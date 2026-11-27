Padilla dijo que aprobarla antes permitía tiempo para la preparación informática y la determinación de tramos; retrasarla hasta septiembre hubiera impedido llegar a tiempo para una activación en otoño.

¿Cómo justificó Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, que la reforma se aprobara en mayo pese a no poder aplicarse de inmediato?

El retraso ha generado confusión y reclamaciones en las farmacias porque muchos usuarios exigen la nueva reducción de aportación que todavía no está activada en los sistemas.

¿Qué efectos está provocando el retraso de la aplicación del copago en las farmacias y entre los usuarios?

Desaparecen los tres tramos actuales y se crean seis; los tres primeros (rentas más bajas) mantienen porcentajes reducidos con topes mensuales—por ejemplo, rentas inferiores a 9.000 euros tendrán 40% con tope de 8,23 euros al mes.

¿Qué cambios concretos introducirá la reforma en los tramos y topes para trabajadores cuando se aplique?

Se está aplicando la exención del copago a los pensionistas que perciben un complemento a su prestación; esa medida concreta ya está en vigor mientras el resto de la reforma espera activación informática.

¿Qué parte de la reforma del copago ya se está aplicando y a quién beneficia?

Porque la implantación depende de la actualización anual de rentas que hace el Ministerio de Hacienda, el traslado de esos datos al Ministerio de Seguridad Social y la adaptación informática de las comunidades autónomas, procesos que aún no están completados.

¿Por qué el nuevo copago farmacéutico, aprobado en mayo, no se aplicará hasta principios de diciembre?

En los pensionistas se crea un tramo específico para rentas entre 18.000 y 59.999 euros, mientras que actualmente solo se aplica la exención para receptores de complementos a la prestación.

La reforma elimina los tres tramos únicos para trabajadores activos y crea seis, introduciendo topes máximos mensuales de gasto de hasta 61,75 euros para beneficiar a las rentas más bajas.

La demora se debe a la complejidad del sistema informático y a que el proceso requiere que Hacienda envíe primero los datos de la renta a Seguridad Social y luego a las comunidades autónomas.

El nuevo copago farmacéutico sigue sin aplicarse en los sistemas de tarjeta sanitaria más de seis meses después de su aprobación en mayo y no estará activo al menos hasta diciembre.

La reforma del copago farmacéutico se aprobó hace más de medio año. A mediados de mayo y coincidiendo con las elecciones de Andalucía, el Consejo de Ministros dio luz verde a un real decreto-ley que lo hacía más progresivo y que introducía nuevos topes de pago para trabajadores y pensionistas.

El nuevo copago farmacéutico lleva en vigor desde entonces pero, en realidad, sigue sin aplicarse. Y no lo hará, al menos, hasta principios de diciembre, según ha podido saber este periódico.

Es decir, que los bolsillos de los españoles no van a disfrutar del alivio que puede generar esta medida (que persigue rebajar lo que abonan las rentas más bajas) hasta después de las elecciones generales de este domingo.

De hecho, la aplicación del copago farmacéutico está pendiente aún de la actualización que se hace anualmente de las rentas con las que se formulan los tramos.

Una actualización que hace el Ministerio de Hacienda (con los datos de la declaración de la renta anual) y que traslada al Ministerio de Seguridad Social para introducirla en los sistemas de información.

Después, estos datos se trasladan a las comunidades autónomas para que los apliquen en sus sistemas de tarjeta sanitaria.

Las autoridades autonómicas han comunicado a los colegios de farmacéuticos (según comunicados internos a los que ha tenido acceso este periódico) que está previsto que a principios de diciembre se activen los nuevos códigos y topes de aportación de los usuarios y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria.

Sin embargo, sigue sin haber una fecha concreta para ello.

De la reforma de mayo, sólo se está aplicando una parte. Concretamente, la exención del copago a aquellos pensionistas perceptores de un complemento a su prestación.

Como ya contó este periódico, este retraso ha causado un pequeño caos en las farmacias españolas, donde los ciudadanos han reclamado el nuevo copago.

Así, el grueso de la reforma del copago farmacéutico no se habría podido aplicar hasta el último trimestre del año. Siendo así... ¿Por qué se aprobó la medida en mayo y no más tarde? ¿Algún motivo político, dado que la semana en la que se aprobó el decreto-ley se celebraban las elecciones en Andalucía?

En una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia, Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, negaba este razonamiento. "Si hubiéramos aprobado el decreto ahora, en septiembre, probablemente no hubiéramos llegado a tiempo para preparar todo y que se aplicara en octubre o noviembre".

"El sistema de copago es tremendamente complejo en su aplicabilidad y necesita, a nivel informático, no solamente la determinación de los tramos y la asignación de cada persona a uno de ellos, sino también tiempo y procesos", añadía.

En términos generales, el nuevo copago farmacéutico (que todavía no se está aplicando) permitirá que las personas con salarios o rentas más bajas paguen menos por los fármacos que se les prescriban en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Y que paguen un máximo mensual que no puede superar los 61,75 euros al mes.

En estos momentos, y sin aplicar la reforma, las personas con ingresos inferiores a 18.000 euros pagan el 40% del precio del medicamento. Las rentas entre 18.000 y 99.999 euros abonan el 50% y las de 100.000 euros o más asumen el 60%, sin ningún tope mensual.

Tabla de los copagos farmacéuticos para trabajadores y personas activas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Cuando se aplique la reforma, estos tres tramos desaparecerán y pasarán a ser seis. En los tres primeros, que concentran a las rentas más bajas, se imponen topes de pago.

Es decir, que, como máximo, sólo abonarán unas cantidades máximas cada 30 días.

Para las rentas por debajo de los 9.000 euros, se mantendrá un 40% de copago con un límite de 8,23 euros al mes. Entre 9.000 y 17.999 euros, se aplicará también un 40% con un tope de 18,52 euros.

Entre 18.000 y 34.999 euros, el porcentaje subirá al 45%, con un límite mensual de 61,75 euros.

Los tramos de copago farmacéutico para pensionistas tras la reforma. MINISTERIO DE SANIDAD.

Los topes se pierden en los tres tramos siguientes. A partir de las rentas de 35.000 euros al año, se mantendrán los porcentajes del 45%, 50% y 60% de copago por medicamento para los tramos de 35.000-59.999 euros, 60.000-99.999 euros y más de 100.000 euros, respectivamente.

También hay cambios para los pensionistas, aunque son menores. Se crea un nuevo tramo para jubilados que tengan rentas entre 18.000 a 59.999 euros.

Las personas con estos ingresos tendrán que abonar el 10% de copago por medicamento, con un tope mensual de 13,37 euros.

El resto se mantiene. El primer tramo, el de las personas que cobran menos de 18.000 euros al año y abonan un 10% de copago, tiene un tope de abono de 8,23 euros al mes.

Y los pensionistas que ganan entre 60.000 y 100.000 euros pagan también un 10% de los medicamentos con un máximo mensual de 18,52 euros.

Finalmente, los pensionistas que superen los 100.000 euros en ingresos tienen que abonar el 60% del precio del fármaco con un límite mensual de pago de 61,75 euros.