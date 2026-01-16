Idealista tacha de "relato" la investigación de Bustinduy y remarca que la responsabilidad del anuncio es del propietario

El Ministerio investiga anuncios de alquiler en zonas tensionadas por posibles prácticas engañosas y precios superiores a los permitidos por ley, lo que podría acarrear sanciones.

Idealista señala que en doce sentencias firmes los tribunales han anulado sanciones impuestas a la plataforma, confirmando la correcta aplicación del marco europeo de responsabilidad.

La plataforma considera que la investigación es un "relato" con poco recorrido legal y recuerda que la jurisprudencia española ya ha confirmado su postura.

Idealista responde a la investigación del ministro Bustinduy afirmando que la responsabilidad del contenido de los anuncios es siempre del anunciante y no de la plataforma.

Idealista responde al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, que ha avisado este viernes de que actuarán "con toda contundencia" si se prueban "prácticas engañosas" de anuncios en grandes portales que podrían estar ofertando alquileres a precios por encima de la ley en zonas tensionadas.

Para la plaraforma, es un "relato" al que ven poco recorrido. Porque la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios "corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria".

Así lo remarca Idealista, que insiste en que este punto ya ha sido confirmado por la jurisprudencia española.

"No es la primera vez que se cuestiona la responsabilidad de idealista respecto del contenido de los anuncios publicados por terceros", indica.

La plataforma ha recordado que este argumento ya ha sido objeto de revisión judicial "y, en doce sentencias firmes, los tribunales han declarado la nulidad de las sanciones impuestas, confirmando la correcta aplicación del marco europeo de responsabilidad de las plataformas".

Así las cosas, para Idealista el anuncio del ministro se enmarca en una serie de "comunicaciones institucionales" que "suelen tener una amplia repercusión mediática y buscan un relato político que poco tiene que ver con la ley, mientras que las resoluciones judiciales que se dictan posteriormente no siempre reciben la misma atención".

Como resultado, concluye, se puede generar "una visión parcial sobre cómo funciona realmente el régimen de responsabilidad de las plataformas digitales".

La respuesta de Idealista, que asegura tener "máxima colaboración con las autoridades" llega después de que el ministerio haya abierto una investigación que busca perseguir y eliminar los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas.

Según el departamento que dirige Bustinduy, hay ofertas de viviendas con precios superiores a los fijados por ley, para los grandes tenedores, o que no incluyen en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, en el caso de los particulares.

Estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo como "prácticas desleales por engañosa" y, por tanto, acarrear sanciones.

"Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude, y si podemos probar prácticas engañosas, el Ministerio actuará con toda contundencia. Es lo que hicimos con las aerolíneas low cost, las grandes operadoras de juego online, los expedientes que están en curso por presuntas practicas abusivas de grandes inmobiliarias en el país y grandes plataformas de pisos turísticos", ha expuesto.