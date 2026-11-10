El Gobierno excluye a las grandes empresas de las ayudas de hasta 5M para industrializar la construcción de viviendas

La intención es acelerar la producción y reducir tiempos de ejecución mediante industrialización, lo que podría aumentar oferta y mejorar calidad y sostenibilidad; el impacto real dependerá de la ejecución de las convocatorias y del presupuesto que se asigne en cada ejercicio.

¿Cómo afectará esta política a los ciudadanos en su acceso a la vivienda?

Primera línea: innovación en procesos y organización con ayudas hasta cinco millones (exclusiva para pymes y microempresas). Segunda: proyectos I+D+i con hasta un millón para investigación y dos para desarrollo experimental. Tercera: evaluación y validación técnica con subvenciones hasta cincuenta mil euros por empresa y proyecto.

¿En qué consisten las tres líneas de actuación contempladas en las bases publicadas en el BOE?

Podrán solicitar pymes, microempresas y agrupaciones vinculadas a fabricación, integración, ensamblaje o desarrollo de sistemas constructivos; deben acreditar al menos dos años de actividad en construcción industrializada y competir en concurrencia competitiva. Las bases concretarán documentación y criterios en cada convocatoria publicada en el BOE.

Ya ocurrido: las grandes constructoras quedan fuera de la línea de mayor cuantía y deberán buscar financiación alternativa para proyectos de industrialización. Podría ocurrir: algunas grandes empresas podrían concentrarse en las líneas de I+D+i o en proyectos privados, reduciendo su participación en iniciativas subvencionadas por el PERTE.

¿Qué consecuencias tiene para las grandes constructoras que no puedan optar a las ayudas de 5 millones?

El Ejecutivo ha reservado la línea de mayor cuantía a pymes y microempresas para priorizar apoyo a empresas con menor capacidad financiera y fomentar la creación de capacidad industrial distribuida. La medida forma parte del PERTE de Industrialización de la Vivienda para transformar el modelo constructivo hacia procesos más industrializados.

¿Por qué el Gobierno ha excluido a las grandes empresas de las ayudas de hasta 5 millones para industrializar la construcción de viviendas?

El Ministerio de Vivienda ha fijado las bases, pero el presupuesto total y los plazos para solicitar las ayudas se concretarán en las próximas convocatorias.

Las grandes compañías sí podrán optar a las líneas destinadas a I+D+i y a la validación técnica de productos innovadores.

Las grandes empresas quedan excluidas de la línea de mayor cuantía, destinada a la innovación de procesos y reservada solo a pymes y microempresas.

El Gobierno publica las bases del PERTE para la industrialización de la vivienda con ayudas de hasta cinco millones de euros por empresa y proyecto.

La falta de viviendas sigue siendo el principal problema de España. Y mientras la oferta continúa sin dar respuesta a una demanda que no deja de crecer, el Gobierno busca acelerar la construcción a base de nuevas subvenciones.

El Ejecutivo ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las bases que regularán las nuevas subvenciones para impulsar la construcción industrializada de viviendas, con ayudas de hasta cinco millones de euros por empresa y proyecto.

Sin embargo, no todas las compañías podrán acceder a ellas. Las grandes empresas quedan excluidas de las ayudas de mayor cuantía, reservadas exclusivamente a pequeñas y medianas empresas (pymes) y microempresas.

Una exclusión que afecta a compañías que, por su tamaño y recursos financieros, pueden tener mayor capacidad para acometer grandes inversiones, ampliar sus instalaciones industriales y aumentar la producción de viviendas a gran escala. Precisamente, uno de los objetivos que persigue el Gobierno con estas subvenciones.

No obstante, el dinero todavía tendrá que esperar. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana únicamente ha establecido las condiciones para acceder a estas ayudas, que aún no se han convocado.

Serán las próximas convocatorias las que concreten el presupuesto disponible y los plazos para presentar las solicitudes.

Las subvenciones forman parte del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de la Industrialización de la Vivienda, con el que el Ejecutivo pretende acelerar la transformación del modelo constructivo hacia sistemas más industrializados, eficientes, sostenibles y tecnológicamente avanzados.

Para ello, la norma establece tres líneas de actuación. La primera está destinada a impulsar la innovación en procesos y organización en la construcción industrializada de viviendas, con ayudas de hasta cinco millones de euros por empresa y proyecto.

Esta es precisamente la línea de mayor cuantía y la única a la que no podrán acceder las grandes empresas, ya que está reservada exclusivamente a pymes y microempresas.

La segunda línea está dirigida a proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), con ayudas de hasta un millón de euros para proyectos de investigación industrial y de hasta dos millones para los de desarrollo experimental.

Por su parte, la tercera línea financiará la evaluación y validación técnica de productos innovadores de construcción industrializada, con subvenciones de hasta 50.000 euros por empresa y proyecto.

En estos dos casos, las grandes empresas sí podrán optar a las subvenciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

Las subvenciones estarán dirigidas principalmente a empresas y agrupaciones empresariales vinculadas a la fabricación, integración, ensamblaje o desarrollo de componentes y sistemas constructivos para la edificación residencial.

Para acceder, deberán acreditar actividades relacionadas con la construcción industrializada durante un periodo mínimo de dos años.

Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competitiva y podrán convocarse de manera diferenciada para cada línea de actuación, en función de las prioridades y disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio.

Cada convocatoria se publicará en el BOE y concretará las dotaciones presupuestarias, los plazos de presentación de solicitudes, la documentación exigible y los criterios específicos de valoración.

Según detalla el Ministerio, la industrialización permitirá reducir los tiempos de ejecución, incrementar la productividad, mejorar la calidad de los edificios y reforzar la sostenibilidad ambiental mediante la automatización, la digitalización y la fabricación industrial de componentes.