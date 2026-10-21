El Euríbor vuelve a golpear las hipotecas: hasta 1.400 euros más al año y una fuga hacia el tipo fijo

Los expertos recomiendan analizar cada caso antes de cambiar de entidad o renegociar las condiciones con el banco para garantizar un ahorro real.

Las hipotecas a tipo fijo vuelven a ganar terreno con un incremento del 6,7%, mientras que las mixtas caen casi un 30% en lo que va de año.

El sobrecoste anual para un préstamo tipo de 200.000 euros a 20 años puede encarecerse en más de 1.400 euros al año (119 euros al mes).

El Euríbor cerró septiembre en el 3,247% y su media provisional de octubre se sitúa en el 3,219%, provocando un encarecimiento en las cuotas de las hipotecas variables.

El Euríbor vuelve a pasar factura a los hipotecados. El principal indicador de referencia para las hipotecas en España ha vuelto a subir y amenaza con encarecer las cuotas de miles de hogares.

El golpe al bolsillo puede superar los 1.400 euros al año para quienes tienen una hipoteca variable. Una situación que está llevando a muchos propietarios a plantearse un cambio de condiciones para evitar nuevas subidas.

Y es que el Euríbor cerró septiembre en el 3,247%, frente al 2,954% de agosto. Además, se sitúa más de un punto por encima del nivel registrado hace un año.

Una presión que hasta ahora vemos también en este mes de octubre. El indicador alcanzó el 3,245% en su última cotización disponible, correspondiente al 20 de octubre, mientras que la media provisional del mes se sitúa en el 3,219%.

Una cifra que mantiene en alerta a los hipotecados y lleva a muchos a plantearse de nuevo el cambio a una hipoteca fija para evitar tener que pagar más.

Miguel Ángel Gómez Huecas, presidente de la patronal inmobiliaria española (FADEI), ya alertaba que este tipo de financiación "vuelve a tener mucho sentido" en la situación en la que nos encontramos para quien valore la tranquilidad y quiera conocer desde el primer día cuánto pagará durante los próximos años.

Así lo advierten también desde Housfy, que recuerdan que los propietarios pueden renegociar sus préstamos en cualquier momento, sin necesidad de esperar a la próxima revisión de su hipoteca.

Y es que el encarecimiento puede ser considerable. Según los cálculos de la compañía, una hipoteca con 200.000 euros pendientes, 20 años por pagar y un diferencial del 0,70% podría experimentar una subida de 119,27 euros mensuales. Esto supone 1.431,24 euros más al año.

Si esa diferencia se mantuviera durante los 20 años restantes, el sobrecoste acumulado alcanzaría los 28.624,80 euros.

Las fijas ganan terreno

Ante esta situación, los préstamos a tipo fijo vuelven a ganar atractivo entre los compradores de vivienda.

Según los datos de Housfy, las hipotecas mixtas han caído un 29,9% entre enero y septiembre de 2026, respecto al mismo periodo del año anterior. En cambio, las fijas han aumentado un 6,7%.

Esta tendencia también preocupa a quienes contrataron una hipoteca mixta durante los últimos años. Estos préstamos comienzan con una cuota fija, pero después pasan a depender del Euríbor.

Por tanto, los propietarios próximos al final de ese primer periodo podrían enfrentarse a nuevas subidas.

Sin embargo, cambiar de hipoteca no siempre supone ahorrar dinero.

Desde Housfy insisten en la importancia de estudiar las condiciones de cada préstamo. El capital pendiente, los años restantes y las posibles comisiones pueden marcar la diferencia.

Para Joan Balasch, director de hipotecas de Housfy, "no se trata de cambiar de hipoteca simplemente porque suba el Euríbor. Se trata de hacer números".

Los propietarios tienen dos alternativas principales. La primera consiste en negociar nuevas condiciones con su banco. La segunda pasa por trasladar la hipoteca a otra entidad con una oferta más competitiva.