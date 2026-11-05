Madrid monopoliza la vivienda más cara de España: los 14 barrios con mayores precios están en la capital

La brecha es notable: hay que bajar al puesto 15 para encontrar Barcelona (Sant Gervasi-Galvany oeste, 6.707 €/m2), mientras que en barrios de Murcia o Córdoba el m2 no alcanza 1.000 €, según el INE.

¿Qué diferencia hay entre los precios de Madrid y otras ciudades como Barcelona o regiones como Murcia?

Tras Recoletos (10.952 €/m2) están Castellana (9.624 €/m2), Almagro (9.438 €/m2), Justicia (8.933 €/m2), Lista (8.920 €/m2) y Goya (8.718 €/m2); todos figuran en el top 14 dominado por Madrid.

¿Qué barrios madrileños, aparte de Recoletos, están entre los más caros y cuánto cuestan?

La combinación de demanda sostenida, llegada de compradores extranjeros, creación de nuevos hogares y escasa oferta ha impulsado subidas continuas desde 2021, con un incremento acumulado del 52% en la ciudad.

¿Cómo ha llegado Madrid a concentrar los barrios más caros en 2025?

Ya ocurre que la compra es inaccesible para muchos: precios medios urbanos subieron hasta 5.534 euros/m2 en 2026, lo que encarece la entrada y eleva el esfuerzo salarial; podría aumentar la desigualdad residencial.

¿Qué consecuencias tiene que los 14 barrios más caros estén en Madrid para los compradores madrileños?

Recoletos lidera por la concentración de demanda en una zona de alta renta y oferta limitada, que eleva las compraventas a precios premium; el INE apunta 10.952 euros/m2 de media en 2025.

¿Por qué Recoletos tiene el precio por metro cuadrado más alto de España?

El informe UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 sitúa a Madrid entre las diez grandes ciudades del mundo con mayor riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria.

El precio de la vivienda en la capital se ha incrementado un 52% en poco más de cinco años, pasando de 3.641 euros por metro cuadrado en 2021 a 5.534 euros en 2026.

Sant Gervasi-Galvany oeste, en Barcelona, es el primer barrio fuera de la capital en la clasificación nacional, ocupando la decimocuarta posición con 6.707 euros por metro cuadrado.

Madrid monopoliza los 14 barrios con los precios de la vivienda más caros de España, con el barrio de Recoletos a la cabeza rozando los 11.000 euros por metro cuadrado.

Madrid se ha quedado con el podio de la vivienda más cara de España. Y no sólo con los tres primeros puestos.

La capital monopoliza los 14 barrios con los precios más elevados del país, con un metro cuadrado que llega a rozar los 11.000 euros.

Un mercado inmobiliario con precios cada vez más prohibitivos, donde comprar una vivienda se ha convertido en un lujo fuera del alcance de la mayor parte de la población.

Así lo reflejan los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos en su informe Indicadores Urbanos 2026.

El estudio sitúa a Madrid a la cabeza del ranking de barrios más caros entre las ciudades españolas de más de 250.000 habitantes.

En concreto, Recoletos ocupa el primer puesto con un precio medio de 10.952 euros por metro cuadrado en las compraventas realizadas durante 2025.

Esto supone que adquirir una vivienda de 100 metros cuadrados en esta zona costaría cerca de 1,1 millones de euros, tomando como referencia ese precio medio.

Le siguen Castellana, con 9.624 euros por metro cuadrado, y Almagro, con 9.438 euros.

Tres barrios madrileños que lideran una clasificación sin presencia de otras ciudades españolas en sus primeros 14 puestos.

Dominio absoluto

El dominio de la capital continúa con Justicia, donde el metro cuadrado alcanza los 8.933 euros. Por detrás aparecen Lista (8.920 euros), Goya (8.718) e Ibiza (8.396).

También figuran Niño Jesús-Jerónimos (7.881 euros), Trafalgar (7.808), El Viso (7.758), Nueva España (7.547), Hispanoamérica (7.254), Ríos Rosas (6.982) y Cortes (6.739).

Hay que bajar hasta el puesto 15 para encontrar un barrio fuera de Madrid. Se trata de Sant Gervasi-Galvany oeste, en Barcelona, con un precio medio de 6.707 euros por metro cuadrado.

Sin embargo, los precios récord de estos barrios son sólo una muestra de lo que ocurre en el conjunto de la comunidad.

Y es que la capital lleva años inmersa en una escalada inmobiliaria, con subidas que se extienden mucho más allá de sus zonas más exclusivas.

La demanda sigue creciendo, la oferta de viviendas resulta insuficiente y los precios no dejan de aumentar.

Una escalada que ya ha encendido las alarmas sobre el riesgo de una nueva burbuja inmobiliaria en Madrid y que aleja cada vez más la posibilidad de comprar una casa para gran parte de la población.

Según los datos del Colegio de Registradores, el precio medio de la vivienda en la ciudad ha pasado de 3.641 euros por metro cuadrado en 2021 a 5.534 euros en el segundo trimestre de 2026, en términos interanuales. Un incremento acumulado del 52% en poco más de cinco años.

Sin embargo, la presión no se limita únicamente a la capital. En el conjunto de la Comunidad de Madrid, el precio medio alcanza los 4.305 euros por metro cuadrado, un 80% por encima de la media nacional de 2.392 euros, según la Estadística Registral Inmobiliaria.

Bajo la lupa

El último UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 sitúa a Madrid entre las diez ciudades analizadas con mayor riesgo de sufrir una burbuja inmobiliaria.

En concreto, la capital alcanza los 0,86 puntos, dentro del nivel de riesgo moderado, pero a sólo 0,14 puntos del riesgo elevado. Una situación que coincide con una subida del precio real de la vivienda del 9% durante el último año.

El incremento supera ampliamente la media del 0,5% registrada en las 23 grandes ciudades internacionales analizadas por UBS. De hecho, sólo Seúl y Lisboa presentan aumentos superiores.

Sin embargo, detrás de esta situación hay un problema que también se repite en el resto de España: la oferta de vivienda no consigue seguir el ritmo de la demanda.

UBS señala la llegada de compradores extranjeros, la creación de nuevos hogares y la falta de viviendas disponibles como algunos de los principales factores de presión sobre los precios.

El resultado, un mercado cada vez más difícil para los compradores. Y es que las viviendas se encarecen mucho más rápido que los salarios y acceder a una casa exige un esfuerzo económico cada vez mayor.

Y mientras Madrid concentra los barrios más caros del país, la distancia con otras zonas de España no deja de aumentar.

Según el INE, en determinados barrios de Murcia y Córdoba el metro cuadrado ni siquiera alcanza los 1.000 euros.

Unas cifras que dejan al descubierto las enormes diferencias del mercado inmobiliario español en plena crisis habitacional. Una España donde el precio de una vivienda cambia radicalmente según el lugar donde te veas obligado a vivir.