Las comunidades autónomas deben impulsar el cambio; los médicos piden que las consejerías den instrucciones a hospitales, faciliten acceso al programa del INSS y ofrezcan una mínima formación para emitir partes.

¿Quién debería impulsar que los especialistas hospitalarios emitan bajas y qué pasos piden los médicos de Familia a las autonomías?

Las autobajas permiten al trabajador solicitar la baja por sí mismo en patologías de muy corta duración (de cero a tres días), como gastroenteritis o virosis respiratorias. SemFYC propone su uso para casos leves y de corta duración ya implantados en otros países.

¿Qué son las 'autobajas' que propone SemFYC y en qué casos las sugieren implantar?

Porque apoyan los convenios del INSS que ya implican colaboración con mutuas en pocas comunidades, pero defienden que las mutuas aporten recursos de diagnóstico y tratamiento sin gestionar de forma exclusiva el proceso.

¿Por qué los médicos de Familia rechazan que las mutuas controlen todo el proceso de las bajas laborales?

Ya ocurrido: reduciría la carga burocrática en centros de salud y evitaría visitas adicionales de pacientes al médico de Familia. Potencial: podría acelerar la emisión de partes en procesos largos y mejorar la gestión de listas de espera si las comunidades facilitan acceso y formación a los hospitales.

¿Qué consecuencias tiene ya la propuesta de que otros profesionales emitan la baja para la Atención Primaria y para los pacientes?

Porque el especialista que sigue al paciente conoce mejor su cuadro y emitiría la baja sin necesidad de derivaciones que cargan la Atención Primaria. Esta propuesta busca compartir la tarea para descongestionar centros de salud y aprovechar el historial digitalizado del sistema.

¿Por qué propone SemFYC que otros especialistas emitan las bajas cuando el paciente está ingresado?

Respaldan la implantación de 'autobajas' de corta duración (de 0 a 3 días) gestionadas directamente por el paciente mediante declaración responsable para procesos leves como gripe o gastroenteritis.

Avanzan que la decisión de extender la emisión de partes de baja a los hospitales recae sobre las comunidades autónomas, encargadas de dar instrucciones y formar al personal.

Los médicos de Familia rechazan que las mutuas asuman el control directo de las bajas e incapacidades temporales, aunque defienden que sigan colaborando en el diagnóstico y tratamiento.

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) propone que otros profesionales sanitarios, como los médicos especialistas hospitalarios, puedan emitir bajas laborales para descongestionar la Atención Primaria.

En los últimos años, las bajas laborales se han disparado. De hecho, ya suponen la segunda partida de gasto en la Seguridad Social: un total de 16.500 millones de euros en 2024 (datos más recientes). En este contexto, se ha cuestionado su modelo de gestión y qué profesionales deben ser los encargados de dar la baja o emitir el alta.

En la actualidad, son los médicos de Familia los que se encargan de este proceso. Una vez que las bajas de incapacidad temporal (IT) se alargan más de 365 días son los médicos inspectores de la Seguridad Social los únicos que pueden prorrogarlas o emitirlas.

Las bajas por IT se están convirtiendo en procesos de larga duración -lo que está tensionando más el Instituto de la Seguridad Social (INSS)- ante la saturación de la Atención Primaria y el aumento de las listas de espera. Por este motivo, los médicos de Familia se abren a que otros profesionales sanitarios puedan emitirlas dependiendo de dónde se esté tratando el paciente. Igualmente, rechazan que las mutuas controlen todo el proceso.

Así, lo ha señalado la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) tras elaborar un documento con varias propuestas para controlar las bajas por IT.

"Igual que se ha hecho con la receta electrónica, la baja tiene que ser algo compartido por todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Por ejemplo, si el paciente está ingresado pues tendrá que darle la baja el especialista que le esté siguiendo en ese momento porque es el que conoce su cuadro médico", aseguró Paulino Cubero, autor de dicho documento.

Al principio, "los especialistas que trabajaban en el hospital también daban bajas pero llegó un momento que había que emitirlas cada semana y este peso fue recayendo en los centros de salud ya que para el paciente era más cómodo tener más a mano estos centros", indicó Cubero.

El sistema de bajas lleva una década digitalizado. "Por tanto, ya no necesitamos que el paciente se traslade para ver su historial clínico y toda la información sobre la baja llega directamente a la empresa y al trabajador, por lo que es muy sencillo que la emita cualquier médico. Lo importante es compartir esta tarea para descongestionar la Atención Primaria".

La normativa vigente que regula la gestión de estos procesos establece que el parte de IT debe expedirlo el facultativo del servicio público de salud que realice el reconocimiento médico al paciente, por lo que cualquier especialista u hospital tiene capacidad legal para hacerlo. Y así lo defienden los médicos de Familia.

¿Y quién debería impulsar ese cambio? Según los médicos, esta potestad recae sobre los correspondientes gobiernos regionales.

"Nosotros se lo hemos comentado al Instituto de la Seguridad Social (INSS) que aclaren el concepto y obviamente dicen que la definición está clara que son las comunidades las que deben empezar a aplicarlo y darles las instrucciones a los hospitales, así como facilitarles el acceso al programa y una mínima formación para ello", precisó Cubero.

Esto ya es algo que lo hacen algunas autonomías en procesos iniciales. Por ejemplo, en cirugías menores ambulatorias (dilatación de pupilas, tratamientos maxilofaciales) es el propio especialista el que directamente te emite la baja y el alta en el acto.

Además, los facultativos de Atención Primaria aseguran que esta medida ayudaría a agilizar la carga burocrática que soportan los pacientes.

Ponen como ejemplo los procesos oncológicos. Aunque se sabe de antemano que quien inicia un tratamiento de quimioterapia estará meses incapacitado, debe acudir igualmente al médico de Familia para obtener el parte de baja, cuando lo último que desea tras salir de la consulta del oncólogo es tener que visitar a otro facultativo.

En cuanto a las mutuas, los profesionales sanitarios defienden los convenios colectivos del INSS con las mutuas que actualmente sólo se hace en cinco comunidades autónomas. Estas entidades proporcionan recursos de diagnóstico y tratamiento con el fin de acelerar la recuperación y reincorporación de los trabajadores.

Es decir, abogan porque colaboren más en los procesos, pero no que lo controlen directamente.

Autobaja

Además, los médicos de Atención Primaria defienden implantar las conocidas como autobajas en aquellas patologías que sean de muy corta duración (de 0 a 3 días), por patologías como gastroenteritis o virus respiratorios (gripe, covid). Es decir, que el paciente puede solicitar él mismo su baja a través del sistema.

"Es un modelo que ya tienen implantado en otros países europeos que su sistema es muy similar al español. Por ejemplo, en Portugal se incorporó hace unos años", aclaró Cubero.

Esta es una medida que ya propuso Mónica García, ministra de Sanidad, hace dos años. La idea era que los propios trabajadores a través de una "declaración responsable" gestionaran sus bajas. Una propuesta que no terminó de encajar al Ministerio de Seguridad Social.

Con todo, como ya adelantó este diario el departamento de Elma Saiz no cierra del todo la puerta a esta medida. Eso sí, si se da con una fórmula convincente y segura para su gestión y aplicación.