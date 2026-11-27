El mayor uso actual de inmunoterapia —empleada hoy en casi el 90% de los casos avanzados— aumenta el valor de detectar tumores en fases tempranas y puede convertir en favorable un análisis coste‑eficacia previo que no contemplaba estos tratamientos extendidos.

¿Qué impacto tiene en la evaluación coste‑efectividad que la inmunoterapia se use ahora en la mayoría de casos avanzados?

'Cassandra', impulsado por SEPAR desde 2023, busca demostrar la viabilidad operativa del cribado y ya ha incluido cerca de 1.500 voluntarios; los clínicos lo citan como un esfuerzo coordinado frente a los programas autonómicos dispersos.

¿Qué papel tiene el proyecto 'Cassandra' de la SEPAR y por qué los clínicos lo mencionan?

Galicia recluta 55–74 años con consumo equivalente a un paquete diario durante 20 años; Castilla‑La Mancha abarcará 50–75 años con 20–30 años de consumo; Cataluña plantea mayores de 60 años con 30 años de consumo y cribados cada dos años. Estas variaciones condicionan comparabilidad y agregación de datos.

Ambas comunidades han programado o iniciado pilotos locales para detectar tumores en fases tempranas ante la demora en alcanzar un acuerdo nacional y porque consideran que hay evidencia de beneficio en la reducción de mortalidad. Apoyos clínicos autonómicos y diferencias en recursos locales también han acelerado la iniciativa.

¿Por qué Castilla‑La Mancha y Galicia han decidido poner en marcha cribados de cáncer de pulmón por su cuenta?

Sanidad revisará la evidencia científica para evaluar un plan estatal, mientras los oncólogos reclaman agilizar diagnósticos y tratamientos para evitar listas de espera.

Los clínicos cuestionan los informes que rechazan el cribado por no ser coste-eficiente, alegando que utilizan datos desfasados y no contemplan los avances en inmunoterapia.

Expertos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón advierten que esta falta de unificación dificulta la implantación de un programa nacional y el análisis global de los resultados.

Comunidades autónomas como Galicia, Castilla-La Mancha y Cataluña impulsan sus propios programas de cribado de cáncer de pulmón con criterios de selección distintos.

El 1 de enero de 2027 se pondrá en marcha un programa de cribado del cáncer de pulmón en Castilla-La Mancha. Se une así al programa gallego, que se inició en 2024, y les seguirá el catalán, cuya previsión es que se inicie el año que viene, aunque sin fecha concreta.

Los expertos en cáncer de pulmón, lejos de dar la bienvenida a estas iniciativas, lo consideran un mal paso. ¿La razón? Que cada programa establece una serie de criterios propios de selección de los participantes, lo que ralentizará y dificultará la implantación de un programa nacional, con unos criterios unificados.

"Tardaremos más en hacerlo, y puede que los criterios de selección no sean los mismos, por lo que tampoco podremos analizar los resultados en su conjunto", explica Bartomeu Massuti, jefe de Oncología Médica del Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante y secretario del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). "Esto es una muestra de lo que no debería suceder".

Por ejemplo, el proyecto gallego recluta a personas de entre 55 y 74 años que hayan fumado un paquete diario durante 20 años, a los que se les hace una prueba anual.

En Castilla-La Mancha, el rango de edad se sitúa entre los 50 y los 75 años (y un consumo de un paquete al día durante 20 a 30 años), mientras que en Cataluña serán más restrictivos: mayores de 60 años que hayan fumado al menos durante 30 años y a los que la prueba se espaciará dos años. Los protocolos, no obstante, todavía no están cerrados.

En cambio, las iniciativas autonómicas dejan de lado un proyecto puesto en marcha en nuestro país por una decena de sociedades científicas y liderado por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ): 'Cassandra' se inició en 2023 con la intención de demostrar la viabilidad del cribado y ha incluido ya a casi 1.500 voluntarios, lo que está "por debajo de las previsiones", se lamenta el oncólogo.

El proyecto no busca demostrar la eficacia del cribado del cáncer de pulmón pues estudios anteriores han concluido que puede disminuir la mortalidad específica por este tumor un 20% al detectar el tumor en fases tempranas, cuando se pueden alcanzar tasas de curación más altas.

Lo que pretende, en cambio, es demostrar que implantar esta herramienta es factible.

A diferencia de otros cribados, como el de mama o el colorrectal, no selecciona la población objetivo por edad sino por consumo de tabaco: aunque el perfil varía según los estudios, normalmente se dirige a personas que han consumido el equivalente a un paquete de cigarrillos al día durante 20 o 30 años.

La duda del coste-eficiencia

A la dificultad de encontrar a las personas candidatas (y que, si siguen fumando, entren en un programa de deshabituación tabáquica) se une otra complicación: se les tiene que hacer una prueba de imagen mediante un TAC de baja dosis, por lo que necesitan que haya un número suficiente de estas máquinas y que estén bien distribuidas y disponibles.

Esto, claro, tiene un coste. Un análisis solicitado por el Ministerio de Sanidad a la Red Española de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (Redets) en 2023 concluía que la estrategia no era coste-eficiente: tenía un precio demasiado alto para el beneficio esperado. Además, aumentaba la tasa de falsos positivos.

El secretario del GECP, que celebra su congreso este jueves y viernes en Madrid, considera que la precisión del cribado "se ha refinado mucho", de tal forma que los falsos positivos no sean un problema. En cuanto al análisis de costes, "está absolutamente desfasado, siendo benévolos, porque incluso hay algunas referencias que no son correctas".

La evolución de los tratamientos en cáncer de pulmón hace que los parámetros que se utilizaron para juzgar el coste-eficacia del cribado hayan quedado desfasados. Massuti pone el ejemplo de la inmunoterapia: el informe solo la tenía en consideración como segunda línea de tratamiento en estadios avanzados, pero, "a día de hoy, se usa prácticamente en el 90% de los casos avanzados", al haber demostrado una clara eficacia.

Se trata, claro, de una terapia cara, en torno a los 25.000 euros por paciente y año, y la extensión de su uso da un vuelco al análisis de coste-eficacia. "Incluso se publicó el año pasado un estudio en Cataluña donde, actualizando costes, se mostró el coste-eficacia del cribado".

Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha anunciado que revisará la evidencia científica sobre el cribado para valorar su implantación nacional.

Antes, debe recabar una evaluación favorable de la evidencia científica y el consenso de las comunidades autónomas en la Ponencia de Cribado Poblacional de la Comisión de Salud Pública, lo que llevará su tiempo.

Con todo, el presidente del GECP, Mariano Provencio (jefe de Oncología Médica en el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda), advierte contra la idea "mágica" del cribado. "De forma aislada, no va a solucionar el problema del cáncer", señala.

"El circuito debe funcionar, que todo el mundo tenga acceso a PET y a biopsia a tiempo, que no haya una demora en el diagnóstico y tampoco en el tratamiento. Hay que asegurarse de que el cribado no se vea luego alterado por las listas de espera", añade.

El cáncer de pulmón es la segunda causa de muerte en España y la primera causa de fallecimiento por cáncer.

Las previsiones indican que, de seguir la tendencia actual, para mediados de siglo pueden haber fallecido medio millón de españoles por este tumor, por lo que los expertos llaman a redoblar esfuerzos para su atención. Esfuerzos, eso sí, unificados.