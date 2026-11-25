El Ejecutivo ha aprobado la norma pero su redacción completa se publicará en el BOE el lunes tras las elecciones generales, por lo que los ciudadanos no disponen aún de los detalles prácticos sobre venta, empaquetado y límites hasta esa publicación. Esa falta de detalle retrasa decisiones de comercios y consumidores sobre adaptación y cumplimiento.

¿Por qué el contenido íntegro del decreto no se conoce hasta después del 29-N y qué implica eso para los ciudadanos?

El real decreto establece condiciones de comercialización para las bolsas de nicotina y, durante la tramitación, se propuso un límite de 0,99 miligramos que fue cuestionado por varios países europeos. El texto final y los límites concretos se conocerán cuando se publique en el BOE.

¿Cómo afecta la norma a las bolsas de nicotina y qué discusión hubo sobre los límites de nicotina?

La UPEV es la patronal que agrupa a empresas del sector del vapeo y ha advertido que la prohibición de sabores podría amenazar la viabilidad del sector. También alerta de que más del noventa por ciento de las ventas podría salir del circuito legal sin una ordenación del canal.

¿Quién es la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo (UPEV) y qué advierte sobre la prohibición de sabores?

Ya aprobado, el decreto introduce restricciones sobre sabores y regula la comercialización de bolsas de nicotina; aún no se conocen todos los detalles hasta su publicación en el BOE. Podría provocar desplazamiento a la economía sumergida si no se ordena la venta en estancos y tiendas especializadas, según la patronal del sector.

¿Qué consecuencias ya ha tenido la aprobación del real decreto para el mercado del vapeo y qué podría ocurrir después?

El Ejecutivo ha aprobado el real decreto para restringir aromatizantes y saborizantes en el vapeo como medida antitabaco incluida entre las iniciativas de Sanidad de la legislatura. La norma fue tramitada aparte de la ley para acelerar su aprobación tras el visto bueno de Bruselas.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado un real decreto que prohíbe los vapers de sabores?

El sector del vapeo advierte que la prohibición amenaza la viabilidad de sus negocios y puede desplazar más del 90% de las ventas al mercado negro.

El texto final ha descartado la inclusión del empaquetado genérico que provocó enfrentamientos dentro del propio Gobierno de coalición.

El contenido completo de la norma se publicará en el BOE el próximo lunes tras la celebración de las Elecciones Generales.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto que prohíbe la comercialización de vapers de sabores y regula las bolsas de nicotina.

El Gobierno ha logrado sacar adelante una de las normas antitabaco prometidas por la ministra de Sanidad, Mónica García, en esta legislatura. Pese a que la futura ley antitabaco se ha quedado en el aire al disolverse las Cortes, Moncloa ha dado luz verde al real decreto que prohíbe los vapers de sabores.

Esta norma fue aprobada en el Consejo de Ministros del pasado martes. Así se desprende de las referencias donde se ha incluido en el apartado de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en vez del de Sanidad.

Se trata del reglamento que modifica el Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados.

No obstante, según ha podido saber este periódico, su contenido íntegro no se conocerá hasta el próximo lunes después de las Elecciones Generales, momento en que se publicará en el BOE.

Cabe recordar que Sanidad decidió tramitar esta norma aparte de la ley para acelerar su aprobación, a la espera del visto bueno definitivo de Bruselas.

Con todo, este real decreto, además de restringir aromatizantes y saborizantes para el vapeo, establece las condiciones de comercialización de las bolsas de nicotina.

Y como ya contó este diario, la norma finalmente no contendrá el empaquetado genérico (como se incluía en su versión inicial) que ha generado enfrentamientos dentro del Gobierno de coalición.

También en un primer momento se propuso que las bolsas de nicotina se limitaran a 0,99 miligramos pero varios países europeos cuestionaron dicho límite.

Por eso, habrá que esperar al próximo lunes para conocer su contenido completo.

Cuando se anunció la norma en su momento, ya levantó el malestar del sector del vapeo. De hecho, hace unos meses la Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo alertó que la prohibición de los vapers de sabores podría amenazar la viabilidad del sector entero.

A este efecto se suma el riesgo de desplazamiento hacia la economía sumergida. La UPEV advirtió de que, sin una ordenación del canal que concentre la venta en estancos y tiendas especializadas, más del 90% de las ventas saldrían del circuito legal, con la consiguiente pérdida de control sanitario, de control de la venta a menores y de capacidad recaudatoria.