Insmed aportaría productos y rentas que, según Citi, podrían cubrir gran parte del agujero dejado por Dupixent; se estima que a partir de 2031 Insmed podría aportar más de un 30% al beneficio por acción de Sanofi.

¿Por qué la compra de Insmed es clave para Sanofi ante la expiración de la patente de Dupixent en 2031?

Citi prevé un impacto negativo inicial por los costes de integración, con una caída del beneficio por acción de entre el 5% y 10% en 2027 y del 5% en 2028, antes de la recuperación posterior.

Bank of America estima un aumento del beneficio de Sanofi de alrededor del 20% a partir de 2033 y un avance del 11% en 2027; Citi proyecta que tras un coste inicial la operación elevará las ganancias por acción entre un 5% y 11% a partir de 2030-2031.

Desde el anuncio del 24 de noviembre, las acciones de Sanofi han subido un 16% en la Bolsa de París, con un alza cercana al 10% el día del anuncio y fuertes repuntes los días siguientes.

¿Qué impacto ha tenido el anuncio de la compra de Insmed en la cotización de Sanofi?

Sanofi busca reforzar su franquicia en enfermedades respiratorias, inmunología y enfermedades raras y compensar la futura pérdida de exclusividad de Dupixent, su fármaco estrella. La operación permite incorporar Brinsupri y Arikayce y ampliar capacidades de I+D.

Se trata de la mayor operación de Sanofi en 20 años y reforzará la estrategia impulsada por la nueva CEO, la española Belén Garijo, en enfermedades respiratorias e inmunología.

Analistas como Bank of America, Citi y RBC respaldan la operación por su valor estratégico, previendo un impulso significativo en el beneficio por acción a largo plazo.

La adquisición busca compensar la pérdida de exclusividad a partir de 2031 de su fármaco estrella, Dupixent, que aporta casi el 40% de los ingresos de la compañía.

Las acciones de Sanofi se han revalorizado un 16% en la Bolsa de París tras anunciar la compra de la biofarmacéutica Insmed por 41.000 millones de dólares.

Hace unos días, Sanofi anunció la adquisición de la biofarmacéutica estadounidense Insmed a cambio de 41.000 millones de dólares (unos 37.600 millones de euros al cambio actual).

Con este movimiento, la farmacéutica gala ha ganado confianza en el mercado en un momento en el que se enfrenta a la caducidad de la patente de Dupixent (fármaco para tratar enfermedades antiinflamatorias como la dermatitis o el EPOC) que aporta casi el 40% de los ingresos totales de la compañía.

Este megacuerdo ha convencido a los analistas y ha reforzado su valoración en bolsa. El laboratorio ha subido un 16% en la Bolsa de París desde el anuncio de adquisición (el pasado 24 de noviembre).

El mayor impulso se produjo el día que se anunció la compra: sus acciones se elevaron casi un 10% esa sesión. Al día siguiente, subieron un 4,89% y el pasado jueves, anotaron un incremento del 1,09%.

Así, diferentes casas de análisis y bancos han reaccionado a la operación y dado su visto bueno. Bank of America (BofA) calcula que se podría elevar el beneficio de Sanofi más a largo plazo. En concreto, un 20% a partir de 2033 y afirmó que esto ayudaría a compensar la pérdida de exclusividad de Dupixent en 2031.

Además, la entidad estadounidense prevé que las ganancias de la farmacéutica aumenten un 11% en 2027, superando el crecimiento del 7% previsto inicial. Igualmente, BofA cree que la compra de Insmed no llegaría a solucionar por completo el problema de productividad en investigación y desarrollo de Sanofi.

Por su parte, Citi considera que la operación es "estratégicamente acertada", ya que aporta a la cartera respiratoria de Sanofi dos activos comercializados muy potentes: Brinsupri, el primer tratamiento específico contra las bronquiectasias no asociadas a fibrosis quística, una enfermedad pulmonar crónica caracterizada por inflamación permanente de los bronquios y Arikayce, fármaco dirigido a infecciones pulmonares.

Aunque Sanofi prevé que la adquisición empiece a impulsar sus ganancias por acción a finales de 2028 (un hito que los analistas de Citi sitúan ya en 2029), el primer impacto será negativo por el coste de la integración.

Contando con unos ahorros de costes (sinergias) de 500 millones de dólares, las estimaciones de Citi apuntan a un recorte de entre el 5% y el 10% en el beneficio por acción en 2027 (dependiendo de si la compra se cierra en enero o en junio) y del 5% en 2028.

Sin embargo, la operación dará la vuelta a partir de 2030 y 2031 -igual que estima BofA- aportando un incremento de entre el 5% y el 11% a las ganancias por título y elevando su ritmo de crecimiento anual del 6% al 10%.

Su papel será aún más decisivo a partir de 2031, cuando expire la patente de Dupixent, momento en el que Insmed (según Citi) aportará más de un 30% al beneficio por acción de la farmacéutica francesa para compensar la caída de ingresos de dicho medicamento.

RBC destaca que, una vez completada la operación, Sanofi debería tener uno de los perfiles de crecimiento más atractivos del sector farmacéutico europeo, con un crecimiento medio anual de los ingresos del 8,1% entre 2025 y 2030, frente al 5,4% de sus competidores.

A pesar del fuerte repunte de las acciones el martes, el analista considera que su valoración será especialmente atractiva y esto no ha hecho nada más que empezar.

Insmed

La compra de Insmed supone la mayor operación de la farmacéutica de los últimos 20 años. Así, con esta transacción Sanofi busca ampliar su presencia en el área de enfermedades respiratorias y capacidades de investigación en inmunología y enfermedades raras, reforzando así su capacidad global de innovación e inmunología.

Según los términos del acuerdo, Sanofi adquirirá todas las acciones en circulación de Insmed a cambio de 175 dólares en efectivo por cada título.

En concreto, representa una prima del 23,8% sobre el último cierre de los títulos de la estadounidense y refleja un valor patrimonial total de aproximadamente 41.000 millones de dólares, que la francesa financiará mediante una combinación de deuda y efectivo disponible.

La transacción ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas compañías y su cierre, sujeto a la aprobación de los accionistas de Insmed y la obtención de las autorizaciones regulatorias estadounidenses y de otros países, se prevé para el primer semestre de 2027.

La compañía francesa ha dado un gran impulso gracias a la entrada de la española Belén Garijo en febrero de este año.

Garijo ha puesto en marcha una revisión estratégica desde que llegó. Ha renovado el comité ejecutivo y ha ampliado la alianza con Regeneron, su histórico socio (pacto que incluye el cierre de los litigios abiertos entre ambas compañías), un movimiento que el mercado interpreta como un nuevo triunfo para la consejera delegada.