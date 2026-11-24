Roche y Lilly desarrollan moléculas potentes y ambos tienen programas para ampliar ensayos a niños; Lilly está probando tirzepatida (Zepbound) en 6 a 11 años y Roche tiene tres moléculas en ensayos en adultos que planea llevar a pediatría.

A corto plazo podría ofrecer una opción efectiva para reducir IMC y comorbilidades en menores con obesidad; a medio plazo exigirá evaluar seguridad a largo plazo del crecimiento y decidir financiación pública, ya que Wegovy no está financiado por el SNS en adultos.

¿Qué impacto tendría la aprobación de semaglutida pediátrica para los pacientes y el sistema sanitario?

El estudio no detectó alteraciones en la talla final ni en el desarrollo puberal de los menores durante el periodo observado, según los datos publicados y citados por especialistas.

En 167 menores, el 79% de los tratados con semaglutida mejoró su IMC frente al 23% con placebo, y la semaglutida redujo el IMC un 9,4% mientras el placebo lo aumentó un 8,4%. Los efectos secundarios fueron principalmente gastrointestinales transitorios.

Porque los análogos de GLP-1 han mostrado gran eficacia en adultos y la compañía busca ampliar su mercado hacia población pediátrica donde hay poca competencia. El ensayo de Wegovy en niños mostró reducciones significativas del IMC y abre la puerta a tratar la obesidad temprana.

En España, la obesidad infantil afecta a unos 540.000 menores, lo que representa un 7,6% de la población entre 2 y 17 años.

Los estudios indican que estos tratamientos semanales no afectan al crecimiento ni al desarrollo puberal de los niños.

Un ensayo clínico con semaglutida demostró una reducción del índice de masa corporal cercana al 10% en menores de entre 6 y 11 años.

Las farmacéuticas investigan la eficacia de los fármacos GLP-1 contra la obesidad en niños a partir de los seis años.

La nueva generación de medicamentos contra la obesidad ha demostrado una gran eficacia en la pérdida de peso. Los análogos de GLP-1 han cosechado un gran éxito en adultos. Por eso mismo, las farmacéuticas ya están probando su eficacia en otro perfil: en niños.

Hace unas semanas, Novo informó sobre los resultados de un ensayo clínico de Wegovy inyectable (semaglutida) que demostró una reducción del índice de masa corporal igual o superior al 10% en niños de tan sólo seis años.

De esta manera, el laboratorio danés abrió la puerta para ampliar sustancialmente su población potencial de pacientes (actualmente restringida a mayores de 12 años) hacia un segmento pediátrico de Primaria donde la competencia farmacológica es prácticamente inexistente aunque cada vez más farmacéuticas están probando su efecto en diferentes dianas. Por ejemplo, en adolescentes.

Wegovy sólo está aprobado para el tratamiento de la obesidad en adultos y adolescentes de 12 años o más en EEUU, Reino Unido y la UE. En el caso de España, al no estar financiado por el Sistema Nacional de Salud (SNS), sólo se puede acceder a él con receta médica privada, asumiendo su coste íntegro en farmacia.

Lo mismo ocurre con Saxenda (liraglutida), un tratamiento inyectable diario para tratar a adolescentes a partir de 12 años. Sin embargo, presenta grandes diferencias con respecto a la semaglutida. Entre ellas, no sólo baja el umbral de edad, sino también cambia su forma de administración.

"El nuevo fármaco que está en ensayos clínicos se administra semanalmente y se ha comprobado que es el doble de eficaz que la liraglutida. Así, no se tiene que pinchar al niño una vez al día. Igualmente, hay que trasladar que se debe hacer un uso responsable: no vamos a indicarle a todos los niños tratamientos GLP-1", asegura a este diario Cristóbal Morales, endocrino y vocal de la Sociedad Española de Obesidad (Seedo).

La obesidad infantil es un problema bastante serio de salud. En España, su prevalencia entre los 2 y los 17 años se sitúa en el 7,6%, una cifra similar a la registrada en 2023 (10,3%). Esto equivale a unos 540.000 menores afectados, según detalla el informe sobre Obesidad en la infancia y la adolescencia de la Revista Española de Salud Pública (RESP), publicado por el Ministerio de Sanidad.

La obesidad infantil se ha cuadruplicado desde 1990, pasando del 2% al 8% de la población mundial de entre 5 y 19 años en 2024, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De hecho, Unicef afirmó el año pasado que se estima que actualmente hay más niños y adolescentes en edad escolar con obesidad que con bajo peso, lo que la convierte en la forma más prevalente de malnutrición en este grupo.

Por eso, el especialista en fármacos GLP-1 indica que cualquier avance en la investigación contra esta enfermedad supone un motivo de celebración para la comunidad médica.

Los avances de este ensayo clínico se han publicado en la revista The New England Journal of Medicine (NEJM). Sin embargo, ahora debe ser aprobado por la correspondiente agencia regulatoria, en nuestro caso la europea (EMA, por sus siglas en inglés).

"Igualmente, esto es muy buena noticia porque tenemos datos muy positivos y esto va a mejorar la salud de los menores. Obviamente, igual que pasa en adultos el tratamiento se combina con una dieta equilibrada y ejercicio físico", indica Morales.

El ensayo evaluó a 167 menores, de los cuales 112 recibieron semaglutida y 55 un placebo. Los resultados demostraron que el 79% de los niños tratados con el fármaco logró mejorar su índice de masa corporal, frente a sólo el 23% del grupo que recibió placebo.

Además, "en los tratados con semaglutida el índice de masa corporal se reducía un 9,4%. En cambio, en los que tomaron placebo subía un 8,4%", cuenta Morales.

Más allá de la eficacia para perder peso, uno de los aspectos clave del ensayo clínico es la seguridad.

En este sentido, el especialista señala que los efectos secundarios registrados son los mismos que ya se observan en adultos (molestias gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea, de carácter transitorio) y destaca que el estudio no ha detectado riesgos añadidos ni ha visto comprometida la talla final ni el desarrollo puberal de los menores.

Con este movimiento, la farmacéutica busca liderar el abordaje temprano de la obesidad infantil, aunque todavía deberá superar el escrutinio regulatorio (por ahora, el ensayo se encuentra en fase III) y demostrar seguridad a largo plazo en el crecimiento.

Otros laboratorios

Roche también tiene en desarrollo tres moléculas muy potentes que ya están en ensayos clínicos con población adulta y después lo hará también con niños.

A ella se suma Lilly, el máximo rival de Novo, que también se está adentrando en nuevos perfiles.

La farmacéutica informó hace unos días sobre los resultados de su ensayo clínico en adolescentes de entre 12 y 18 años, que mostraron que el fármaco para bajar de peso Zepbound les ayudó a reducir su índice de masa corporal en un promedio del 21,4% durante 72 semanas.

Más allá de este estudio en adolescentes, Lilly también tiene en marcha el desarrollo clínico de tirzepatida (Zepbound) en niños de 6 a 11 años, replicando la misma carrera por etapas que ha seguido Novo Nordisk (que anteriormente ya había probado liraglutida en esa misma franja de primaria).