Los inmigrantes colapsan las inmobiliarias de Ceuta mientras los 'pisos patera' siguen inundando la ciudad

Porque la entrada masiva de inmigrantes generó una demanda desesperada; algunos contactos interpretan precios en dírhams y llaman a horas intempestivas, lo que duplica la presión sobre las agencias.

¿Por qué las inmobiliarias reciben llamadas y ofertas fuera de hora de personas que buscan alquilar o comprar en Ceuta?

Las investigaciones policiales describen hacinamiento, intimidación, explotación laboral y posibles agresiones a menores en viviendas usadas como 'pisos patera'.

¿Cómo afectan los 'pisos patera' a la seguridad y los derechos de las personas alojadas en Ceuta?

La Policía Nacional detuvo a un ciudadano ceutí sospechoso de dirigir una organización criminal que facilitaba la inmigración irregular y el alojamiento masivo en pisos.

¿Quién fue detenido en la operación del 20 de octubre en el Príncipe y por qué?

Ha provocado el traslado de muchas personas a otros barrios, con concentraciones en el Príncipe que han obligado a varias operaciones policiales y desalojos.

¿Qué consecuencias ha tenido el desplazamiento de los asentamientos de las playas para el barrio del Príncipe?

Porque muchos propietarios temen que sus viviendas vacías sean okupadas y piden quitar anuncios y fotos para que no se localicen, según agentes inmobiliarios de la ciudad.

¿Por qué las inmobiliarias de Ceuta dicen que los inmuebles se están retirando del mercado?

Operaciones policiales en el barrio del Príncipe siguen detectando 'pisos patera' hacinados y a decenas de personas durmiendo en garajes tras ser desalojadas de las playas.

Las agencias detectan fraudes en los alquileres, donde una sola persona gestiona el contrato para alojar posteriormente hasta a 16 personas en la vivienda.

Muchos propietarios retiran sus pisos del mercado por temor a la okupación y piden eliminar anuncios para que no se sepa que sus inmuebles están vacíos.

Las inmobiliarias de Ceuta sufren una gran presión por el aumento imparable de llamadas y mensajes de inmigrantes que buscan alquilar o comprar vivienda a la desesperada.

A sólo una semana de que se cumplan tres meses de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, la ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad.

Pese a los desalojos de las playas de Benítez y El Trampolín, dos de los principales asentamientos de inmigrantes desde que se produjo la invasión, la realidad se esconde ahora en el resto de barrios de la ciudad.

Los 'pisos patera' siguen apareciendo, los inmigrantes buscan viviendas a la desesperada y los propietarios comienzan a retirar sus inmuebles del mercado por miedo a que acaben okupados.

Una situación cada vez más preocupante que está poniendo en alerta a las inmobiliarias de Ceuta en plena crisis de la vivienda.

Óscar de Bentata, de Inmobiliaria Bentata, reconoce a EL ESPAÑOL-Invertia que la situación del mercado en sí ya era complicada. "Hay mucha demanda del alquiler y no hay pisos en la ciudad", lamenta.

Una escasez de oferta a la que ahora se suma el temor de muchos propietarios a alquilar sus viviendas a inmigrantes o a que estos puedan entrar en sus inmuebles vacíos.

Las agencias reciben llamadas y mensajes a todas horas de estas personas interesadas en alquilar o comprar una vivienda, incluso a horas impensables de la madrugada.

"No paran de llamarnos, de escribirnos. Ayer me escribieron y me llamaron a mí a las dos de la mañana para 'alquilar pisos', el que fuera, otros para comprar, y a esas horas pues tú me dirás", explica a este periódico el 23 de octubre una inmobiliaria de la ciudad que prefiere mantener el anonimato ante la situación que se vive en Ceuta.

Una presión a la que llevan sometidos desde la noche del 31 de julio.

Montaje de los mensajes que reciben las inmobiliarias. EE

Las llamadas no cesan, con exigencias que ya llegan a los precios.

Según explica esta inmobiliaria, los inmigrantes interpretan los precios de los anuncios como si estuvieran en su país, expresados en dírhams, la moneda marroquí, en lugar de euros.

Esto provoca que contacten por viviendas cuyo precio real es muy superior al que creen que tendrían que pagar. "Se piensan que un piso de 400.000 euros son 400.000 dírhams y te dicen lo que te van a pagar", señala.

Sin embargo, lo que más preocupa al sector no son las llamadas. El temor de los propietarios a que sus viviendas vacías acaben siendo okupadas está provocando la retirada de numerosos anuncios inmobiliarios.

Algunos dueños han pedido expresamente a las agencias que eliminen las fotografías y la información de sus inmuebles para evitar que los inmigrantes puedan localizar las viviendas vacías y entrar en ellas.

"Nos han dicho que los quitemos para no dar información sobre las propiedades, para que no sepan que están vacíos", detalla esta inmobiliaria.

A esta preocupación se suma la inseguridad jurídica que denuncian los propietarios ante los cambios en las normas del alquiler.

"Muchos propietarios son reacios a sacar sus viviendas en alquiler por miedo, por lo que ha pasado en la ciudad, pero también por el tema de los decretos", explica Bentata.

Sin embargo, el sector alerta de que esta retirada de pisos también se debe a los casos que están sufriendo durante estos meses, en los que una persona alquila una vivienda y termina metiendo a muchas más en su interior.

Una práctica que preocupa especialmente a las inmobiliarias por el riesgo de que los inmuebles acaben convertidos en nuevos 'pisos patera'.

"Hemos tenido que parar casos porque había cosas que no nos cuadraban, porque ocurre que se alquila una vivienda a una única persona y se meten 16", advierte Bentata.

El problema, explican, es que mientras los propietarios retiran viviendas, la demanda continúa aumentando. A las peticiones de alquiler habitual de funcionarios o ceutíes se suman las de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido desplazados a Ceuta.

Alquileres que están costando mucho encontrar en un mercado que ya estaba al límite por el territorio y que ahora tiene cada vez menos capacidad para atender a quienes necesitan una vivienda.

Los 'pisos patera' no cesan

La preocupación de las inmobiliarias coincide con las continuas operaciones policiales contra los conocidos como 'pisos patera'.

Sólo durante este mes de octubre, Policía Nacional y Guardia Civil han llevado a cabo varias intervenciones en viviendas de Ceuta en las que se encontraban más de un centenar de personas.

Una de las más graves tuvo lugar el pasado martes 20 de octubre en el barrio del Príncipe. Tal y como contaba este periódico, la Policía Nacional localizó a 74 inmigrantes en una misma vivienda, entre ellos diez menores de edad.

La operación terminó con la detención de un ciudadano ceutí considerado el presunto responsable de una organización criminal dedicada a favorecer la inmigración irregular.

Según la Policía Nacional, los inmigrantes permanecían hacinados y sometidos a distintas formas de intimidación, violencia y explotación.

La investigación apunta incluso a posibles agresiones contra menores, con lesiones provocadas por mordeduras de un perro, y a la explotación laboral de algunas de las personas alojadas.

La vivienda también habría servido para alojar a inmigrantes a la espera de facilitar su traslado irregular a la Península.

🚔 Operativo policial en el barrio del Príncipe, en #Ceuta 📍 74 migrantes localizados en un inmueble, entre ellos 10 menores ⚠️ Vivían hacinados y en condiciones precarias, bajo intimidación, violencia y explotación 👮 Una persona detenida ➕info: https://t.co/DBuXNV603m https://t.co/MInzaaQsfV — Policía Nacional (@policia) October 22, 2026

A esta intervención se suma otra actuación de la Guardia Civil del pasado 6 de octubre, cuando fueron desalojadas 12 personas de otra vivienda del Príncipe.

Y este viernes la Policía Nacional ha vuelto a desplegarse en el mismo barrio para desalojar a decenas de inmigrantes que dormían en calles, garajes y otros espacios comunes.

Sin embargo, la presión policial ha conseguido vaciar los asentamientos de las playas, pero no ha acabado con la presencia de inmigrantes en condiciones precarias en otros puntos de la ciudad.

De hecho, la propia Policía Nacional reconoce que los desalojos ordenados por el Gobierno de España de las playas han provocado el desplazamiento de parte de estas personas hacia otros barrios, especialmente El Príncipe.

Un agente de la Policía Nacional consultado por este periódico asegura que "la periferia está petada de gente" y advierte de que hay personas que duermen escondidas en viviendas.

Así, a las puertas de cumplirse tres meses de las entradas masivas de finales de julio, Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad.

Los asentamientos de las playas han desaparecido, y el centro parece estar más limpio, sin embargo la preocupación sigue más que presente, aunque se haya trasladado al interior del resto de barrios de la ciudad.