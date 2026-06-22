Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 16 años para un mes de abril, pero el interés sube al 2,90%

El 62,9% de las hipotecas se constituyó a tipo fijo y el 37,1% a tipo variable; el plazo medio de los préstamos es de 25 años.

El importe medio de las hipotecas subió un 11,1% interanual, situándose en 173.331 euros, y el capital prestado aumentó un 13,7% hasta casi 6.935 millones de euros.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,90%, el valor más alto desde noviembre, pero sigue por debajo del 3% durante 15 meses consecutivos.

El número de hipotecas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto a 2025, alcanzando 40.010 préstamos, la cifra más alta para un mes de abril desde 2010.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 2,3% en abril respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 40.010 préstamos. Esta es su mayor cifra en un mes de abril desde 2010, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de abril, inferior en casi 7 puntos al experimentado en marzo (+9%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 22 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en abril en el 2,90%, por debajo del 2,84% de marzo y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del cuarto mes del año se acumulan ya 15 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y, de momento, así se mantiene.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el cuarto mes del ejercicio.

Tipo de interés

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11,1% interanual en abril, hasta los 173.331 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 13,7%, hasta rozar los 6.935 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,1%, se constituyó en abril a tipo variable, mientras que el 62,9% lo hicieron a tipo fijo.

El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 2,86% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual, las hipotecas sobre viviendas bajaron un 14,3% y el capital prestado disminuyó un 14,6%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda retrocedió un 0,5% respecto al mes previo.

En los cuatro primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 7,9%, con avances del 19,6% en el capital prestado y del 10,8% en el importe medio de los préstamos concedidos.