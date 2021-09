La regulación que marcará las pautas en la rehabilitación de viviendas estará lista “en una o dos semanas”

Los fondos Next Generation tienen prevista una partida para la rehabilitación residencial y de vivienda de 6.820 millones de euros. De esa cantidad, y ligada a la vivienda, la rehabilitación supone el 50,4%. Es decir, 3.420 millones de euros.

La pregunta que se hacen los ciudadanos es cuándo pueden acceder a dichos fondos. Hay que tener en cuenta que los plazos de los fondos tienen fecha de caducidad: 2026. “La regulación estará lista en una o dos semanas. Ahí podrán encontrar todos los requisitos. Transferiremos el dinero a las comunidades autónomas y ellas ya podrán convocar”.

Son palabras de Javier Martin, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las mismas las pronunció en la sesión ‘Next Generation Spain: abriendo el acceso a la vivienda y los planes de vivienda’ realizada en Rebuild.

Acción ciudadana

Una vez dado el pistoletazo de salida, aquellas comunidades que sean más rápidas podrán sacar las pertinentes convocatorias este mismo año. “Para activar estas ayudas es necesario contar con la acción ciudadana que es quien debe emprender una rehabilitación con requisitos más eficientes”, indicó Javier Martín.

Y añadió: “Por ello habrá desgravaciones fiscales a los ciudadanos que apliquen estos criterios. Estos fondos permitirán renovar los edificios en todos los aspectos, no sólo sostenibles, y con ellos podremos intervenir y renovar las ciudades dando saltos de calidad en los barrios con proyectos que no duren años, sino meses”.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, incidió en el hecho de que son muchos los años en los que se llevan gestionando ayudas. “Pero no todo el mundo entra ni participa”, advirtió. Mientras que José María García, viceconsejero de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, indicó que las rehabilitaciones en materia de eficiencia energética “son las excepciones. Y las suelen hacer no quienes más lo necesitan”.

A todo ello hay que añadir lo que la alcaldesa de Lugo calificó como “un exceso burocrático terrible”. Además, indicó que “hay una merma de personal importante”, por ejemplo, en el número de funcionarios que dan las licencias. “Las administraciones podemos colapsar”, advirtió si se produjese un elevado número de peticiones.

“Las ayudas no son una novedad. Ha habido durante otros años. Para activar la demanda, la intensidad de las ayudas tiene que ser mayor. No está en su esquema de prioridades [de los ciudadanos]. No hay peor rehabilitación que la que no nos permite rehabilitar bien”, afirmó el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

El actual ritmo de rehabilitación de viviendas es de 30.000 al año. Y diferentes estudios señalan que hay diez millones casas pendientes de algún tipo de reforma. La intención es llegar a las 300.000 casas rehabilitadas en 2030. “Eso no se consigue sólo con ayudas”, manifestó José María García.

