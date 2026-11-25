El hospital dispone de tres médicos y cuatro enfermeras más un equipo en el muelle para cribados; además llegan refuerzos de especialistas desde Tenerife y actúa Cruz Roja para avituallamiento y traslados.

Reciben un primer cribado sanitario en la isla, firma de un documento para la entrevista posterior, atención en el CATE con avituallamiento y control policial, y traslado a puerto o aeropuerto hacia centros con capacidad para filiación.

Levy Cabrera es secretario general del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) y describe la situación como una avalancha inédita, evalúa la capacidad de respuesta sanitaria y explica la coordinación de evacuaciones y cribados iniciales.

Ya ha habido saturación puntual del hospital, traslado de pacientes no graves a Tenerife y Gran Canaria, y espera de hasta doce horas en el puerto; en adelante podría mantenerse el refuerzo con hospitales de campaña y traslados interinsulares si siguen llegando oleadas.

¿Qué consecuencias ha tenido ya la avalancha de pateras para la atención sanitaria en El Hierro y qué podría pasar después?

Porque la llegada masiva superó la capacidad sanitaria y de alojamiento de la isla, desbordando los 30 camas del hospital comarcal y obligando a habilitar camas en el salón de actos y un hospital de campaña.

Los migrantes son derivados a Tenerife, Gran Canaria y la Península para evitar el colapso de las infraestructuras de la isla.

La atención sanitaria realiza un cribado básico y cuenta con el refuerzo de un hospital de campaña en el CATE para agilizar las derivaciones.

El hospital comarcal, con capacidad para 30 camas, se ha visto saturado y ha tenido que habilitar puestos extra en el salón de actos.

El Gobierno de Canarias declara la emergencia sanitaria en El Hierro tras la llegada de casi 3.000 migrantes en 48 horas y 12.000 en el último mes.

El Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia sanitaria en la isla de El Hierro después de la llegada de casi 3.000 inmigrantes en 48 horas, que se suman a los 12.000 que lo han hecho a lo largo del mes, una cifra que supera ampliamente a la de la población local.

"La situación actual es de una masificación tremenda, ha sido una avalancha nunca vista, 14 pateras de golpe en dos días", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias). Con todo, matiza: "Se han visto desbordados pero el mecanismo para sacarlos de la isla está más o menos engranado", por lo que la saturación es probable que no dure demasiado y no se genere un cuello de botella como el ocurrido en Ceuta.

"El hospital es comarcal y tiene 30 camas, se ha visto desbordado en varias ocasiones, han tenido que habilitar unas siete u ocho camas extra en el salón de actos del hospital". Afortunadamente, han sido pocos los que han venido graves, por lo que a la mayoría han podido evacuarlos a Tenerife o Gran Canaria, "y luego en aviones con destino a la península, donde ya les hacen la entrevista".

En la isla les han hecho el primer cribado, donde comprueban que "están bien de salud, les toman nota del nombre y les hacen firmar un papel señalando que se comprometen a que se les realice la entrevista en el sitio donde haya medios y recursos para filiarlos y ver qué va a ser de ellos".

Cabrera señala que han sido los dos días del fin de semana cuando los profesionales han podido tener un respiro antes de la siguiente llegada de cayucos, "poniéndose un hospital de campaña en san Andrés, que es donde está el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), con una capacidad para 250 inmigrantes. Ha sido desbordante porque la avalancha ha sido brutal, no se han podido hacer entrevistas, nada más que cribar los problemas de salud más importantes que no permitieran el traslado".

El hospital cuenta con tres médicos y cuatro enfermeras, además de un equipo que atiende a pie de muelle con la misma composición "para cribar cualquier problema de salud que tenga que ser atendido inmediatamente, y lo que no se puede solucionar allí termina en urgencias del Hospital de Valverde, que tiene especialidades de Anestesia, Medicina Interna, cirugía, etc. pero también recibe refuerzos de cardiólogos o nefrólogos desde el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Tenerife) cada semana o quince días".

El médico señala que, a diferencia de lo ocurrido en Ceuta este agosto, "en todo momento los inmigrantes han estado controlados, con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado asegurándose de que no se dispersen en la isla, siempre controlados en el CATE, y, cuando estén trasladados, estén súper controlados. Se está haciendo bien pese a que a veces se ven desbordados por la masificación, como el martes en que tuvieron que estar esperando 12 horas en el puerto porque no había espacio para sacarlos a todos, pero no bajan al pueblo".

Los migrantes pasan por el CATE si necesitan aprovisionamiento de comida o ropa "y de allí directamente al puerto o al aeropuerto". En Tenerife y Gran Canaria se encuentran "también controlados y, de ahí, al destino".

Cabrera ha destacado la "colaboración fundamental de la Cruz Roja, con mucho personal y que organiza el avituallamiento de comida y ropa, además de los traslados, con ayuda de la Guardia Civil".