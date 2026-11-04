La vivienda suma 6 años al alza y asfixia a las familias: comprar cuesta un 13% más y alquilar consume el 39% de los ingresos

Fotocasa observa pérdida de intensidad en las subidas, lo que indica que el ritmo de aumento se frena; para compradores significa menos aceleración del coste, pero no una caída de precios ni una vuelta inmediata a la accesibilidad.

¿Qué señales de moderación en los precios detecta Fotocasa y qué significa para los compradores?

La combinación de alta demanda turística, mercado limitado y precios por metro superiores a la media eleva los costes en Baleares, situando a Palma entre las plazas más caras para alquiler y compra.

¿Por qué Palma exige un esfuerzo del 44% para alquilar y del 50% para comprar?

Desde noviembre de 2020 la recuperación de demanda pospandemia, la limitada construcción de vivienda nueva y la subida de costes financieros han mantenido la presión alcista mes a mes.

¿Cómo hemos llegado a acumular seis años seguidos de subidas interanuales en el precio de la vivienda?

Ya ocurrido: muchas familias destinan casi dos quintas partes de su renta al alquiler, reduciendo ahorro y capacidad de gasto. Posible consecuencia: aumentará la exclusión residencial y la dependencia de ayudas públicas si la tendencia persiste.

¿Qué consecuencias tiene que el alquiler consuma el 39% de los ingresos para las familias españolas?

Fotocasa atribuye la subida a la escasez de oferta y al encarecimiento de la financiación, que elevan la demanda sobre un parque limitado y aumentan el coste efectivo de compra.

¿Por qué ha subido un 13,2% el precio de la vivienda de segunda mano según Fotocasa?

Los precios de compra subieron en las 17 comunidades autónomas, destacando Murcia con un incremento del 24,8%, mientras Palma lidera el esfuerzo financiero en alquiler.

Fotocasa señala los primeros signos de moderación en el ritmo de crecimiento de precios debido al límite económico que alcanzan las familias y al alza de las hipotecas.

Alquilar una vivienda exige destinar el 39% de los ingresos netos familiares, superando el 30% recomendado por los expertos y por encima del esfuerzo para comprar (30%).

Comprar una casa usada cuesta un 13,2% más que hace un año, acumulando seis años consecutivos de subidas interanuales de precios.

El precio de la vivienda no da tregua y el bolsillo de las familias cada vez aguanta menos.

Comprar una casa cuesta un 13,2% más que hace un año, mientras el alquiler se lleva ya casi el 40% de los ingresos familiares.

Una situación que se agrava tras seis años consecutivos de subidas interanuales en el precio de la vivienda usada y que aleja cada vez más a los españoles de la posibilidad de acceder a un hogar.

La escalada de precios sigue sin visos de terminar. La falta de oferta y el encarecimiento de la financiación complican todavía más el acceso a una vivienda, tanto para quienes buscan comprar como para quienes necesitan alquilar.

Según los últimos datos de Fotocasa, el precio medio de la vivienda de segunda mano alcanzó en octubre los 3.158 euros por metro cuadrado, tras aumentar un 13,2% respecto al mismo mes de 2025 y un 0,7% frente a septiembre.

Con este incremento, el mercado inmobiliario acumula ya 72 meses consecutivos de subidas interanuales.

Una escalada que comenzó en noviembre de 2020 y que todavía no ha encontrado freno.

Según Fotocasa, una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta actualmente 252.652 euros, frente a los 223.129 euros de hace un año.

Es decir, se paga casi 30.000 euros más por la misma superficie en apenas doce meses.

No obstante, desde el portal inmobiliario explican que ya han empezado a observar señales de moderación.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, advierte de que los precios comienzan a perder intensidad tras años de fuertes incrementos. Una señal que, a su juicio, significa que el mercado está encontrando su límite de crecimiento.

Esto se debe, en parte, a que los precios están ya en niveles muy difíciles de asumir para muchas familias. A ello se suma el encarecimiento de las hipotecas por la subida de los tipos de interés.

Como consecuencia, cada vez hay menos compradores con capacidad económica para acceder a una vivienda básica. De hecho, según Fotocasa, la demanda de compra ha retrocedido un punto en los últimos seis meses.

Sin embargo, lo que no retrocede son los precios, que siguen al alza pese a la pérdida de fuerza de la demanda.

Alquilar tampoco da un respiro

Pero el problema no se centra en la compraventa. El alquiler tampoco ofrece una salida fácil para quienes no pueden permitirse ser propietarios.

Según los últimos datos de Idealista, correspondientes al tercer trimestre de 2026, ahora mismo alquilar una vivienda de dos habitaciones exige destinar el 39% de los ingresos netos de una familia media española.

Nueve puntos más que el esfuerzo necesario para comprar, situado en el 30%. Eso sí, esta última cifra no contempla el ahorro previo necesario para acceder a una hipoteca.

El esfuerzo para alquilar supera así el límite del 30% recomendado por los expertos, estrechando aún más el margen económico de las familias.

Una situación que es especialmente complicada en determinadas ciudades. Palma encabeza el ranking, con un esfuerzo del 44% de los ingresos familiares. Le siguen Málaga (41%), Madrid y Valencia (39%) y Alicante (38%).

En el caso de la compra, Palma también lidera la clasificación, con un 50% de esfuerzo, seguida de Madrid (38%), Málaga y San Sebastián (36%) y Barcelona (33%).

Desde Idealista relacionan estos elevados niveles de esfuerzo con la escasez de oferta y el encarecimiento de las viviendas.

Suben en toda España

Sin embargo, la presión tampoco se limita a las grandes ciudades. Los precios de compra aumentaron en octubre en las 17 comunidades autónomas, con incrementos de dos dígitos en once de ellas.

Entre ellas, Murcia registró la mayor subida interanual, del 24,8%, seguida de Navarra (16,7%), La Rioja (16%) y Cantabria (15,7%).

Por su parte, Baleares y Madrid continúan entre los mercados más caros, con precios de 5.360 y 5.333 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Asimismo, el alquiler también mantiene su tendencia al alza. Según Idealista, los precios aumentaron un 5,6% interanual en octubre, hasta alcanzar los 15,1 euros por metro cuadrado.

La falta de vivienda disponible sigue siendo uno de los grandes problemas del mercado inmobiliario español. La oferta no consigue aliviar la presión de la demanda y los precios continúan en niveles elevados.

Mientras tanto, las familias se enfrentan a una realidad cada vez más difícil. Comprar exige más dinero, alquilar consume buena parte del sueldo y acceder a una vivienda supone un esfuerzo que la mayoría de hogares no pueden asumir.

Pues aunque los precios comienzan a moderar su ritmo de crecimiento, eso todavía no significa que estén bajando.