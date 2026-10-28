El precio de la vivienda empieza a caer en los barrios más ricos, pero comprar una casa exige ya más de 8 años de salario

Ese cálculo supone dedicar el salario bruto íntegro a la compra, por lo que en la práctica muchas familias no pueden permitírselo y deben buscar alternativas como alquiler, apoyos públicos o aplazar la compra.

¿Cómo afecta a los ciudadanos que el cálculo que dice 8,4 años de salario no descuente impuestos ni gastos?

El Ejecutivo ha anunciado partidas por 381 millones de euros en una semana para promover vivienda asequible y aprobó una inyección de 201 millones destinada a cerca de 2.500 viviendas en suelos de Casa 47.

¿Qué está haciendo el Gobierno para aumentar la vivienda asequible antes de las elecciones del 29 de noviembre?

La combinación de oferta escasa, demanda sostenida y encarecimiento de la segunda mano elevó precios; los salarios no acompañaron, lo que disparó la ratio precio/renta.

¿Cómo hemos llegado a que la vivienda suba un 20,5% mientras los salarios solo crezcan un 1%?

Ya ocurrido: muchas familias deben destinar una proporción muy alta de su renta o aplazar la compra; posible consecuencia: más endeudamiento y exclusión del mercado para hogares con ingresos medios.

¿Qué consecuencias tiene para las familias que comprar una casa exija 8,4 años de salario bruto íntegro?

Según agentes y datos de Idealista, la caída refleja cambios en las características de los pisos anunciados y ajustes de vendedores ante la menor demanda en el segmento de lujo, no una caída generalizada del mercado.

¿Por qué ha empezado a bajar el precio de la vivienda en barrios como Salamanca y Castellana?

El Gobierno anuncia partidas de inversión para vivienda asequible mientras el sector inmobiliario reclama un aumento urgente de la construcción para frenar los precios.

El encarecimiento de la vivienda sube más de veinte veces por encima de los salarios, agravándose el acceso en regiones como Baleares, Madrid o Málaga.

Zonas de alto poder adquisitivo como Salamanca o Castellana en Madrid registran ligeras caídas de precios, aunque el metro cuadrado sigue superando los 10.000 euros.

El precio de la vivienda usada en el mercado general aumenta un 11,8% interanual y exige ya más de 8 años de salario bruto íntegro para poder adquirir una casa en España.

El precio del lujo inmobiliario empieza a dar una tregua en algunos de los barrios más ricos de España. Sin embargo, para el resto de las familias, comprar una vivienda sigue siendo una carrera que cada vez se hace más cuesta arriba.

Los precios no dejan de subir y acceder a una casa exige ya más de ocho años de salario íntegro. Una situación que refleja la grave crisis de acceso a la vivienda que atraviesa España.

Y es que en plena crisis habitacional, los precios siguen batiendo récords, los salarios no avanzan al mismo ritmo y comprar una casa se aleja cada vez más del bolsillo de las familias de clase media baja. Todo ello en un mercado marcado por la escasez de oferta, el encarecimiento de las hipotecas y las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en propiedad.

Un panorama que choca con lo que empieza a ocurrir en algunas de las zonas más exclusivas y de mayor poder adquisitivo de España.

Según los últimos datos de Idealista, el precio de la vivienda en Madrid cayó un 1,2% interanual en el barrio de Salamanca y un 0,5% en Castellana durante septiembre. Dos de las zonas más ricas y caras de la capital.

Estas caídas contrastan con la falta de vivienda disponible en buena parte del país.

Según aclara el sector, en estos barrios, el descenso de los precios podría deberse a cambios en las características de los inmuebles anunciados o a ajustes de los vendedores ante la falta de compradores.

Además, se producen en dos distritos donde comprar una casa sigue estando al alcance de muy pocos bolsillos.

En Castellana, el metro cuadrado alcanza los 11.923 euros, el precio más elevado entre los barrios analizados. Por su parte, en Salamanca-Goya llega a los 10.865 euros.

Por tanto, estos descensos no reflejan la realidad del conjunto del mercado español, donde adquirir una vivienda continúa siendo cada vez más caro.

Según Idealista, el precio de la vivienda usada aumentó un 11,8% interanual en septiembre, hasta alcanzar los 2.930 euros por metro cuadrado.

Los salarios se quedan atrás

Y es que la situación es muy distinta para el resto de los compradores españoles.

Según el último estudio de Fotocasa, adquirir una vivienda de 80 metros cuadrados exigía a finales de 2025 destinar 8,4 años de salario bruto íntegro, el equivalente a 101 mensualidades.

Son 16 meses más que un año antes. La explicación está en la diferencia entre la evolución de los sueldos y la de los precios.

Mientras los salarios aumentaron apenas un 1% en 2025, hasta situarse en una media de 27.336 euros brutos anuales, la vivienda de segunda mano se encareció un 20,5%, hasta alcanzar los 2.879 euros por metro cuadrado.

Es decir, el precio de un hogar subió más de veinte veces lo que crecieron los salarios, alejando cada vez más la posibilidad de comprar una casa del bolsillo de las familias españolas.

No obstante, la brecha se agrava más según qué territorios. En Baleares, comprar una vivienda exige 15,1 años de salario íntegro, en Madrid roza ya los 15 y en Málaga, los 12,9 años.

Y todo ello sin descontar impuestos ni gastos cotidianos. Pues, según aclara Idealista, este cálculo supone dedicar el sueldo bruto completo a pagar la vivienda.

El problema es que España sigue necesitando más viviendas a precios asequibles para las familias.

Las bajadas en algunos barrios de lujo apenas cambian esta realidad. Incluso con esos descensos, se trata de inmuebles fuera del alcance de buena parte de la población.

La oferta de vivienda sigue sin ser suficiente para atender la demanda y los precios no dejan de subir. Una situación que obliga a las familias a destinar cada vez más dinero de sus ingresos a la compra de una casa.

En este escenario, el Gobierno sigue anunciando nuevas partidas millonarias para impulsar la vivienda asequible a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta la recta final de la legislatura sin garantías de continuar al frente del país tras las urnas, pero mantiene su calendario de ayudas en plena precampaña electoral.

Este martes ha anunciado la inyección de otros 201 millones de euros para levantar cerca de 2.500 viviendas asequibles en suelos de Casa 47. Una nueva partida que se suma a los 180 millones aprobados el pasado 20 de octubre para aumentar la oferta de alquiler asequible en 317 municipios de Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias.

En apenas una semana, el Ejecutivo ha notificado así 381 millones de euros en nuevas ayudas para vivienda asequible. Sin embargo, estas partidas todavía deben traducirse en más inmuebles disponibles para las familias.

En paralelo, los dos nuevos decretos de vivienda siguen pendientes de convalidación. El Gobierno mostró urgencia por aprobarlos y volvió a darles luz verde a principios de octubre, tras el rechazo parlamentario de sus versiones anteriores. Sin embargo, todavía siguen sin ratificarse.

El primero ya está en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque su continuidad depende de la Diputación Permanente.

El segundo todavía no ha entrado ante la falta de apoyos parlamentarios y necesita superar ese mismo trámite para su aprobación.

Sin embargo, el sector inmobiliario recuerda que construir nuevas viviendas lleva tiempo y las dificultades para acceder a una casa persisten, e incluso aumentan.

Porque, tal y como defienden desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), por muchas ayudas que anuncie el Gobierno, lo que realmente necesita el mercado son más casas que alivien de verdad la presión a la que a día de hoy están sometidos los precios.