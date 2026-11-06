El Gobierno obliga a las comunidades autónomas a informar cada mes de cómo gastan las ayudas de vivienda

A corto plazo, los beneficiarios verán mayor transparencia sobre adjudicaciones y precios protegidos; a medio plazo, los datos desagregados permitirán supervisar el alcance por edad, ingresos y vulnerabilidad.

Cómo afectará este nuevo régimen de información a los ciudadanos beneficiarios de ayudas al alquiler o compra?

Exige certificaciones específicas para cada actuación que acrediten la permanencia indefinida del régimen de protección cuando proceda y que las adjudicaciones se hagan por registro público o procedimientos transparentes.

¿Qué controles adicionales exige la norma sobre las viviendas financiadas para garantizar el alquiler protegido indefinido?

Ya obliga a las autonomías a pasar de informes semestrales a reportes mensuales y por eventos; en adelante podría aumentar la detección temprana de irregularidades y exigir ajustes técnicos en sistemas informáticos autonómicos.

¿Qué consecuencias ya ha provocado esta orden para la gestión autonómica de las ayudas y qué podría pasar después?

Deberán remitir indicadores mensuales dentro de los cinco primeros días del mes siguiente y envíos inmediatos por eventos relevantes; los datos incluyen pagos, concesiones, hitos de obra y detalles de beneficiarios. La comunicación será automatizada "de máquina a máquina" por la Red SARA.

¿Qué datos concretos tendrán que enviar las comunidades a través de la Red SARA y con qué frecuencia?

Para reforzar el control y permitir al Ministerio verificar mensualmente en qué se invierten los fondos y si las medidas cumplen los objetivos del plan. La orden publicada en el BOE establece el seguimiento continuo para auditar ejecución y resultados.

¿Por qué el Ministerio de Vivienda obliga a las comunidades autónomas a informar cada mes sobre las ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030?

El seguimiento afectará a las líneas de aumento de vivienda social, rehabilitación y facilidades de acceso para jóvenes, e incluirá certificaciones de protección indefinida del alquiler.

Las autonomías deberán presentar además informes trimestrales y anuales de evaluación para verificar el cumplimiento de los objetivos y auditar la concesión de subvenciones.

La medida busca reforzar el control sobre los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 mediante el envío automatizado de datos a través de la Red SARA dentro de los primeros cinco días de cada mes.

Una nueva orden publicada en el BOE obliga a las comunidades autónomas a informar mensualmente al Ministerio de Vivienda sobre la gestión y gasto de las ayudas públicas.

A partir de este sábado, las comunidades autónomas estarán obligadas a informar al Ministerio de Vivienda de cómo gestionan las ayudas públicas, en qué gastan el dinero y qué resultados obtienen con las medidas financiadas por el Gobierno.

La medida llega en plena crisis habitacional y mientras los decretos de vivienda siguen sin convalidarse en el Congreso.

Así lo establece la nueva orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que entra en vigor el 7 de noviembre y con la que el departamento que dirige Isabel Rodríguez busca reforzar el control sobre los fondos destinados al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

En concreto, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla tendrán que facilitar de forma continua información sobre la gestión de las ayudas y su ejecución económica. Para ello, utilizarán sistemas informáticos compartidos que permitirán al Ministerio hacer un seguimiento de las actuaciones y comprobar cómo se utilizan los recursos públicos.

Hasta ahora, las comunidades autónomas ya estaban obligadas a rendir cuentas ante el Gobierno sobre el destino de las ayudas públicas de vivienda. Sin embargo, debían hacerlo principalmente cada seis meses, mediante informes que recogían las subvenciones concedidas, los beneficiarios y los pagos realizados.

Con la nueva normativa, este seguimiento pasa a ser mensual y las autonomías tendrán que comunicar también cada cambio relevante en la gestión de las ayudas, incluidos los pagos, las nuevas concesiones o las modificaciones.

Además, deberán presentar informes trimestrales y anuales para evaluar el cumplimiento de los objetivos del plan.

Este control afectará a las tres grandes líneas de ayudas del plan: aumentar la oferta de vivienda social y asequible; impulsar la rehabilitación y mejorar la accesibilidad de los inmuebles; y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

De esta forma, el Gobierno pretende comprobar no sólo en qué se invierten los fondos, sino también si las medidas puestas en marcha cumplen los objetivos previstos para los próximos cinco años.

Transmisión mensual

El texto regula que la comunicación de datos entre administraciones se realizará de manera automatizada "de máquina a máquina" a través de la Red SARA, bajo los estándares de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Las administraciones autonómicas tendrán dos vías obligatorias de reporte continuo (mensual y por eventos).

Por un lado, deberán realizar un envío completo por cada mes natural de los indicadores mensuales correspondientes, que deberá formalizarse dentro de los primeros cinco días naturales del mes siguiente.

Por otro, estarán obligadas a realizar un envío inmediato cada vez que se produzca un cambio relevante en la gestión o en las finanzas de las ayudas, como concesiones, modificaciones, revocaciones, pagos a beneficiarios, variaciones de actuaciones o cumplimiento de hitos.

Por cada envío, la plataforma ministerial devolverá un acuse de recibo telemático con validación técnica y detalle de eventuales avisos o rechazos.

Como parte del régimen transitorio y de manera excepcional hasta el 1 de junio de 2027, el Ministerio podrá facilitar herramientas alternativas en caso de dificultades técnicas en la integración de sistemas, sin que ello exima a las autonomías de cumplir con las fechas y contenidos exigidos.

Asimismo, Vivienda crea el Centro de Atención a la Integración y Soporte dentro de la División de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del departamento, que funcionará como punto de contacto único para la asistencia técnica, credenciales, resolución de incidencias y mantenimiento del canal.

A partir de los datos registrados, las comunidades autónomas generarán informes trimestrales de avance antes del término del mes siguiente al periodo evaluado.

En ellos se recogerán la evolución acumulada por línea de ayuda, el grado de cumplimiento frente a las metas y la justificación de posibles desviaciones junto a las medidas correctoras planteadas.

A su vez, antes del 31 de enero de cada año, los ejecutivos autonómicos deberán entregar un informe anual de evaluación.

Este documento integrará el balance de indicadores del ejercicio, las previsiones de metas para el año entrante y, en cumplimiento de la Ley General Presupuestaria, un informe detallado de las auditorías y controles de subvenciones llevados a cabo tanto por las consejerías como por las intervenciones generales autonómicas u órganos de fiscalización externa, identificando irregularidades detectadas y correcciones aplicadas.

Toda esta información servirá también como soporte para la labor de análisis y mejora del Consejo Asesor de Vivienda.

Paralelamente, la Dirección General de Planificación y Evaluación queda facultada para difundir de manera pública datos agregados de ejecución para rendición de cuentas a la ciudadanía.

Alquiler protegido indefinido

Como refuerzo del control, los órganos gestores de las comunidades y ciudades autónomas estarán obligados a firmar y emitir certificaciones específicas para cada una de las actuaciones que se financien.

Estas certificaciones tendrán carácter preceptivo para acreditar que se cumple con la permanencia indefinida del régimen de protección de las viviendas financiadas sin posibilidad de descalificación (cuando la normativa así lo establezca), así como para garantizar que las adjudicaciones se tramitan a través del registro público de demandantes o de procedimientos objetivos y transparentes.

El anexo de la norma pormenoriza la batería de indicadores que deberán alimentar el sistema informático, que abarca desde fases de obra (inicio, 50% y fin de obra emitidos por dirección facultativa), fórmulas de construcción industrializada y sobrecostes en áreas tensionadas, hasta datos desagregados de beneficiarios por edad, sexo, nivel de ingresos o situaciones de especial vulnerabilidad en las ayudas al alquiler o adquisición.