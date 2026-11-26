La negociación se ha alargado por desacuerdos sobre porcentajes salariales y condiciones de jornada y por intentos fallidos de mediación; queda la firma formal del convenio, prevista para el próximo mes, tras el preacuerdo.

¿Por qué se ha demorado tanto la negociación y qué pasos quedan antes de firmar el convenio?

FEFE sostiene que al ser un convenio de mínimos debe acomodarse a la diversidad económica y organizativa de las más de 22.000 oficinas de farmacia, permitiendo adaptaciones territoriales y empresariales.

¿Cómo afecta el carácter de convenio colectivo estatal que defiende FEFE a las más de 22.000 oficinas de farmacia?

Los sindicatos reclamaban una subida del 16% mientras la patronal ofrecía inicialmente un 14%; la diferencia de dos puntos mantuvo la tensión hasta que FEFE fue mejorando su propuesta.

¿Qué diferencias había entre las propuestas iniciales de sindicatos y patronal antes del preacuerdo?

Ya se ha acordado un incremento salarial del 15% en cuatro años y una reducción de la jornada de seis horas anuales a partir de 2028, medidas que quedan recogidas en el preacuerdo y que afectan condiciones y calendario laboral.

¿Qué consecuencias ha provocado ya el preacuerdo del convenio de oficinas de farmacia para los empleados?

Porque tras casi dos años de negociación y varias mediaciones ambas partes acercaron posturas; la patronal fue incrementando sus ofertas y los sindicatos aceptaron rebajar su demanda inicial para cerrar el conflicto.

¿Por qué han firmado los sindicatos (CCOO, UGT y Fefane) y FEFE un preacuerdo que sube los salarios un 15% en cuatro años?

Ambas partes prevén la firma definitiva del texto del convenio colectivo estatal a lo largo del próximo mes.

El pacto contempla además una reducción de la jornada laboral de seis horas anuales a partir del año 2028.

El preacuerdo establece un incremento salarial del 15% distribuido en los próximos cuatro años.

Los sindicatos (CCOO, UGT y Fefane) y la patronal FEFE pactan un nuevo convenio para las oficinas de farmacia tras más de dos años de negociaciones.

Tras más de dos años de negociación, numerosos desencuentros y varios intentos fallidos de mediación por parte del SIMA, el nuevo convenio de oficinas de farmacia por fin ve la luz. Los sindicatos (CCOO, UGT y Fefane) y la Federación Empresarial de Farmacéuticos (FEFE) han llegado a un acuerdo en una reunión celebrada este jueves.

Según ha podido saber este diario, han acordado una subida salarial del 15% en cuatro años.

Ambas partes se habían citado para debatir este punto en el que después de mucho tiempo estaban acercando posturas. En la anterior reunión, cedieron subir el salario un 15%. Y decidieron estudiarlo internamente para poder dar un veredicto final en una próxima cita.

Cabe recordar que en un principio, los sindicatos pedían una subida del 16% frente al 14% que ofrecía la patronal. Las organizaciones sindicales reclamaban una mayor subida conforme a la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC).

Esta diferencia de 2 puntos ha mantenido la tensión estos meses con los sindicatos totalmente en contra de ceder a las pretensiones de FEFE.

Con todo, como ya contó este diario, si esta cuestión lograba cerrarse, el acuerdo final podría estar muy cerca. Algo que ha ocurrido.

"La evolución de las ofertas empresariales evidencia el importante esfuerzo realizado por la patronal para acercar posiciones, mejorando progresivamente sus planteamientos iniciales tanto en materia económica como en aspectos relacionados con la jornada y la organización del trabajo", ha aclarado la patronal en un comunicado.

Además, han logrado cerrar avances en materia de jornada. Han acordado una reducción de jornada de seis horas al año a partir de 2028.

"El acuerdo ha sido posible gracias al esfuerzo de todas las partes, y en el caso de la Federación supone un recorrido significativo respecto a sus propuestas de partida", ha incidido la patronal

Desde el primer momento, FEFE ha defendido la naturaleza del convenio colectivo estatal como un convenio de mínimos, que debe atender a la extraordinaria diversidad de realidades económicas, territoriales, asistenciales y organizativas de las más de 22.000 oficinas de farmacia españolas.

No obstante, el convenio aún no está firmado se espera que esto suceda en el próximo mes. Lo que se ha alcanzado es un preacuerdo con todas las medidas que quedaban pendientes y en las que había mayores diferencias entre ambas partes.