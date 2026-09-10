Idealista da el salto a Francia y amplía su presencia internacional tras liderar España, Italia y Portugal

Con más de 1,5 millones de anuncios activos y 7,3 millones de usuarios mensuales, Idealista refuerza su posición como el mayor portal inmobiliario de Europa.

Idealista ha incorporado a Aurélien Flament, experto del sector inmobiliario francés, para liderar el desarrollo de la plataforma en el país.

La compañía busca replicar en Francia su modelo de éxito, facilitando a profesionales y usuarios una plataforma eficiente para anunciar y buscar viviendas.

Idealista amplía su presencia internacional con el inicio de sus operaciones en Francia. La plataforma inmobiliaria, fundada hace 27 años y líder del mercado en España, Italia y Portugal, entra así en un nuevo país europeo con el objetivo de hacerse un hueco entre los profesionales y usuarios del sector inmobiliario francés.

La compañía busca trasladar a Francia el modelo que ya utiliza en los otros tres mercados en los que opera. Su intención es ofrecer a los profesionales inmobiliarios franceses una nueva plataforma para anunciar sus inmuebles y, al mismo tiempo, facilitar a los usuarios la búsqueda de vivienda.

Con este desembarco, Idealista asegura que quiere contribuir a mejorar la transparencia del mercado francés y dar más alternativas a los profesionales del sector.

Para los usuarios, la plataforma pretende ofrecer una navegación más sencilla, rápida y segura.

La llegada a Francia supone un nuevo paso en la estrategia de internacionalización de Idealista. Tras consolidar su posición en España y expandirse por Italia y Portugal, la compañía suma ahora su cuarto mercado europeo y refuerza su presencia fuera de su país de origen.

Para Jesús Encinar, fundador y CEO de Idealista, "la entrada en el mercado francés es un reto enorme para nosotros pero lo hacemos con el mayor respeto y con una enorme responsabilidad".

"Llevamos muchos años trabajando con miles de intermediarios inmobiliarios de Europa y conocemos las particularidades de cada mercado que lideramos y las necesidades reales de los profesionales. Aunque somos nuevos en Francia, 27 años de estrecha colaboración con miles de profesionales inmobiliarios europeos nos permiten contar con un conocimiento y las herramientas óptimas para ofrecer una buena experiencia a profesionales y usuarios", asegura.

Para liderar el desarrollo de la plataforma en el mercado francés, idealista ha incorporado a Aurélien Flament, una de las voces más reconocidas del sector inmobiliario y el proptech en Francia.

Con 14 años de trayectoria en Leboncoin Immobilier, donde contribuyó decisivamente a consolidar la plataforma como referente del mercado, Flament asume ahora el reto de construir y expandir la presencia de la plataforma en Francia.

Idealista.fr cuenta ya con oficinas en París y está consolidando un equipo de profesionales orientado a crear una opción robusta para los intermediarios inmobiliarios en su búsqueda de ampliar y mejorar su cartera de clientes, así como para ayudar a resolver las necesidades inmobiliarias de los usuarios franceses.

Con 27 años de historia, Idealista es hoy el portal inmobiliario con la mayor base de datos y más tráfico de Europa: más de 1,5 millones de anuncios activos, 7,3 millones de usuarios mensuales y más de 200 millones de visitas al mes generadas en toda Europa.

Más de 70.000 profesionales inmobiliarios confían en la plataforma para gestionar su cartera y conectar con millones de compradores e inquilinos.

Desde su fundación en el año 2000, Idealista ha cambiado la manera en la que se busca un nuevo hogar y es la primera opción a la que recurren millones de personas en el sur de Europa cada vez que necesitan comprar, vender o alquilar un inmueble.

En paralelo, Idealista ha llevado a cabo desarrollos tecnológicos orientados a las necesidades reales de los profesionales del sector: funcionalidades innovadoras, datos de calidad y herramientas que generan oportunidades de crecimiento medibles. Gran parte de estas soluciones tecnológicas se concentran en la app de Idealista, una de las referentes del sector.