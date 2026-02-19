La firma de hipotecas sobre viviendas se dispara un 17,8% en 2025 y marca cifra récord en 16 años

El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el menor desde 2022.

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 17,8% en 2025, su mayor alza desde 2021, hasta sumar 501.073 préstamos, la mayor cifra anual en 16 años, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Es el segundo año consecutivo en el que aumenta la firma de hipotecas sobre viviendas después de que en 2024 se incrementara un 11,7%.

El importe medio de las hipotecas concedidas para vivienda subió un 12,6% en 2025, hasta los 163.738 euros, el mayor de toda la serie estadística, mientras que el capital prestado se disparó un 32,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 82.044 millones de euros.

El tipo de interés medio al inicio de las hipotecas para comprar vivienda se situó en 2025 en el 2,93%, el más bajo desde 2022, alcanzando el 2,88% en las hipotecas a tipo variable y el 2,96% en las de tipo fijo.

El porcentaje de hipotecas sobre viviendas a tipo de interés fijo se situó el año pasado en el 65%, el más elevado desde 2022, mientras que el porcentaje de hipotecas a tipo variable fue del 35%.

Por regiones

En todas las regiones se firmaron en 2025 más hipotecas sobre viviendas que en 2024. Los mayores aumentos se dieron en Cantabria (+42,8%), La Rioja (+37%), Murcia (+28,6%) y Extremadura (+24,9%), mientras que los más moderados correspondieron a Madrid (+2,9%) y Navarra, (+5,7%), únicas regiones con alzas inferiores a los dos dígitos.

En valores absolutos, las comunidades autónomas que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en 2025 fueron Andalucía (98.052), Cataluña (87.011), Madrid (73.663) y Comunidad Valenciana (61.288), mientras que las menores cifras de préstamos suscritos fueron las de La Rioja (3.381), Navarra (5.868) y Cantabria (6.916).

De acuerdo con los datos del organismo estadístico, durante 2025 el número de hipotecas sobre fincas rústicas y urbanas (dentro de éstas últimas se incluyen las viviendas) subió un 17,7% respecto a 2024, hasta un total de 643.870.

Con este aumento se encadenan dos años consecutivos de alzas tras la subida del 10,2% experimentada en 2024.

El capital de los créditos hipotecarios concedidos se incrementó un 27,6% en el conjunto del año pasado, hasta superar los 117.145 millones de euros, en tanto que el importe medio de las hipotecas constituidas sobre el total de fincas aumentó un 8,4%, hasta los 181.940 euros.

Según Estadística, en diciembre de 2025 se firmaron 37.841 préstamos para vivienda, un 17,4% más que en igual mes de 2024. Con el avance interanual de diciembre, cinco puntos superior al de noviembre (+12,4%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 18 meses consecutivos de alzas.

A cierre de 2025, el tipo de interés medio para las hipotecas sobre viviendas alcanzó el 2,87%, por debajo del 2,97% de noviembre, con un plazo medio de 25 años. De este modo, se acumulan ya once meses consecutivos con un tipo de interés medio inferior al 3%.

El 36,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de diciembre a tipo variable, mientras que el 63,4% se firmaron a tipo fijo, el porcentaje más elevado desde el pasado mes de julio. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,82% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,91% para las de tipo fijo.

El capital prestado en los préstamos sobre viviendas superó los 6.528 millones de euros el pasado mes de diciembre, un 33,3% más que en diciembre de 2024, mientras que el importe medio aumentó un 13,5%, hasta los 172.535 euros, la mayor cifra en cualquier mes dentro de la serie histórica.

En valores mensuales (diciembre de 2025 sobre noviembre del mismo año), las hipotecas sobre viviendas se desplomaron un 12,6%, en tanto que el capital prestado bajó un 11,7% y el importe medio subió un 1%.