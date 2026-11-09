Las cuentas de Sánchez no salen: llega a noviembre con menos del 10% de las viviendas asequibles previstas para 2026

En la presentación de septiembre Sánchez cifró la herramienta en unas 800 viviendas iniciales y 1.500 adicionales "muy pronto", pero la ejecución administrativa y la dependencia de aportes autonómicos y privados ha ralentizado las incorporaciones y dejado las cifras muy por debajo de lo anunciado.

¿cómo hemos llegado a esta situación de déficit de oferta pese a las promesas de Pedro Sánchez en la presentación de Casa 47?

El Ministerio de Vivienda centraliza la selección y las incorporaciones dependen de acuerdos con comunidades y propietarios; por eso las 442 últimas se distribuyeron geográficamente (Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Cataluña, Castilla‑La Mancha y Asturias), reflejando distintas disponibilidades regionales.

¿quién decide qué viviendas se incorporan a Casa 47 y por qué la entrada de inmuebles ha sido tan desigual por comunidades?

Sus rentas van de 350 a 1.210 euros mensuales, y aunque el límite oficial es que no superen el 30% de los ingresos, en la práctica los suministros y otros costes pueden elevar el esfuerzo hasta más del 30% de la renta familiar.

¿cómo son los alquileres de las 442 viviendas incorporadas el 6 de noviembre y qué implican para la asequibilidad?

Ya ocurrido: reduce la oferta efectiva y mantiene la presión alcista de precios; posible a corto plazo: dificulta que hogares con menos recursos accedan a alquileres subvencionados previstos por el Ejecutivo.

¿qué consecuencias tiene para las familias que Casa 47 solo tenga 1.249 viviendas anunciadas en noviembre?

Porque desde la creación del portal en diciembre de 2025 solo se han registrado 1.249 inmuebles anunciados y las incorporaciones han sido muy lentas, con picos puntuales como las 442 de noviembre; eso deja un desfase de 11.751 viviendas por cubrir.

¿por qué el Gobierno no ha llegado a las 13.000 viviendas de Casa 47 prometidas para 2026?

Expertos advierten que los gastos de suministros obligan a algunas familias a destinar hasta el 40% de sus ingresos, superando el límite de esfuerzo del 30% fijado por el propio Gobierno.

Incluso si se cumple la promesa de sumar mil pisos más antes de fin de año, apenas se alcanzará el 17,3% del objetivo inicial fijado por el Ejecutivo.

El Ministerio de Vivienda anunció recientemente 442 nuevos inmuebles de alquiler asequible repartidos en seis comunidades autónomas, con precios entre 350 y 1.210 euros mensuales.

El Gobierno alcanza el mes de noviembre con 1.249 viviendas en el portal Casa 47, lo que representa solo el 9,6% de las 13.000 proyectadas para el año 2026.

A menos de dos meses de terminar 2026, el Gobierno de Pedro Sánchez llega a noviembre con menos del 10% de las 13.000 viviendas de alquiler asequible que había prometido para este año en el portal de Casa 47.

Una distancia de más de 11.700 inmuebles entre las promesas y la realidad que pone en entredicho el programa de accesibilidad ofertado por el Ejecutivo en plena crisis habitacional.

El último anuncio del Ministerio de Vivienda ha sido la incorporación de 442 nuevas viviendas de alquiler asequible el pasado viernes 6 de noviembre.

Con ellas, el número de inmuebles anunciados en el portal público hasta ahora asciende a 1.249, según los datos del propio Ejecutivo. Sin embargo, las cifras siguen muy lejos de lo previsto.

En diciembre de 2025, coincidiendo con la creación de Casa 47, fuentes del Ministerio adelantaban que el portal contaría con al menos 13.000 viviendas a lo largo de 2026.

Casi un año después, apenas se ha alcanzado el 9,6% de aquel objetivo previsto. Para cumplirlo, el Gobierno tendría que incorporar otras 11.751 viviendas en los 55 días que quedan hasta el 31 de diciembre.

Tampoco se han alcanzado las 1.500 viviendas adicionales que Pedro Sánchez prometió incorporar "muy pronto" durante la presentación oficial de Casa 47, el pasado 7 de septiembre.

Aquel día, el presidente puso cifras concretas a la nueva herramienta: unas 800 viviendas iniciales y otras 1.500 pendientes de llegar.

Ahora, dos meses después, el Ministerio tan sólo notifica menos de la mitad de esos nuevos inmuebles.

Lejos del objetivo

Durante aquella presentación, Sánchez defendió la intervención pública en un mercado inmobiliario que calificó de "roto y dislocado".

Sin embargo, las cifras siguen sin acercarse a las expectativas generadas por el propio Ejecutivo.

Las 442 nuevas viviendas incorporadas la semana pasada se reparten entre seis comunidades autónomas: Murcia (109), Galicia (104), Comunitat Valenciana (86), Cataluña (73), Castilla-La Mancha (63) y Asturias (7).

Sus alquileres oscilan entre los 350 y los 1.210 euros mensuales y las solicitudes se podían presentar desde el sábado, 7 de noviembre, hasta el próximo día 26.

Además, el Ministerio promete incorporar otro millar de viviendas antes de finalizar el año.

En ese escenario, en caso de que las incorporaran los mil inmuebles mencionados, Casa 47 cerraría 2026 con 2.249 viviendas anunciadas, apenas el 17,3% de las inicialmente previstas.

No obstante, la falta de viviendas no es el único problema que plantea este proyecto. Y es que tras su puesta en marcha, desde el sector surgen dudas sobre si sus alquileres son realmente asequibles para todas las familias que pueden acceder a ellos.

El Gobierno presenta este modelo como una alternativa al mercado tradicional, con contratos que pueden prolongarse hasta 75 años y alquileres que, en principio, no deben superar el 30% de los ingresos del hogar.

Sin embargo, según los últimos datos ofrecidos por el Observatorio del Alquiler, algunas familias podrían acabar destinando más de ese 30% de sus ingresos a pagar la vivienda.

Y es que, aunque la cuota se ajuste a ese límite, también hay que hacer frente a otros gastos básicos, incluidos en el alquiler, como la luz, el agua o el gas, que elevan el coste mensual.

Así, cuatro de cada diez euros que entran en el hogar se irían en pagar la vivienda y sus suministros, unas cifras que se sitúan por encima del límite de esfuerzo que defiende el propio Gobierno.

Y todo ello en un mercado cada vez más difícil para quienes necesitan una vivienda.

Según la Fundación Alquiler Seguro, el precio medio del alquiler alcanzó los 1.214 euros mensuales en el tercer trimestre de 2026.

La falta de oferta sigue presionando los precios y dejando fuera del mercado a numerosos hogares. Y es que ni como propietarios ni como inquilinos, cada vez más familias ven más difícil acceder a una vivienda que puedan permitirse.

Una crisis habitacional que no deja de agravarse mientras encontrar una casa a un precio asequible se ha convertido en una gran carrera de obstáculos para buena parte de la población.