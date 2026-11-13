El Ministerio de Consumo bloquea más de 6.500 anuncios de pisos turísticos ilegales, la mayoría en Madrid

La retirada reduce la competencia de viviendas para alquiler de larga duración en zonas céntricas, lo que según el ministro podría contribuir a estabilizar o bajar precios y ahorrar de media más de 4.000 euros a quienes mantengan sus contratos por la prórroga.

Cómo afecta a los ciudadanos la retirada de pisos turísticos ilegales en el centro de Madrid

El ministro vinculó el bloqueo de anuncios con la convalidación del decreto, que prorroga contratos hasta 2029 y beneficia a cinco millones de personas; la medida busca complementar la regulación de oferta con protección del derecho a la vivienda.

Cómo conecta esta acción del Ministerio con la convalidación del decreto ley de vivienda

Ya se han eliminado o bloqueado 4.500 anuncios en Madrid, reduciendo inmediatamente la oferta turística visible; en el futuro podría bajar la presión sobre el alquiler residencial si se mantienen los controles y se evita que las plataformas reubiquen anuncios en el extranjero.

Qué consecuencias ha tenido ya el bloqueo de esos anuncios para Madrid y qué podría ocurrir después

El ministro Pablo Bustinduy anunció públicamente las solicitudes de retirada y exigió a las plataformas y al alcalde de Madrid actuaciones para cerrar los pisos turísticos ilegales, señalando la responsabilidad del gobierno local.

¿Qué papel ha tenido Pablo Bustinduy en la retirada de esos anuncios?

Porque el Ministerio identificó 14.000 anuncios que incumplen la normativa sobre alquiler turístico y ordenó su retirada para frenar la oferta ilegal; ya ha conseguido bloquear más de 6.500, 4.500 de ellos en Madrid.

¿Por qué ha bloqueado el Ministerio de Consumo más de 6.500 anuncios de pisos turísticos ilegales?

Bustinduy ha instado al alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, a cerrar definitivamente estos pisos para aumentar la oferta de alquiler residencial y bajar los precios.

Airbnb es una de las grandes plataformas que se ha visto obligada a retirar los anuncios de estas viviendas no reguladas.

Madrid concentra la mayoría de los bloqueos con un total de 4.500 viviendas turísticas ilegales retiradas, según ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy.

El Ministerio de Consumo ha solicitado la retirada de 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, habiendo logrado bloquear ya más de 6.500.

El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha pedido que se retiren 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, de los cuales más de 6.500 ya han sido bloqueados, con un total de 4.500 solo en Madrid.

Así lo ha anunciado este viernes su ministro, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios, lamentando, aun así, que las grandes plataformas siguen compartiendo estos anuncios en el extranjero, pudiendo reservarse.

Airbnb es una de las plataformas que se han visto obligadas a retirar dichos pisos, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

En su intervención, también se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para pedirle que "cierre los pisos turísticos ilegales".

"¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres", ha señalado.

Para ello, el ministro de Consumo le ha exigido que "cumpla con su trabajo" y que "deje de servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales".

Por otro lado, Bustinduy ha celebrado la convalidación de ayer del decreto ley de vivienda, poniendo el foco en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen hasta el año 2029.

En este punto, ha valorado que cinco millones de personas pueden acogerse a este derecho, con un ahorro medio de más de 4.000 euros en los próximos años.