Las dos caras de España en el alquiler: vivir en el municipio más caro cuesta casi 1.200€ más al mes que en el más barato

Según el Observatorio del Alquiler y los precios anunciados, un hogar necesitaría unos 4.047 euros netos al mes para mantener el alquiler por debajo del 30% de sus ingresos.

¿Qué renta necesitaría un hogar medio para que el alquiler no supere el 30% de sus ingresos?

El Observatorio del Alquiler prevé 676.215 viviendas disponibles en 2026, unas 7.705 menos que el año anterior, lo que aumenta la competencia y eleva las dificultades para encontrar piso.

¿Cómo afecta la reducción del parque de viviendas disponibles al acceso al alquiler en España?

Boadilla del Monte, Majadahonda y dos municipios de Barcelona, Sant Just Desvern y Sant Cugat del Vallès, figuran entre los cinco primeros con medias entre 1.268 y 1.478 euros mensuales.

La media mensual en Pozuelo es 1.499 euros frente a 330 euros en Lalín, una brecha de 1.169 euros al mes que supone 14.028 euros al año.

¿Qué diferencia de precio hay entre vivir de alquiler en Pozuelo de Alarcón y en Lalín (Pontevedra)?

El INE sitúa a Pozuelo con un gasto medio de 1.499 euros al mes en vivienda, cifra que la coloca en cabeza por encima de otros municipios y refleja la fuerte demanda y los precios altos del área metropolitana de Madrid.

¿Por qué Pozuelo de Alarcón es el municipio más caro de España para vivir de alquiler?

El precio de los alquileres en España marcó un récord de 15,1 euros por metro cuadrado, mientras la alta demanda reduce la oferta a una media de 133 interesados por anuncio.

Lalín, en Pontevedra, se sitúa como la localidad más asequible con un alquiler medio de 330 euros mensuales, seguida de Priego de Córdoba, Écija, Loja y Carballo.

Pozuelo de Alarcón lidera la lista con un gasto medio de 1.499 euros al mes, seguido por Boadilla del Monte y Sant Just Desvern; Madrid y Barcelona acaparan las cinco primeras posiciones.

Una brecha de casi 1.200 euros mensuales separa al municipio más caro para vivir de alquiler en España del más barato, según el informe Indicadores Urbanos del INE.

El mismo país, el mismo mercado, pero casi 1.200 euros de diferencia al mes por vivir de alquiler según la localidad.

Esa es la enorme distancia que separa a los municipios más caros y más baratos de España a la hora de convertirse en inquilino.

Una brecha que deja al descubierto las enormes desigualdades del mercado inmobiliario español en plena crisis de acceso a la vivienda.

El código postal marca el bolsillo de los alquilados. Mientras en algunas localidades el gasto mensual apenas supera los 300 euros, en otras ya se acerca a los 1.500.

Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en su informe Indicadores Urbanos 2026. Una radiografía que muestra hasta qué punto el lugar de residencia puede determinar el coste de tener un hogar en España.

Pozuelo de Alarcón, en Madrid, encabeza la lista de los municipios más caros de España para vivir de alquiler.

Según los datos del INE, los hogares de esta localidad destinan una media de 1.499 euros mensuales al pago de su vivienda.

Una cifra que contrasta con la registrada en Lalín, en Pontevedra, el municipio más barato de la clasificación, donde el gasto medio se sitúa en apenas 330 euros al mes.

La diferencia entre ambos alcanza los 1.169 euros mensuales, lo que supone 14.028 euros al año.

Para que el lector se haga una idea, con lo que cuesta un mes de alquiler en Pozuelo de Alarcón se podrían pagar más de cuatro mensualidades en Lalín.

Sin embargo, Pozuelo no es el único municipio con este nivel de alquileres. El segundo puesto lo ocupa Boadilla del Monte, también en Madrid, con un gasto medio de 1.478 euros mensuales.

Le sigue Sant Just Desvern, en Barcelona, con 1.276 euros.

Completan los cinco primeros puestos Majadahonda, en Madrid, y Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, ambos con 1.268 euros al mes.

De esta forma, Madrid y Barcelona acaparan los cinco primeros puestos de la clasificación, con tres municipios madrileños y dos barceloneses. Una concentración que refleja los elevados gastos en alquiler registrados en estas zonas, una de ellas ya tensionada.

La otra cara del alquiler

La situación cambia por completo en el otro extremo del mapa. Tras Lalín aparecen Priego de Córdoba, con 334 euros mensuales, y Écija, en Sevilla, con 339 euros.

Les siguen Loja, en Granada, con 342 euros, y Carballo, en A Coruña, con 348 euros. Cinco municipios con un gasto medio mensual inferior a 350 euros.

Estas cifras ponen sobre la mesa una realidad, que aunque no nueva, cada vez está más presente entre quienes buscan vivienda. Pues, elegir dónde vivir ya no es sólo una cuestión de preferencias, sino de posibilidades.

En plena crisis habitacional, la mayor parte de los hogares se ven obligados a ajustar su búsqueda. Así, es el precio del alquiler quien determina si pueden quedarse en la localidad donde trabajan, cerca de sus familias o si tienen que buscar alternativas en otros municipios más asequibles.

Y es que a día de hoy, la falta de viviendas disponibles y la presión por los elevados precios reducen las opciones de quienes quieren acceder a un hogar, ya sea alquilado o incluso en propiedad.

Según los últimos datos del Observatorio del Alquiler, el parque de viviendas disponibles se reducirá hasta las 676.215 unidades en 2026, unas 7.705 menos que el año anterior.

Mientras tanto, la competencia por conseguir una vivienda avanza en dirección contraria y no deja de crecer.

Cada inmueble anunciado recibe una media de 133 interesados en apenas diez días. Cifra que crece en Barcelona, donde alcanza los 401.

Presión en el bolsillo

Sin embargo, las dificultades no terminan ahí. A la escasez de viviendas se suma el precio de los nuevos alquileres, que continúa en sus niveles más elevados.

Según idealista, el precio anunciado del alquiler en España alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en octubre de 2026, un 5,6% más que un año antes.

Una subida que sigue complicando el acceso a la vivienda para quienes necesitan firmar un nuevo contrato.

Según detalla el Observatorio del Alquiler, para no superar el 30% de los ingresos recomendado habitualmente como límite de esfuerzo, exigiría a un hogar disponer de unos 4.047 euros netos al mes. Una cifra a la que a día de hoy no todas las familias pueden aspirar.

Por ello, la mayoría de interesados se han visto obligados a ampliar su ratio de búsqueda a otros municipios o provincias, lejos de donde trabajan o han vivido durante años, mientras otros recurren al alquiler de habitaciones o aplazan sus planes ante la falta de alternativas.