La oferta quiere un especialista para gestionar movilidad interna, desarrollo profesional y retención del personal con un salario entre 45 000 y 55 000 euros; la plaza se enmarca en la voluntad declarada del CNIO de «transformar la experiencia del empleado» mientras se acometen reubicaciones.

¿Qué busca el proceso de contratación abierto de jefe de gestión de talento y cómo encaja con la reestructuración?

El plan formaba parte del programa impulsado por Raúl Rabadán y José Manuel Bernabé, pero tras la marcha de ambos el patronato nombró un trío directivo interino; además, el adelanto electoral puede impedir que el patronato actual apruebe una reforma estatutaria de calado.

El CNIO entrevista a cada afectado para ofrecer puestos que encajen; cuando no hay alternativa, proponen cargos administrativos o la finalización de la relación laboral mediante despido procedente, con la consecuencia de sueldos notablemente inferiores para quienes llevan décadas en el centro.

El programa se desmantela: pasará de quince investigadores y casi diez técnicos a una unidad de unas cinco personas y parte de su actividad se integrará en una nueva Unidad de Descubrimiento de Fármacos.

El CNIO ha reorganizado su plantilla dentro del Plan de Actuación 2026 para concentrar recursos en áreas como genómica, biología computacional e inteligencia artificial, y en ese ajuste el programa de Terapias Experimentales se reduce y algunos investigadores son ofrecidos a tareas administrativas o salida mediante despido procedente.

¿Por qué el CNIO está reubicando a investigadores con más de 20 años en puestos administrativos y reduciéndoles el salario?

Desde el centro alegan que la reestructuración responde a la necesidad estratégica de concentrarse en áreas como la inteligencia artificial, la genómica y la biología computacional.

Paralelamente a esta degradación laboral y a los despidos procedentes planteados, el organismo busca contratar a un jefe de gestión de talento con un sueldo de hasta 55.000 euros.

Los afectados han enviado una carta a la dirección exigiendo explicaciones sobre si hubo informes científicos o análisis económicos que justificasen el cierre de sus áreas y la infrautilización de laboratorios millonarios.

El CNIO está reubicando a científicos con hasta 20 años de experiencia en puestos administrativos y sufriendo importantes rebajas salariales debido al desmantelamiento del programa de Terapias Experimentales.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) está reubicando a investigadores, algunos de ellos con dos décadas de experiencia, en puestos administrativos y, en algunos casos, con notables rebajas salariales, como parte de su proceso de reestructuración.

Casi al mismo tiempo, ha abierto la búsqueda de jefe de gestión de talento para "garantizar el desarrollo profesional en las áreas científica y administrativa".

Los investigadores afectados son los del programa de Terapias Experimentales, área que está siendo desmantelada para quedar en una unidad de menor tamaño: de 15 investigadores y casi una decena de técnicos de laboratorio pasará a tener unas cinco personas.

El resto están siendo reubicados. El centro está entrevistándose con cada uno de los afectados para ofrecerles el puesto que mejor encaje con su experiencia pero, en muchos casos, no hay alternativa adecuada para ellos, por lo que la opción está siendo aceptar un puesto de administrativo o finalizar su vinculación laboral mediante un despido procedente.

Parte de los científicos afectados llevan más de 20 años en el centro y tendrían que asumir sueldos muy por debajo de lo que estaban cobrando actualmente.

Los afectados han enviado una carta a la dirección para pedir una explicación por el desmantelamiento del programa, que entraba en el plan de actuación para 2026 de Raúl Rabadán y José Manuel Bernabé, que fueron seleccionados como director científico y gerente del CNIO tras un concurso internacional, pero que ya no están en sus puestos.

Bernabé se incorporó en septiembre de 2025 a la gerencia pero dimitió este febrero tras una denuncia de acoso, siendo sustituido por Cristina Navarro, que ocupa el cargo en la actualidad. Por su parte, Rabadán no llegó a incorporarse y presentó su renuncia en junio.

Sin nuevos estatutos

Tras esta decisión, el patronato (órgano rector del centro) nombró de forma transitoria a tres científicos de la casa: Luis Paz Ares en el área de investigación clínica, Fátima Al-Shahrour en la coordinación de las distintas unidades y Óscar Llorca en la de ciencia básica.

Este 'triunvirato' dio el visto bueno al programa de Rabadán y Bernabé, con diversas adaptaciones. Además del programa de Terapias Experimentales, iban a desaparecer la unidad de diagnóstico molecular y la de cáncer familiar. Esta última, finalmente, se conservará integrada dentro de otro grupo.

Tras la marcha de Rabadán, también se encomendó a la tríada directiva reformar los estatutos del CNIO para refundarlo y así dejar atrás dos años de polémicas. No obstante, el adelanto electoral puede haber truncado esa intención y, hoy en día, nadie confía que en la próxima reunión del patronato (que puede ser la última con la composición actual, pues sus miembros proceden de los ministerios de Ciencia y Sanidad, a los que se suman los directores de agencias de investigación), que tendrá lugar a mediados de diciembre, vaya a aprobarse una reforma de calado.

Los afectados por la reestructuración han enviado una carta a la nueva dirección preguntando si, "con carácter previo a la aprobación del cierre del programa, se solicitó o elaboró algún informe por parte de algún comité científico del CNIO, comité científico externo, comité asesor científico internacional u otro organismo de evaluación científica" y si se llevó a cabo algún análisis económico "que justificase la decisión de cierre del programa".

También apuntan que sería más razonable "esperar a que haya una nueva dirección que tuviera la oportunidad de revisar y valorar el plan antes de consolidar decisiones que pueden tener consecuencias importantes para los grupos de investigación", y recuerdan que los laboratorios de química médica del centro "quedarán infrautilizados" y cuya "construcción, equipamiento y puesto en funcionamiento han supuesto una inversión de millones de euros de dinero público".

Mientras se procede a la reubicación de los investigadores a puestos de menor categoría, el CNIO ha abierto un proceso para la contratación de un jefe de gestión de talento para la Dirección de Recursos Humanos.

En la oferta se explica que, para "transformar la experiencia del empleado de CNIO y garantizar el desarrollo profesional en las áreas científica y administrativa", buscan "un especialista en la gestión integral del talento a lo largo de todo el ciclo de vida de las personas: desde su relación inicial como candidatas hasta su salida de la organización".

Con un salario de entre 45.000 y 55.000 euros, se le encomendará la responsabilidad de identificar el talento potencial, diseñar itinerarios de desarrollo profesional y movilidad interna, desarrollar acciones para gestionar el clima laboral y reconocer la experiencia del empleado o identificar los riesgos relacionados con la fidelización del talento, entre otras.

Contactado por este periódico, desde el CNIO señalan que el centro "evoluciona a la par que la investigación oncológica internacional, en la que tienen ahora un gran peso áreas como la genómica, la biología computacional y la inteligencia artificial. Estratégicamente el centro debe lograr que su máximo potencial, en personal y equipamiento, se concentre en las líneas que hoy más impulsan los avances en prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer".

Por ello, continúa, como estaba previsto en el Plan de Actuación 2026, "desaparecen la unidad de Diagnóstico Molecular y el programa de Terapias Experimentales. La experiencia acumulada y el conocimiento generado se preservan en una Unidad de Descubrimiento de Fármacos de nueva creación, que hará posible que los grupos del CNIO den los primeros pasos en el desarrollo de fármacos basados en su investigación".

Desde el centro reconocen que "hay personas a las que la actualización del programa científico del centro afecta directamente. El CNIO es consciente del valor de su experiencia, y ha abierto la posibilidad de que puedan incorporarse a otras áreas del centro. Es un proceso en marcha".

Por otro lado, la reestructuración de la Unidad de Cáncer Familiar "obedece a cambios en los servicios del Sistema Nacional de Salud. Se prevé que su alta especialización y su actividad investigadora sigan como parte del programa de investigación clínica. Es un cambio aún por detallar".