Las familias se ven obligadas a endeudarse cada vez más para comprar una vivienda mientras los intereses vuelven a subir

Hay que seguir la evolución del euríbor, los tipos medios de nueva hipoteca y los próximos datos de compraventa e hipotecas del INE, porque muchas hipotecas firmadas en agosto reflejan operaciones iniciadas antes de la subida de tipos. El texto subraya que el efecto de la reciente subida podría tardar en verse y que los próximos datos serán claves.

¿Qué indicadores hay que vigilar para saber si el repunte de compraventas de agosto se mantiene?

Por una década de alzas de precios inmobiliarios y por una oferta insuficiente que empuja importes y demanda de crédito; así la hipoteca media pasó de 110.746 euros a 181.285 euros. El reportaje remarca el incremento acumulado en diez años y la falta de viviendas disponibles.

¿Cómo hemos llegado a un mercado donde la hipoteca media ha subido casi 64% en diez años?

Las entidades favorecen a clientes con mayor solvencia, por lo que salen peor parados los compradores primerizos y hogares con ingresos y ahorros limitados. El artículo recoge que los bancos son más prudentes y priorizan a clientes con mayor solvencia.

¿Quiénes se benefician o salen peor parados con la selectividad del sector bancario en la concesión de hipotecas?

Ya está provocando cuotas mensuales más elevadas y mayor coste total; en el futuro puede aumentar el número de hipotecados con dificultades para pagar. El texto explica que el euríbor ronda 3,2–3,27% y que una subida de un punto sobre 150.000 euros supondría unos 80 euros mensuales extra.

¿Qué consecuencias tiene para las familias que el euríbor y los tipos suban ahora que piden hipotecas más altas?

Por el encarecimiento de la vivienda y la escasez de oferta, los compradores necesitan pedir préstamos mayores para adquirir el mismo inmueble. El artículo indica que el importe medio creció un 7,7% interanual y que la falta de viviendas disponibles presiona al alza los importes solicitados.

¿Por qué ha subido la hipoteca media hasta 181.285 euros en agosto?

Las entidades bancarias han extremado la prudencia y vuelto sus criterios más restrictivos, lo que exige mayor solvencia a unas familias en las que el 75% necesita crédito para comprar.

Las compraventas crecieron un 3,4% interanual en agosto y la firma de préstamos un 2,3%, aunque el acumulado de los últimos doce meses aún refleja una caída del 1%.

A los altos precios del suelo se suma el encarecimiento de los tipos de interés, situando el tipo medio de los nuevos préstamos hipotecarios en el 3,08% en agosto.

El importe medio de las hipotecas sobre viviendas batió un récord en agosto al alcanzar los 181.285 euros, un incremento del 7,7% respecto al año anterior y del 64% en la última década.

Comprar una vivienda en España exige cada vez más dinero. Pero también más deuda.

Las familias necesitan pedir hipotecas cada vez mayores para acceder a la misma casa que hace un año, justo cuando los intereses vuelven a subir y financiar su compra empieza a salir mucho más caro.

Una situación que contrasta con la recuperación de la actividad inmobiliaria que parecen reflejar los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes.

Y es que, pese al encarecimiento de la financiación, tanto las compraventas como la firma de hipotecas volvieron a crecer en agosto.

En concreto, las operaciones de compraventa aumentaron un 3,4% interanual, hasta alcanzar las 49.319, mientras que las hipotecas constituidas sobre viviendas crecieron un 2,3%, con un total de 33.841 préstamos.

Sin embargo, el sector alerta de que este aumento de las operaciones no significa que comprar una vivienda sea ahora más fácil.

Los elevados precios de la vivienda en España obligan a las familias a solicitar préstamos cada vez mayores.

En concreto, el importe medio de las hipotecas alcanzó en agosto los 181.285 euros, un 7,7% más que hace un año y la cifra más alta registrada hasta ahora.

Para hacerse una idea de cuánto ha aumentado el dinero que necesitan pedir las familias, hace diez años la hipoteca media era de 110.746 euros.

Es decir, en apenas una década, la cantidad que los compradores solicitan al banco ha aumentado casi un 64%.

Pero el problema no acaba ahí. A este incremento se suma ahora el encarecimiento de los intereses, lo que añade nuevas dificultades para afrontar su compra.

El tipo medio de las nuevas hipotecas pasó del 3,01% en julio al 3,08% en agosto. A esta subida se suma la evolución del euríbor, que continúa en niveles elevados y alcanzó el 3,267% en su última cotización diaria del 23 de octubre.

Un interés que llegó a 3,247% en septiembre, frente al 2,954% del mes anterior.

De esta manera, las familias se enfrentan a una doble dificultad. Y es que no solo necesitan pedir más dinero para comprar una vivienda, sino que también tienen que pagar más intereses por el préstamo que solicitan.

Una situación que amenaza con encarecer las cuotas y complicar todavía más el acceso a la propiedad.

El crédito cada vez más caro

La etapa de las hipotecas cada vez más baratas parece haber llegado a su fin.

Después de meses de expectativas de bajadas de intereses, los expertos empiezan a advertir de un cambio de tendencia.

"Ya no estamos en un escenario de abaratamiento progresivo de la financiación", asegura Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

El motivo está en la evolución de la inflación y el encarecimiento de la energía. Ambos factores están aumentando las dudas sobre las próximas decisiones del Banco Central Europeo y sobre cuánto tiempo seguirán elevados los tipos de interés.

RN Tu Solución Hipotecaria prevé que el euríbor termine 2026 entre el 3,2% y el 3,5%. Una situación que podría traducirse en nuevas subidas de las cuotas para los hipotecados a tipo variable.

Según sus cálculos, una subida de un punto porcentual en el interés de una hipoteca variable de 150.000 euros pendientes y 25 años de plazo supondría unos 80 euros más al mes, cerca de 1.000 euros adicionales al año.

No obstante, el encarecimiento no afecta únicamente a quienes ya tienen una hipoteca. Esta subida también complica las condiciones para quienes buscan financiación por primera vez.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, advierte de que el aumento de los préstamos y de los tipos de interés exige un esfuerzo económico cada vez mayor a los hogares.

Y es que, la falta de viviendas disponibles y el encarecimiento de los inmuebles es lo que obliga a los compradores a solicitar cantidades de dinero mucho más elevadas que años anteriores.

Mayor exigencia en la banca

Sin embargo, el problema se agrava ante un mercado hipotecario cada vez más selectivo.

María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, señala que la realidad es que los bancos siguen concediendo préstamos, pero empiezan a ser más prudentes.

Las ofertas son menos agresivas y las entidades priorizan a los clientes con mayor solvencia económica.

Una situación especialmente preocupante para quienes necesitan recurrir por primera vez al crédito para comprar una casa.

Según Fotocasa Research, el 75% de los compradores necesita una hipoteca para acceder a una vivienda. Por tanto, cualquier encarecimiento de la financiación puede reducir sus posibilidades de compra.

Además, la experta advierte de que el impacto de este nuevo escenario todavía no se refleja por completo en las estadísticas.

Muchas de las hipotecas firmadas en agosto corresponden a operaciones iniciadas semanas o meses antes, cuando las condiciones de financiación eran distintas.

Por tanto, el efecto de la reciente subida de los intereses todavía podría tardar en reflejarse en el número de préstamos firmados.

Por ello, los próximos datos serán claves para comprobar hasta qué punto el aumento de los intereses termina afectando al mercado inmobiliario.

Desde Idealista también ponen el foco en la evolución de las compraventas. Y es que pese al aumento de las operaciones durante el mes de agosto, Francisco Iñareta señala que en los últimos doce meses se vendieron 700.649 viviendas, un 1% menos que en el mismo periodo anterior.

Por lo que, el repunte registrado ese mes, todavía no ha sido suficiente para compensar la pérdida de actividad acumulada.

Además, el encarecimiento de la vivienda empieza a pasar factura en algunos de los mercados con mayor presión sobre los precios.

Según señala Iñareta, Madrid y Baleares destacan entre los grandes mercados por mantener las caídas de compraventas incluso en agosto.

Una situación que, a diferencia de otros territorios, podría estar relacionada con la retirada de parte de la demanda ante los elevados precios.

Así, cada vez hay compradores con más dificultades para asumir el coste de una vivienda, incluso antes de tener que afrontar los intereses de la hipoteca.

Por ello, los expertos advierten que estamos ante un mercado en el que comprar una vivienda exigirá cada vez endeudarse más, tener mayores ingresos y un esfuerzo económico que no dejará indiferente a ninguna familia.