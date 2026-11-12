El Congreso convalida el decreto de vivienda de Sánchez y se conservan la suspensión de desahucios y las rebajas fiscales

'Tu Casa' es un mecanismo con 10.000 millones de dotación inicial que concede préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros (máximo 20% del valor) para la compra de la primera residencia habitual por quienes pidan hipoteca; las viviendas sujetas tendrán un precio máximo de venta permanente.

¿En qué consisten las ayudas 'Tu Casa' y a quién van dirigidas?

Restringe hasta finales de 2030 las compras por parte de fondos y grandes tenedores por debajo del 70% del valor de mercado, con excepciones para operaciones destinadas a vivienda social o asequible durante al menos siete años.

¿Qué límites introduce el decreto para los grandes fondos y compras por debajo del 70% del valor de mercado?

Mantiene la suspensión de determinados desahucios de hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2030 y obliga a las administraciones a ofrecer alternativa habitacional o pagar la deuda en dos meses; si no lo hacen, la Administración asume la deuda y el inquilino puede quedarse mientras siga vulnerable.

¿Qué cambia la convalidación del decreto sobre los desahucios hasta 2030 para inquilinos vulnerables?

Porque la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes cambiaron las mayorías: la Diputación Permanente, con un reparto distinto, permitió al Ejecutivo lograr el apoyo del PNV y convalidar el texto.

¿Por qué el Gobierno de Pedro Sánchez ha convalidado ahora el decreto de vivienda tras ser rechazado en octubre?

Mientras el decreto principal sale adelante tras un cambio de mayorías en la Diputación Permanente, la propuesta impulsada por Sumar para fijar contratos indefinidos vuelve a ser rechazada.

La norma crea el mecanismo 'Tu Casa' con 10.000 millones de euros para conceder préstamos sin intereses para la compra de primera vivienda y establece un IVA al 10% para alojamientos turísticos.

Se introducen reducciones fiscales de hasta el 100% en el IRPF para pequeños propietarios que rebajen el precio del alquiler, junto con una deducción estatal del 10% para inquilinos con rentas bajas.

El Congreso convalida el decreto de vivienda que prorroga la suspensión de los desahucios a personas vulnerables hasta 2030, con límites específicos de hasta tres años según el tipo de propietario.

El Gobierno de Pedro Sánchez consigue a la segunda lo que no logró a la primera. Los decretos de vivienda han vuelto este jueves al Congreso para su convalidación tras haber sido rechazados el pasado mes de octubre.

Esta vez, el Ejecutivo ha salvado el primero de ellos gracias a un cambio en las mayorías parlamentarias. Sin embargo, el otro, impulsado por Sumar, vuelve a caer.

Y lo hacen un mes después de su aprobación en el Consejo de Ministros, pese a la urgencia con la que el Gobierno justificó su tramitación como reales decretos-leyes. Una fórmula reservada para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad.

Todo ello en un momento político especialmente delicado.

La votación se celebra apenas un día después de la huelga general del 11 de noviembre, marcada por las protestas por la vivienda, y coincidiendo con el arranque de la campaña electoral del 29-N, en la que Sánchez se juega su continuidad en La Moncloa.

Así quedan las medidas

Pero ¿qué cambia realmente para propietarios e inquilinos?

El decreto mantiene hasta el 31 de diciembre de 2030 la suspensión de determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional.

Sin embargo, establece diferencias según el propietario. En los procedimientos iniciados por particulares y otras empresas, la suspensión podrá durar un máximo de tres años desde que se acuerde, con revisiones judiciales cada doce meses.

Para determinadas entidades dedicadas a la compra de inmuebles o hipotecas impagadas por debajo de su valor de mercado, la protección podrá mantenerse hasta finales de 2030.

No obstante, no se trata de una prohibición general. La protección depende de las circunstancias del hogar y del tipo de propietario.

El decreto también busca evitar los desahucios por impago de alquiler cuando el inquilino se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. Para ello, las administraciones dispondrán de dos meses para ofrecerle una alternativa habitacional o pagar la deuda pendiente y las costas judiciales.

Si no cumplen ninguna de estas dos condiciones, la Administración asumirá la deuda y el inquilino podrá permanecer en la vivienda mientras continúe siendo vulnerable, hasta que finalice su contrato.

En materia de alquiler, la norma modifica las prórrogas de los contratos y las condiciones para actualizar las rentas.

El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) actúa como límite de las subidas anuales en los contratos sujetos al nuevo régimen.

Además, se refuerza la regulación del alquiler temporal. Los propietarios deberán justificar la causa de la temporalidad y respetar las condiciones de duración previstas.

También se establecen nuevas reglas para los alquileres por habitaciones, con límites sobre la suma de las rentas cobradas.

El texto también refuerza las obligaciones de los propietarios para mantener las viviendas en buen estado y realizar las reparaciones necesarias.

Además, amplía la protección de los inquilinos ante desperfectos y mejora sus derechos cuando finaliza el contrato o se pone a la venta la vivienda.

También cambia la publicidad de las viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incluir información sobre los límites de precio aplicables en las zonas tensionadas, los índices de referencia y la condición de gran tenedor del propietario cuando corresponda.

Por otro lado, se restringen hasta finales de 2030 las compras de viviendas por parte de fondos y grandes tenedores por debajo del 70% de su valor de mercado.

La norma contempla excepciones, entre ellas las operaciones destinadas a vivienda social o asequible durante al menos siete años.

Impuestos y ayudas

El decreto también introduce cambios fiscales para propietarios, inquilinos e inversores.

En el IRPF, los pequeños propietarios podrán beneficiarse de reducciones de hasta el 100% de los beneficios obtenidos por el alquiler si rebajan la renta más de un 5% al renovar el contrato con el mismo inquilino, una vez agotados los plazos legales, o si alquilan a otro por debajo del precio máximo de referencia.

También habrá rebajas fiscales de menor cuantía en función del precio del alquiler, la ubicación de la vivienda y la edad del inquilino. Los incentivos se extienden a viviendas alquiladas por primera vez, pisos rehabilitados y alquileres sociales.

Para los inquilinos, se incorpora una deducción estatal del 10% de las cantidades pagadas por el alquiler habitual, dirigida a contribuyentes con una base imponible inferior a 33.007,20 euros. La base máxima de la deducción depende de los ingresos y puede alcanzar los 11.630 euros.

También se introducen incentivos para sacar viviendas vacías al mercado. Entre ellos, exenciones fiscales para propietarios que vendan determinados inmuebles desocupados durante al menos dos años a entidades públicas dedicadas a la vivienda asequible.

En estos casos, la exención de la ganancia patrimonial puede alcanzar el 100% para ventas de hasta 200.000 euros. El beneficio se reduce progresivamente para operaciones de mayor importe, hasta el límite establecido de 800.000 euros.

En paralelo, el Gobierno introduce cambios fiscales para las viviendas vacías y modifica los coeficientes de la plusvalía municipal.

También crea nuevas ventajas fiscales para fomentar el ahorro y la inversión, entre ellas las cuentas Financia Europa, que permiten aplazar el pago de impuestos sobre las ganancias y obtener exenciones si el dinero se mantiene invertido más de cinco años.

Además, incorpora una modalidad para reinvertir el dinero obtenido por la venta de viviendas que hayan permanecido vacías al menos dos años.

Asimismo, cambia la fiscalidad de los alojamientos turísticos. Desde el 1 de diciembre, los alquileres de viviendas amuebladas de hasta 30 noches pasarán a tributar por IVA al 10%, salvo cuando se trate de la residencia habitual del propietario. Este impuesto también se aplicará a los alojamientos que ofrezcan servicios propios de un hotel.

Los ayuntamientos de zonas tensionadas podrán aplicar recargos adicionales en el IBI a viviendas destinadas al alquiler turístico. Estos podrán alcanzar el 50%, el 100% o el 150%, según el número de inmuebles turísticos del propietario.

Las sociedades inmobiliarias cotizadas (SOCIMI) también afrontan cambios. El decreto establece un impuesto especial del 25% sobre los beneficios no repartidos que procedan del alquiler de viviendas, incluidos los alojamientos turísticos, siempre que no hayan tributado ya por el Impuesto sobre Sociedades ni estén acogidos al régimen de reinversión.

El gravamen podrá reducirse a la mitad si más del 80% de las viviendas alquiladas son asequibles, e incluso eliminarse si, además, los beneficios se reinvierten en este tipo de viviendas en un plazo de tres años.

Además, el decreto amplía el IVA reducido del 10% a las obras de reparación y renovación de viviendas destinadas al alquiler habitual, siempre que tengan al menos dos años de antigüedad y se cumplan los requisitos sobre materiales y forma de pago.

También extiende el IVA superreducido del 4% a la venta de viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida, siempre que sean vendidas directamente por sus promotores.

Pero el decreto no se limita al alquiler. También busca facilitar la compra de la primera vivienda.

Para ello, crea el mecanismo 'Tu Casa', con una dotación inicial de 10.000 millones de euros. Permitirá conceder préstamos sin intereses ni comisiones de hasta 50.000 euros, con un máximo del 20% del valor de la vivienda.

La ayuda estará destinada a quienes compren su primera residencia habitual con hipoteca, sin establecer un límite general de edad. Los préstamos tendrán un plazo de devolución de hasta diez años y un periodo de carencia vinculado a la hipoteca, con un máximo de treinta años.

Eso sí, las viviendas adquiridas quedarán sujetas permanentemente a un precio máximo de venta. Los detalles de acceso y funcionamiento deberán desarrollarse mediante un acuerdo del Consejo de Ministros.

Nueva vivienda

La otra gran pata del decreto busca aumentar la oferta residencial.

Para ello, el Gobierno crea un Fondo de Vivienda de Impacto Social, dotado inicialmente con 400 millones de euros, destinado a financiar proyectos inmobiliarios con impacto social y atraer inversión privada.

El texto también fija qué se entiende por vivienda asequible. Será aquella cuyo precio de compra o alquiler, junto con los gastos asociados, no supere el 30% de los ingresos de referencia de un hogar del municipio.

Para calcular ese límite se utilizará la renta mediana, es decir, el nivel de ingresos que divide a los hogares en dos mitades: una por encima y la otra, por debajo. De esta forma, el precio considerado asequible podrá variar de un municipio a otro según los ingresos de sus habitantes.

A ello se suma una línea de avales públicos de hasta 2.000 millones de euros para facilitar préstamos a promotores públicos y privados destinados a construir o mejorar viviendas de alquiler social y asequible.

La construcción industrializada también recibe apoyo. El decreto contempla avales de hasta 280 millones de euros para pequeñas y medianas empresas fabricantes y promotoras que utilicen estos sistemas. Además, permite emplear determinados componentes industriales como garantía para obtener financiación.

En cuanto al parque público, el texto facilita el traspaso de inmuebles del Estado y de la Seguridad Social a CASA 47, la entidad estatal de vivienda.

También establece un precio máximo de venta para las viviendas de CASA 47 y las construidas en terrenos vendidos por esta entidad pública.

Ese límite se mantendrá incluso cuando las viviendas cambien de propietario, para evitar que acaben vendiéndose a precios de mercado.

Por último, el Gobierno deberá regular en un plazo de seis meses la figura de los proveedores sociales de vivienda asequible, incluidas las cooperativas, para facilitar su acceso a programas públicos, financiación e incentivos.

Las medidas que quedan fuera

Sin embargo, no todas las medidas han conseguido superar su segundo examen parlamentario.

El decreto impulsado por Sumar vuelve a quedarse sin los apoyos necesarios. Su principal propuesta era reforzar la estabilidad de los inquilinos mediante contratos de duración indefinida y nuevas indemnizaciones en determinados casos de finalización del alquiler.

Con su rechazo, estas modificaciones no entran en vigor. Los contratos mantienen las duraciones y prórrogas previstas en la legislación aplicable, sin incorporar el nuevo sistema de indemnizaciones.

Decreto rechazado y en vigor

Más allá del contenido de las medidas, la forma en la que el Gobierno ha conseguido sacarlas adelante también ha generado controversia.

Y es que ambos decretos ya habían sido rechazados por el Congreso el pasado 2 de octubre, con los votos de PP, Vox y Junts.

Pese a aquella derrota, el Ejecutivo volvió a aprobar dos textos prácticamente iguales apenas cuatro días después. El más amplio entró en vigor el 8 de octubre, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin esperar a una nueva votación parlamentaria.

Ahora, el Gobierno consigue mantenerlo gracias a un cambio en el escenario parlamentario. Tras la convocatoria electoral y la disolución de las Cortes, la votación ha pasado a manos de la Diputación Permanente, el órgano encargado de mantener la actividad del Congreso hasta la constitución de la nueva Cámara.

En este órgano, el Ejecutivo ya no necesitaba el respaldo de Junts. Y es que, al contar con menos diputados y un reparto de fuerzas diferente al del Congreso, le bastaba con el voto favorable del PNV para convalidar el principal decreto.

Sin embargo, la luz verde parlamentaria no despeja las críticas del sector inmobiliario. La preocupación no está sólo en el contenido de las medidas, sino también en la forma en la que el Gobierno ha decidido aprobarlas.

Y es que recuperar unos decretos prácticamente iguales a los ya rechazados por el Congreso ha sido considerado por parte del sector como "un precedente peligroso".

Una manera de legislar que, según advierten, genera inseguridad jurídica y pone en duda la estabilidad de las reglas del mercado.

A ello se suma el temor a que los continuos cambios normativos frenen más la inversión y provoquen la retirada de más viviendas del mercado del alquiler, en un momento de escasez de oferta.

Pues, el problema sigue siendo la falta de viviendas. Y esa escasez no se corrige únicamente con nuevos textos, límites al alquiler o más ayudas públicas.