El Ministerio de Consumo bloquea más de 6.500 anuncios de pisos turísticos ilegales, la mayoría en Madrid
Lamenta que las grandes plataformas siguen compartiendo estos anuncios en el extranjero, pudiendo reservarse.
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El Ministerio de Consumo ha solicitado la retirada de 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, habiendo logrado bloquear ya más de 6.500.
Madrid concentra la mayoría de los bloqueos con un total de 4.500 viviendas turísticas ilegales retiradas, según ha anunciado el ministro Pablo Bustinduy.
Airbnb es una de las grandes plataformas que se ha visto obligada a retirar los anuncios de estas viviendas no reguladas.
Bustinduy ha instado al alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, a cerrar definitivamente estos pisos para aumentar la oferta de alquiler residencial y bajar los precios.
Porque el Ministerio identificó 14.000 anuncios que incumplen la normativa sobre alquiler turístico y ordenó su retirada para frenar la oferta ilegal; ya ha conseguido bloquear más de 6.500, 4.500 de ellos en Madrid.
El ministro Pablo Bustinduy anunció públicamente las solicitudes de retirada y exigió a las plataformas y al alcalde de Madrid actuaciones para cerrar los pisos turísticos ilegales, señalando la responsabilidad del gobierno local.
Ya se han eliminado o bloqueado 4.500 anuncios en Madrid, reduciendo inmediatamente la oferta turística visible; en el futuro podría bajar la presión sobre el alquiler residencial si se mantienen los controles y se evita que las plataformas reubiquen anuncios en el extranjero.
El ministro vinculó el bloqueo de anuncios con la convalidación del decreto, que prorroga contratos hasta 2029 y beneficia a cinco millones de personas; la medida busca complementar la regulación de oferta con protección del derecho a la vivienda.
La retirada reduce la competencia de viviendas para alquiler de larga duración en zonas céntricas, lo que según el ministro podría contribuir a estabilizar o bajar precios y ahorrar de media más de 4.000 euros a quienes mantengan sus contratos por la prórroga.
El Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha pedido que se retiren 14.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en España, de los cuales más de 6.500 ya han sido bloqueados, con un total de 4.500 solo en Madrid.
Así lo ha anunciado este viernes su ministro, Pablo Bustinduy, en declaraciones a los medios, lamentando, aun así, que las grandes plataformas siguen compartiendo estos anuncios en el extranjero, pudiendo reservarse.
Airbnb es una de las plataformas que se han visto obligadas a retirar dichos pisos, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.
En su intervención, también se ha dirigido al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para pedirle que "cierre los pisos turísticos ilegales".
"¿No dice el Partido Popular todo el rato que el problema de vivienda es de oferta? Pues le acabo de encontrar 4.500 pisos en el centro de Madrid para que baje los precios de los alquileres", ha señalado.
Para ello, el ministro de Consumo le ha exigido que "cumpla con su trabajo" y que "deje de servir los intereses de multinacionales extranjeras que hacen negocio con los pisos turísticos ilegales".
Por otro lado, Bustinduy ha celebrado la convalidación de ayer del decreto ley de vivienda, poniendo el foco en la prórroga de los contratos de alquiler que vencen hasta el año 2029.
En este punto, ha valorado que cinco millones de personas pueden acogerse a este derecho, con un ahorro medio de más de 4.000 euros en los próximos años.