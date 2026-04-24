Las hipotecas sobre viviendas marcan récord en 15 años para un mes de febrero y el interés sube al 2,88%

El 64,8% de las hipotecas se firmaron a tipo fijo, mientras que el 35,2% fueron a tipo variable; el interés medio inicial fue del 3,03% para variable y del 2,78% para fijo.

El importe medio de las hipotecas creció un 11% interanual hasta los 173.280 euros y el capital prestado subió un 29%, superando los 7.895 millones de euros.

El tipo de interés medio de los préstamos para vivienda se situó en el 2,88%, el valor más alto desde noviembre de 2024, aunque acumula 13 meses por debajo del 3%.

El número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, alcanzando las 45.563 operaciones, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.563 préstamos, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del segundo mes del año se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,2%, se constituyó en febrero a tipo variable, mientras que el 64,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,03% para las hipotecas de tipo variable y del 2,78% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 15,8% y el capital prestado avanzó un 18,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto al mes previo.

En los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%, con avances del 22,3% en el capital prestado y del 11,1% en el importe medio de los préstamos concedidos.