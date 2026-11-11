Alquiler Seguro denuncia 40 oficinas vandalizadas en plena huelga general: "Ser la diana trae recuerdos terroríficos"

La empresa alude a la carga simbólica de ser señalada como objetivo de acciones colectivas y reclama que esas acusaciones remiten a recuerdos de violencia y persecución; denuncia intimidación de empleados tras una entrada masiva a su sede.

La huelga llega en plena campaña electoral y con el respaldo explícito de ministros; los sindicatos y colectivos como el de inquilinas han intensificado los piquetes, lo que ha convertido a sectores como el inmobiliario en epicentro de las protestas.

¿Cómo se enmarca este ataque a oficinas de Alquiler Seguro en el contexto político y de la propia huelga general?

El Sindicato de Inquilinas convocó "megapiquetes" nocturnos y una huelga de consumo con el objetivo de cerrar comercios y presionar al sector de la vivienda, y sus llamamientos incluyen acciones contra inmobiliarias.

¿Qué vinculación establece El Español entre el Sindicato de Inquilinas y los piquetes de la huelga que apuntan a inmobiliarias?

Reportan cerraduras bloqueadas con silicona, pintadas, pegatinas e insultos a empleados; pese a ello la empresa afirma que las 63 oficinas siguen abiertas y atendiendo con normalidad.

¿Qué tipo de daños denuncia Alquiler Seguro en esas 40 oficinas y cómo ha afectado a su actividad?

La compañía dice que desde el lunes han sufrido actos vandálicos —cerraduras con silicona, pintadas, pegatinas e insultos— y atribuye los ataques al Sindicato de Inquilinas, que la ha señalado como objetivo de los piquetes.

¿Por qué denuncia Alquiler Seguro que 40 de sus oficinas han sido vandalizadas durante la huelga general?

A pesar de las agresiones y la huelga, la compañía mantiene abiertas y a pleno funcionamiento la totalidad de sus 63 oficinas.

La empresa responsabiliza de estos ataques al Sindicato de Inquilinos y denuncia la entrada masiva de unas 100 personas en su sede central el martes por la noche.

Entre los daños reportados se encuentran cerraduras bloqueadas con silicona, pegatinas, pintadas, e intimidación e insultos a sus empleados.

Alquiler Seguro ha denunciado que 40 de sus 63 oficinas en España sufrieron actos vandálicos durante los tres días previos y la jornada de huelga general.

La vivienda se ha convertido en el epicentro de la huelga general de este miércoles, con el sector inmobiliario en el punto de mira de las protestas.

Una jornada marcada por los incidentes que, en el caso de Alquiler Seguro, comenzaron incluso antes del inicio oficial de los paros.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, 40 de las 63 oficinas que la compañía tiene repartidas por España han sufrido actos vandálicos desde el pasado lunes.

Los ataques se han sucedido durante los últimos tres días. Entre el lunes y el martes, la empresa contabilizó incidentes en 28 establecimientos, a los que se suman otros 12 durante las primeras horas de este miércoles.

Entre los daños denunciados figuran cerraduras bloqueadas con silicona, pegatinas y pintadas, además de insultos a los trabajadores. Incidentes que se han registrado principalmente en oficinas situadas en las grandes capitales de provincia.

Montaje de los daños sufridos en otra oficina de Alquiler Seguro. EE

La empresa inmobiliaria asegura que el nerviosismo de los piquetes explotó antes de tiempo. La tensión llegó a la sede central de la compañía durante la noche del martes, a unas horas de que comenzase oficialmente la huelga a las 00.00 horas.

Alquiler Seguro denuncia "una entrada masiva de 100 personas en nuestras oficinas centrales", durante la que asegura que sus empleados fueron intimidados e insultados. Una situación que, según relata, se está repitiendo durante la mañana de este miércoles.

"Estamos en la triste diana"

La compañía atribuye estos actos al Sindicato de Inquilinos, al que responsabiliza de haberla convertido en uno de los principales objetivos de las protestas.

"Estamos en la triste diana", lamentan desde Alquiler Seguro, que rechaza las acusaciones dirigidas contra la empresa.

Oficina vandalizada de Alquiler Seguro. Cedida

"Hablar de dianas en España es algo que tiene un triste recuerdo, un terrorífico recuerdo", señalan desde la compañía, que insiste en que se le acusa de "cuestiones que no tienen ningún sentido".

Pese a los incidentes, la compañía asegura que ninguna de sus oficinas va a permanecer cerrada durante la jornada de huelga.

Pintadas en una de las oficinas de Alquiler Seguro. Cedida

"Las 63 oficinas de Alquiler Seguro están a pleno funcionamiento, abiertas en toda España pese a que nos hayan vandalizado ya 40", confirman desde la empresa.

Así, aunque reconocen que están haciendo frente a numerosas incidencias, insisten en que han conseguido mantener su actividad y atender a sus clientes con normalidad.