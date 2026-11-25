La reforma refuerza mecanismos para facilitar el acceso temprano en todos los Estados miembros y establece la excepción Bolar para que fabricantes preparen genéricos y biosimilares desde antes de expirar patentes, acelerando su disponibilidad.

¿Cómo puede afectar la reforma a la llegada de genéricos y biosimilares a los mercados nacionales?

Los fármacos huérfanos obtendrán nueve años de exclusividad comercial y los "huérfanos de vanguardia" podrán alcanzar hasta once años si no existía un tratamiento similar o reducen drásticamente la mortalidad.

El nuevo marco fija un máximo de once años de protección (o doce con un bono transferible), desglosados en ocho años de exclusividad de datos y uno de protección comercial, con posibles prórrogas según criterios clínicos.

¿Qué cambia la reforma en la duración de la protección por patente de nuevos fármacos?

La normativa crea un bono transferible de exclusividad de datos que añade hasta un año de protección comercial para el medicamento elegido, orientado a priorizar antibióticos y combatir resistencias.

Montserrat sostiene que la reforma acelera el acceso a innovaciones médicas, refuerza la competitividad industrial europea y protege la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud.

¿Por qué la eurodiputada Dolors Montserrat ha defendido la nueva reforma farmacéutica de la UE?

La exención 'Bolar' agilizará la entrada al mercado de medicamentos genéricos y biosimilares al día siguiente de la expiración de las patentes.

Se introducen incentivos específicos para el desarrollo de nuevos antibióticos frente a resistencias bacterianas y hasta 11 años de exclusividad para medicamentos de enfermedades raras.

La nueva normativa amplía hasta un máximo de 11 años la protección comercial por patente de los fármacos innovadores que cumplan determinados requisitos.

El Parlamento Europeo aprueba la mayor reforma farmacéutica de los últimos 20 años para mejorar el acceso a los medicamentos, reforzar la competitividad y garantizar la sostenibilidad pública.

El Parlamento Europeo culmina su mayor reforma farmacéutica de los últimos 20 años con la aprobación definitiva del paquete farmacéutico. Entre las principales novedades del marco legislativo están los incentivos por el desarrollo de nuevos antibióticos y fármacos de enfermedades raras y 11 años de protección por patente para innovar.

La nueva legislación permite avanzar en "tres grandes objetivos: garantizar el acceso rápido y equitativo a los mejores medicamentos, reforzar la competitividad de la industria farmacéutica europea y garantizar la sostenibilidad de los sistemas públicos de salud europeos", ha aseverado Dolors Montserrat, actual eurodiputada, vicepresidenta y portavoz del PP europeo, en una rueda de prensa posterior a su aprobación.

La que fue ministra de Sanidad ha liderado esta reforma farmacéutica. "Esta nueva legislación es, ante todo, una victoria para los pacientes europeos. Nuestra responsabilidad es conseguir que los avances de la ciencia lleguen cuanto antes a todos los ciudadanos europeos, independientemente del país en el que vivan", ha destacado.

El nuevo paquete farmacéutico establece un "marco de protección e incentivos para impulsar la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos", especialmente para las enfermedades raras, los cánceres pediátricos, las resistencias antimicrobianas y aquellas patologías para las que todavía no existen tratamientos adecuados.

La nueva reforma incorpora un nuevo bono transferible de exclusividad de datos que incentiva a las empresas farmacéuticas a ayudar a combatir la resistencia a los antimicrobianos mediante el desarrollo de antibióticos prioritarios.

Este bono proporcionará a los laboratorios un año más de protección comercial para el medicamento que elijan.

Montserrat ha destacado especialmente los avances en la lucha contra las resistencias antimicrobianas, una de sus principales prioridades durante las negociaciones de las que ha formado parte.

"Las bacterias multirresistentes provocan ya 35.000 muertes al año en Europa. La nueva legislación incorpora incentivos para el desarrollo de nuevos antibióticos y medidas para garantizar su utilización responsable", ha señalado.

Para el caso de los medicamentos de enfermedades raras también habrá incentivos. Los fármacos huérfanos que se desarrollen recibirán nueve años de exclusividad comercial. Y los denominados "huérfanos de vanguardia" podrán tener dos años más de exclusividad, hasta un total de 11 años.

¿Cuáles reciben esta denominación? Aquellos nuevos medicamentos que hasta la fecha no se haya autorizado ninguno similar en la UE para tratar la afección huérfana correspondiente o aquel que reduzca de forma drástica la mortalidad o frene el avance de dicha enfermedad.

Asimismo, la reforma refuerza los mecanismos para facilitar la llegada de nuevos medicamentos a todos los Estados miembros y favorece la entrada de genéricos y biosimilares una vez finalizada la protección de la patente.

El paquete legislativo incluye una exención -conocida como Bolar- de la propiedad intelectual que permitirá a los fabricantes adoptar las medidas necesarias (como estudios o ensayos) para garantizar que las versiones genéricas de un medicamento puedan estar disponibles desde el primer día después de la expiración de patentes.

"No podemos aceptar que el acceso a un tratamiento dependa del código postal de un paciente. Innovar es fundamental, pero también lo es conseguir que esa innovación llegue a todos", ha señalado la exministra de Sanidad.

Protección por patente

El modelo actual fija a 10 años la protección (con ocho años de derechos exclusivos sobre los datos de las pruebas preclínicas y ensayos clínicos y dos de mercado). Existía la posibilidad de ampliar un año más si sólo había una nueva indicación médica.

En cambio, ahora, la nueva normativa establece un máximo de 11 años de protección. En concreto, son ocho años de derechos exclusivos sobre los datos y uno de protección comercial.

No obstante, puede prorrogarse un año más a los medicamentos innovadores que cumplan al menos dos criterios de uno de estos requisitos:

-Realización de ensayos clínicos comparativos (frente a tratamientos ya existentes) y aplicación temprana en la UE.

-Si la compañía realiza ensayos comparativos y los lleva a cabo en al menos dos países europeos.

-Si no fuera viable hacer ensayos comparativos, bastará con hacer los estudios en al menos dos Estados miembros y tramitar una solicitud de autorización temprana en el mercado comunitario.

La normativa también precisa que puede concederse un segundo año de protección comercial a aquellos medicamentos que respondan a una necesidad médica no satisfecha.

En definitiva, el periodo total de protección asignado a un nuevo medicamento no podrá superar los 11 años (o doce si también se emplea un bono transferible de exclusividad de datos).

Liderazgo del sector

Además, en un contexto de creciente competencia internacional, la reforma simplifica los procedimientos administrativos, reduce la burocracia y proporciona mayor seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para favorecer la inversión, la investigación y la producción de medicamentos en Europa.

"No podemos permitirnos perder nuestro liderazgo mundial en uno de los sectores más innovadores y estratégicos de nuestra economía. Tenemos que conseguir que las empresas sigan investigando, invirtiendo y produciendo en Europa", ha afirmado Montserrat.

La eurodiputada popular también ha puesto en valor la Ley de Medicamentos Críticos (para estar preparados ante futuras emergencias sanitarias y evitar el desabastecimiento habitual), aprobada este miércoles por la Eurocámara, y la futura Ley de Biotecnologías. Dos iniciativas complementarias para reforzar la capacidad de producción europea, asegurar las cadenas de suministro y reducir la dependencia de terceros países.

"Queremos una Europa que investigue, que innove y que produzca. Una Europa que no dependa de terceros países para proteger la salud de sus ciudadanos. *No es solo una cuestión sanitaria, sino también de competitividad, seguridad económica y autonomía estratégica", ha subrayado.

"Nuestro objetivo es que Europa siga siendo el mejor lugar del mundo para investigar y desarrollar medicamentos, y también el mejor lugar para que los pacientes puedan acceder a ellos", ha concluido.