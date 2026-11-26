Ya ocurrido: sin el real decreto no existe aún un certificado sanitario y un registro estatal homogéneos que garanticen la identificación y priorización de estas personas en emergencias. Posible: la ausencia de norma retrasa la implantación de prioridades territoriales y herramientas administrativas que mejorarían la continuidad asistencial y la respuesta ante cortes de suministro.

¿Cómo afecta a una persona electrodependiente que el real decreto no se haya aprobado antes del fin de la legislatura?

El proyecto definía por primera vez la electrodependencia, fijaba cuatro criterios para certificarla, establecía tres niveles de riesgo según tiempo de supervivencia sin el dispositivo y creaba un Registro estatal adscrito al Ministerio de Sanidad que debía estar operativo en doce meses.

¿Qué previsiones y novedades incluía el real decreto sobre protección a personas electrodependientes que también se ha quedado en el cajón?

Ya ocurrido: la tramitación quedó interrumpida y el sector pierde por ahora la certidumbre sobre el nuevo marco de precios y financiación; los pacientes no verán cambios regulatorios previstos como ajustes automáticos de precio ni garantías adicionales sobre el suministro de fármacos críticos. Posible: la falta de reforma puede retrasar incentivos a genéricos y biosimilares y mantener tensiones sobre la disponibilidad de fármacos con baja rentabilidad.

¿Qué consecuencias ha tenido ya para la industria y los pacientes la paralización de esa reforma?

El borrador proponía precios dinámicos desde la entrada del primer competidor hasta su incorporación al sistema anual de precios de referencia, techos de gasto para medicamentos concretos y mecanismos correctores para fármacos críticos con precios muy bajos. Estas medidas buscaban ajustar precios conforme aumentara la competencia y proteger el suministro.

La reforma se ha parado porque la disolución de las Cortes y el fin de la legislatura impidieron completar los trámites preceptivos (audiencia, informes como el del Consejo de Estado) antes del 29‑N. El expediente estaba en fase de análisis de alegaciones tras la audiencia pública de verano.

¿Por qué ha quedado paralizada la reforma del sistema de financiación de precios de medicamentos que preparaba Sanidad?

Otras leyes y proyectos pendientes, como la limitación a la publicidad de leche de fórmula, la ley antitabaco y el Estatuto Marco, quedan estancados tras la disolución de las Cortes.

La normativa de electrodependencia pretendía crear un registro estatal y fijar criterios clínicos y de nivel de riesgo ante posibles cortes energéticos.

La reforma del precio de medicamentos buscaba impulsar la competencia de genéricos, aplicar precios dinámicos, establecer techos de gasto y ajustar precios de fármacos esenciales para evitar su desabastecimiento.

El fin de la legislatura y la convocatoria electoral paralizan reformas clave de Sanidad, como el sistema de financiación de precios de medicamentos y la norma para personas electrodependientes.

El Gobierno ha aprobado varios reales decretos y proyectos (mejora de las condiciones MIR, Plan de respuesta ante emergencias sanitarias, el Estatuto de la Agencia de Salud Pública...) que tenía en el tintero antes de la celebración de las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre. Sin embargo, el fin de la legislatura ha frenado algunas de las reformas que quedaban pendientes y que Sanidad pretendía sacar adelante.

Entre ellas, está el real decreto que reformula el sistema de financiación de precios de medicamentos, el de protección a personas electrodependientes y la regulación de la publicidad de la leche de fórmula materna.

La primera era una de las medidas más esperadas por el sector que tenía la esperanza de que pudiera aprobarse, después de que la futura Ley del Medicamento decayera tras la disolución de las Cortes y la correspondiente convocatoria electoral.

Igualmente, el departamento de Mónica García aseguró que los trámites pendientes impedían dar luz verde a la reforma antes del 29-N. Así lo señaló precisamente César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia del Ministerio de Sanidad, hace unas semanas.

¿Qué medidas contemplaba? Según el último borrador de junio de este año, la reforma buscaba "reforzar la competencia entre los medicamentos", sobre todo, "a partir de la entrada en el mercado de los genéricos y biosimilares".

Además, se pretendía introducir un sistema de precios dinámicos. Este régimen se aplicaría desde la entrada del primer competidor hasta la incorporación del medicamento al sistema anual de precios de referencia.

"La idea era que se ajustaran los precios de forma progresiva conforme aumentara la competencia real y la cuota de mercado", aseguraba el borrador.

También incluía los denominados techos de gasto, una fórmula que ya se utilizó hace 10 años en un momento puntual. Esta modalidad de financiación establece una cuantía máxima total que la sanidad pública pagaría por la financiación de un medicamento específico durante un periodo determinado.

Otra de las medidas que recogía el texto era la aplicación de mecanismos correctores y ajustes de precio en fármacos críticos que tengan un precio muy bajo.

"El objetivo es garantizar la seguridad del suministro, evitando que estos medicamentos desaparezcan por falta de rentabilidad económica", apuntaban desde Sanidad en el borrador.

Con todo, esta reforma se ha quedado en un cajón después de haber pasado por el proceso de audiencia pública en verano. El expediente ha quedado en fase interna de análisis de alegaciones y pendiente de recibir los informes preceptivos (por ejemplo, del Consejo de Estado).

Electrodependencia

Otro de los proyectos que se ha quedado en el aire ha sido la norma para proteger a las personas electrodependientes. Este texto pretendía crear un certificado sanitario específico y un registro estatal para conocer las necesidades de estas personas.

Esta norma -impulsada tras lo sucedido en el apagón del 28 de abril de 2025- establecía por primera vez una definición común para todo el territorio, fijaba los criterios clínicos que permiten acreditar esta situación y clasificaba los niveles de riesgo ante cortes eléctricos.

Inició su audiencia pública en julio de 2026 y recibió el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de octubre donde sugería mejoras en la normativa.

Por tanto, no le ha dado tiempo a completar los trámites preceptivos (como el dictamen del Consejo de Estado) ni a llegar a la mesa del Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre que se celebró el último Consejo de Ministros donde el Gobierno aprobó el Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante amenazas sanitarias, el nuevo estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el real decreto que prohíbe los vapers de sabores.

El real decreto que regula la promoción, publicidad, patrocinio y comercialización de sucedáneos de leche materna también se ha quedado atrás. Este pretendía limitar la publicidad que hacen los influencers y poner coto al marketing sanitario de sus fabricantes y en centros sanitarios.

Además de todo esto, al disolverse las Cortes se han quedado estancados muchos proyectos legislativos como la futura Ley antitabaco, el polémico Estatuto Marco, la Ley de Gestión Pública, la de Universalidad del SNS, la de Equidad y Cohesión del SNS.

También se quedan en el tintero, la norma de prevención del consumo de bebidas alcohólicas y de sus efectos en los menores o la Proposición de Ley sobre ratios de enfermeras para garantizar la seguridad del paciente en centros sanitarios y otros ámbitos.