El texto propone objetivos plurianuales, evaluación independiente, indicadores públicos y medidas sobre prevención, continuidad asistencial, recursos humanos e incorporación ordenada de la innovación para mejorar equidad y reducir fragmentación.

Enrique Gilabert pidió reducir la burocracia para dar más tiempo con pacientes y lograr una historia clínica interoperable que acompañe al paciente y permita atención precisa allí donde sea atendido.

Marta Villanueva plantea sustituir la etiqueta ideológica de la colaboración público-privada por "convergencia en salud" para normalizar la presencia del sector privado y co-crear procesos que optimicen recursos públicos y privados.

¿Qué significa la "convergencia en salud" que propone la Fundación IDIS y qué implicaciones tiene?

Juan Yermo pide financiación estable y suficiente y procesos ágiles y equitativos de acceso para que los medicamentos innovadores se distribuyan sin depender de la residencia del paciente.

¿Qué propone Farmaindustria para que los medicamentos innovadores lleguen antes a los pacientes?

Exige una hoja de ruta con decisiones, recursos y evaluación para transformar el sistema sin romper lo que funciona, y reclama cooperación institucional y liderazgo estatal para garantizar cohesión y estabilidad normativa.

Las empresas de tecnología sanitaria piden una compra pública basada en el valor, la indexación de los contratos al IPC y la revisión del IVA para los productos sanitarios.

Entre las principales demandas destacan la interoperabilidad de la historia clínica electrónica para los pacientes, la reducción de la burocracia y un pacto de Estado por la salud.

Industria, profesionales y sanidad privada reclaman una mayor financiación estable, la aceleración en el acceso a fármacos innovadores y avanzar hacia una convergencia público-privada.

El sector sanitario remitirá al futuro Gobierno un documento con propuestas para transformar el sistema público tras las conclusiones del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad.

El sector sanitario presentará al futuro Gobierno una hoja de ruta para transformar la sanidad española, basándose en las conclusiones del VII Simposio del Observatorio de la Sanidad. El documento realiza un análisis de las fortalezas, las presiones y los retos para "transformar sin romper", en palabras de la directora del Observatorio, Margarita Alfonsel.

"Tenemos un sistema sanitario sólido pero necesita transformaciones, tiene que evolucionar preservando lo que funciona y corregir las disfunciones que limitan su capacidad de respuesta", ha apuntado durante el evento de presentación de las conclusiones.

"A lo mejor hay algo que romper, pero no todo. Esto significa evolucionar con decisiones, recursos y evaluación", ha indicado. A la vez, ha llamado a la "cooperación institucional, para construir un proyecto compartido, común, que tenga una identidad única aunque esté descentralizado, con un Estado garante de la cohesión interna, que nos dé una estabilidad normativa y ejerza un liderazgo estratégico.

VII Simposio del Observatorio de la SANIDAD: Conclusiones

El evento ha reunido en una mesa redonda a representantes de los profesionales, la industria y el sector privado, que han enumerado sus propuestas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario.

Así, Juan Yermo, director general de Farmaindustria, ha pedido "garantizar una financiación estable y suficiente para el sistema sanitario y que los medicamentos innovadores lleguen de forma ágil y equitativa" a los pacientes, independientemente de su lugar de residencia.

Ha recordado que, pese a que en la última década se ha duplicado el número de personas con enfermedades crónicas, la inversión en la industria farmacéutica se ha mantenido estable en términos de porcentaje respecto al PIB y que, de cada euro invertido en medicamentos innovadores, "se recuperan 60 céntimos". Y, además, que en impuestos a la industria y otros conceptos se devuelven a la sociedad más de 11.000 millones de euros.

Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, ha pedido dejar fuera el componente ideológico del concepto "colaboración público-privada", pasando a llamarlo "convergencia en salud".

Esto "nos permite normalizar la existencia del sector privado, que no compite con el público sino que tenemos que co-crear fórmulas y procesos para el aprovechamiento máximo de los recursos disponibles".

Unos 13 millones de españoles son usuarios de la sanidad privada y su información clínica debería estar accesible sin importar su procedencia.

Villanueva señala que la integración de los datos de salud de la sanidad pública y de la privada es factible técnicamente y que hay que avanzar en una ley de salud digital "que regule el uso secundario de los datos para actividades de investigación".

Por su parte, Enrique Gilabert, tesorero de la Organización Médica Colegial, ha recordado la necesidad de un pacto por la sanidad y "que se complete el marco normativo de la profesión", se avance en recursos humanos con un "registro fiable de profesionales sanitarios, así como en la creación de las áreas de competencias específicas, programas formativos, etc."

También ha reivindicado más tiempo para ver pacientes, reduciendo la burocracia y con una historia clínica interoperable que facilite la labor.

"La historia clínica tiene que ser del paciente y, allá donde vaya, tienen que poder atenderle con la mayor precisión".

El punto de vista de los farmacéuticos lo ha aportado Rita de la Plaza, tesorera del Consejo General de Farmacéuticos.

"Hay que regular los servicios farmacéuticos, vinculados al medicamento y que en muchas comunidades autónomas han demostrado que mejora la salud de las personas", así como "acercar los medicamentos a los pacientes para que no tengan que ir a los hospitales. Hay que profundizar en la dispensación colaborativa que ya se hace en siete comunidades autónomas".

De la Plaza ha reivindicado también la interoperabilidad de la historia clínica electrónica y el acceso desde la farmacia para tener "la trazabilidad del medicamento y el historial de prescripciones, tanto públicas como privadas. Necesitamos unirlos porque, además, nos daría información para adelantarnos a los desabastecimientos".

Sara Herrero, secretaria general del Consejo General de Enfermería, ha destacado la necesidad de que "el Estatuto Marco no se quede en un cajón", recordando también la escasez de enfermeros y reivindicando el papel de la Enfermería en la gestión sanitaria.

"Con una población cada vez más envejecida, necesitamos una visión menos fragmentada de la sanidad, con continuidad asistencial, coordinación primaria-hospitalaria y público-privada, desde la equidad y la transparencia".

Además, "hacen falta enfermeras que den el paso, que tomen la iniciativa y sean capaces de coordinar esa asistencia público-privada".

Indexación de precios

En la mesa redonda con las conclusiones del Observatorio ha participado también David Castillo, director del departamento legal de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), que ha subrayado la necesidad de "una compra pública basada en el valor, que sea estratégica para introducir en el sistema la mejor tecnología para la mejor atención al paciente".

Esta compra, con todo, tiene que ser sostenible y "que los contratos se ejecuten en su justa medida durante toda la vida de los mismos. El Gobierno debe entender que los mecanismos de rigidez en el establecimiento de medidas económicas no funciona a día de hoy", apunta Castillo. Así, ha pedido una indexación de precios al IPC.

Por otro lado, ha señalado el sinsentido de que el IVA de los productos sanitarios "esté a la par que el de los productos de lujo, cuando el beneficiario es el paciente".

La directora del Observatorio, Margarita Alfonsel, ha recordado que el comienzo del VII Simposio coincidió con el anuncio de convocatoria de elecciones generales. Con la disolución de las Cortes, varias normativas que estaban en tramitación decayeron, como la nueva Ley del Medicamento.

Precisamente, el texto de conclusiones (que reúne el análisis y las propuestas de profesionales -médicos, farmacéuticos, enfermeros-, industria, sector privado, responsables sanitarios y pacientes, entre otros) será enviado a los grupos políticos "el día 30, justo después de las elecciones", como una guía para enderezar una sanidad con grandes fortalezas pero con numerosos retos pendientes.

Por ejemplo, "el envejecimiento, la multimorbilidad y la cronicidad", ha apuntado Alfonsel.

"También existen unas expectativas crecientes en los pacientes, y el sistema tiene que dar respuesta". Las listas de espera y la fragmentación de la atención en niveles asistenciales y en territorios son las principales disfunciones, a lo que se une el reto de la incorporación de la innovación de forma que garantice el acceso y la equidad.

También ha mencionado el inevitable pacto de Estado por la salud, "que va más allá de la sanidad porque tiene en cuenta el antes, la prevención".

En el simposio, "hubo un pensamiento común y, aunque llevamos décadas hablando de ello, habrá que conseguirlo en algún momento, con objetivos plurianuales, responsabilidades explícitas, indicadores públicos y una evaluación independiente".

Las conclusiones del simposio incluyen también una hoja de ruta hasta 2030, con varios pasos. La fecha forma parte del lema de la reunión, que lo complementa el llamamiento de pasar del diagnóstico a la acción. En las próximas semanas y meses serán los responsables políticos los que tengan la pelota en su tejado para poder hacer realidad la transformación del sistema sanitario.