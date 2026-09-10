Idealista da el salto a Francia y amplía su presencia internacional tras liderar España, Italia y Portugal
La compañía inicia su actividad en el país galo tras 27 años operando en el mercado inmobiliario.
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Idealista inicia operaciones en Francia, ampliando su presencia internacional tras liderar el sector en España, Italia y Portugal.
La compañía busca replicar en Francia su modelo de éxito, facilitando a profesionales y usuarios una plataforma eficiente para anunciar y buscar viviendas.
Idealista ha incorporado a Aurélien Flament, experto del sector inmobiliario francés, para liderar el desarrollo de la plataforma en el país.
Con más de 1,5 millones de anuncios activos y 7,3 millones de usuarios mensuales, Idealista refuerza su posición como el mayor portal inmobiliario de Europa.
Idealista amplía su presencia internacional con el inicio de sus operaciones en Francia. La plataforma inmobiliaria, fundada hace 27 años y líder del mercado en España, Italia y Portugal, entra así en un nuevo país europeo con el objetivo de hacerse un hueco entre los profesionales y usuarios del sector inmobiliario francés.
La compañía busca trasladar a Francia el modelo que ya utiliza en los otros tres mercados en los que opera. Su intención es ofrecer a los profesionales inmobiliarios franceses una nueva plataforma para anunciar sus inmuebles y, al mismo tiempo, facilitar a los usuarios la búsqueda de vivienda.
Con este desembarco, Idealista asegura que quiere contribuir a mejorar la transparencia del mercado francés y dar más alternativas a los profesionales del sector.
Para los usuarios, la plataforma pretende ofrecer una navegación más sencilla, rápida y segura.
La llegada a Francia supone un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de Idealista. Tras consolidar su posición en España y expandirse por Italia y Portugal, la compañía suma ahora su cuarto mercado europeo y refuerza su presencia fuera de su país de origen.
Para Jesús Encinar, fundador y CEO de Idealista, "la entrada en el mercado francés es un reto enorme para nosotros pero lo hacemos con el mayor respeto y con una enorme responsabilidad".
"Llevamos muchos años trabajando con miles de intermediarios inmobiliarios de Europa y conocemos las particularidades de cada mercado que lideramos y las necesidades reales de los profesionales. Aunque somos nuevos en Francia, 27 años de estrecha colaboración con miles de profesionales inmobiliarios europeos nos permiten contar con un conocimiento y las herramientas óptimas para ofrecer una buena experiencia a profesionales y usuarios", asegura.
Para liderar el desarrollo de la plataforma en el mercado francés, idealista ha incorporado a Aurélien Flament, una de las voces más reconocidas del sector inmobiliario y el proptech en Francia.
Con 14 años de trayectoria en Leboncoin Immobilier, donde contribuyó decisivamente a consolidar la plataforma como referente del mercado, Flament asume ahora el reto de construir y expandir la presencia de la plataforma en Francia.
Idealista.fr cuenta ya con oficinas en París y está consolidando un equipo de profesionales orientado a crear una opción robusta para los intermediarios inmobiliarios en su búsqueda de ampliar y mejorar su cartera de clientes, así como para ayudar a resolver las necesidades inmobiliarias de los usuarios franceses.
Con 27 años de historia, Idealista es hoy el portal inmobiliario con la mayor base de datos y más tráfico de Europa: más de 1,5 millones de anuncios activos, 7,3 millones de usuarios mensuales y más de 200 millones de visitas al mes generadas en toda Europa.
Más de 70.000 profesionales inmobiliarios confían en la plataforma para gestionar su cartera y conectar con millones de compradores e inquilinos.
Desde su fundación en el año 2000, Idealista ha cambiado la manera en la que se busca un nuevo hogar y es la primera opción a la que recurren millones de personas en el sur de Europa cada vez que necesitan comprar, vender o alquilar un inmueble.
En paralelo, Idealista ha llevado a cabo desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades reales de los profesionales del sector: funcionalidades innovadoras, datos de calidad y herramientas que generan oportunidades de crecimiento medibles. Gran parte de estas soluciones tecnológicas se concentran en la app de Idealista, una de las referentes del sector.