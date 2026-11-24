Hay grandes diferencias: Cantabria, Galicia, La Rioja y Navarra realizan la mayor parte de IVE en la sanidad pública, mientras que Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid las concentran casi totalmente en centros privados.

¿Cómo varía el acceso a IVE entre comunidades y qué ejemplos da el informe de 2025?

En 2025 se registraron 107.824 IVE y el 78% de las intervenciones se practicó en centros privados, pese a que el 75% inicia el proceso en centros públicos. Esa derivación a la privada podría dificultar la continuidad asistencial y limitar la elección de centro si las comunidades no incrementan la capacidad pública.

Qué ha ocurrido ya y qué podría ocurrir respecto a la atención pública y privada de abortos tras el informe "Situación del aborto en la sanidad pública" 2025?

Establece comités clínicos en todas las comunidades formados por tres facultativos —dos ginecólogos y un pediatra—, permite que la mujer proponga un facultativo y prohíbe a miembros que hayan estado inscritos como objetores en los tres años previos.

¿Qué cambios introduce el real decreto en la composición y funcionamiento de los comités clínicos para IVE?

Podrán pedir datos sobre centros de planificación familiar, coberturas médicas en el embarazo, derechos laborales y ayudas a la maternidad, además de información específica para menores de 16 años, inmigrantes y personas con discapacidad. La entrega será siempre optativa y solo a petición de la interesada.

El Gobierno considera que la norma invade competencias estatales y puede abrir vías de presión sobre las mujeres que interrumpen su embarazo. Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad han señalado esos argumentos en sus perfiles públicos.

La norma refuerza los comités clínicos para casos de riesgo o anomalías tras la semana 14, asegurando objetividad mediante facultativos no inscritos en registros de objetores de conciencia.

El Ministerio de Sanidad revela que casi el 78% de los abortos voluntarios en 2025 se derivaron a clínicas privadas, reflejando una amplia desconexión con la sanidad pública.

Moncloa llevará al Tribunal Constitucional la ley del 'concebido no nacido' de la Comunidad de Madrid al considerar que invade competencias estatales y puede generar presiones a las mujeres.

El Gobierno aprueba un real decreto para blindar y regular la información que reciben las mujeres al solicitar un aborto voluntario, garantizando que sea optativa y a petición de la interesada.

El Gobierno ha blindado la información que reciben las mujeres al solicitar un aborto. El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto que regula los datos que reciben las mujeres a la hora de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), para garantizar que conozcan sus opciones y derechos a la hora de tomar una decisión libre e informada.

Por otro lado, el Ejecutivo llevará al Tribunal Constitucional la ley madrileña del "concebido no nacido", impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para otorgar reconocimiento jurídico al feto y facilitar el acceso anticipado a ayudas familiares o fiscales.

Moncloa sostiene que la norma invade competencias estatales y advierte de que puede abrir la vía a "nuevas formas de presión sobre las mujeres" que deciden interrumpir su embarazo. Así lo han señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Sanidad, Mónica García, en sus respectivos perfiles de X.

La información que podrán recibir las mujeres al solicitar la interrupción del embarazo será siempre "optativa y potestativa, solo a petición de la interesada", ha aclarado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Consistirá en datos sobre centros de planificación familiar, coberturas médicas en el embarazo, derechos laborales que asisten a la mujer gestante y ayudas a la maternidad, entre otras cosas. También se incluirá información específica "en caso de mujeres menores de 16 años, inmigrantes y aquellas que tengan algún grado de discapacidad".

Por otro lado, refuerza la figura de los comités clínicos, que actúan cuando hay una enfermedad grave o malformaciones en el feto que pongan en riesgo su viabilidad más allá de las 14 semanas. Existirán en todas las comunidades autónomas y estará formado por tres facultativos: dos ginecólogos y un pediatra.

La mujer interesada podrá proponer un facultativo en el comité, y ninguno de ellos podrá haber estado inscrito en los registros de objetores al aborto en los tres años precedentes. "Es una forma de dar objetividad al diagnóstico", ha apuntado Redondo.

Informe sobre el aborto

Además, el Ministerio de Sanidad ha dado a conocer la segunda edición del informe Situación del aborto en la sanidad pública. Entre los principales datos que se resaltan es que casi el 78% de los abortos voluntarios en 2025 se practicaron en centros privados y sólo el 22% en la sanidad pública.

El informe subraya una desconexión asistencial. A pesar de que el 75% de las mujeres inicia el proceso de información en centros públicos, finalmente el 78% de las intervenciones se deriva a clínicas privadas. Esta situación puede dificultar la continuidad asistencial y limitar la posibilidad de elegir el centro donde recibir la prestación.

En 2025 se registraron en total 107.824 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), 1.652 más que en 2024. La tasa fue de 12,48 por cada 1.000 mujeres de 15 a 44 años, frente a 12,36 el año anterior. En la última década, la tasa ha pasado de 10,36 abortos por cada 1.000 mujeres en 2016 a 12,48 en 2025.

Igualmente, la distribución varió ampliamente según la comunidad autónoma de residencia. Sólo hay cuatro comunidades que realizan la mayoría de los abortos voluntarios a través de la sanidad pública. Se trata de Cantabria (87,8%), Galicia (83,2%), La Rioja (81,9%) y Navarra (74,1%).

Las cuatro comunidades han incrementado de manera significativa la participación de la sanidad pública durante la última década.

En un segundo grupo se sitúan Baleares (64,4%), Cataluña (55,7%), Ceuta (40%), Canarias (28,2%) y Castilla y León (20,9%).

En cambio, en Castilla-La Mancha (99,9%), Extremadura (99,9%), Andalucía (99,6%) y Comunidad de Madrid (99,4%) se realizaron la mayoría en centros privados.

Por primera vez desde que existen registros, todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla realizaron alguna IVE en centros públicos durante 2025.

La principal novedad se produjo en Ceuta, donde el Hospital Universitario comenzó a prestar este servicio. De las 20 interrupciones voluntarias del embarazo registradas en la ciudad, ocho se realizaron en este centro, lo que representa el 40% del total.

El informe destaca este avance, aunque señala que persisten diferencias importantes en la capacidad de los servicios públicos para asumir directamente la prestación.

De esta manera, las mujeres de 20 a 29 años concentraron el 46,1% de las intervenciones. Las tasas más elevadas se registraron entre las mujeres de 20 a 24 años —19,50 por cada 1.000— y de 25 a 29 años —18,42—. En menores de 20 años se notificaron 11.603 IVE, el 10,8% del total.

El 93,4% de las intervenciones se realizó a petición de la mujer. Entre las causas médicas, el 4,03% correspondió al riesgo de graves anomalías en el feto; el 2,27%, a un grave riesgo para la vida o la salud de la mujer; y el 0,32%, a anomalías fetales incompatibles con la vida o a una enfermedad extremadamente grave e incurable. En el 0,01% constaron varios motivos.

El 76,3% de los abortos tuvo lugar en gestaciones de ocho semanas o menos y el 19,6%, entre las semanas 9 y 14. Las realizadas a partir de la semana 23 representaron el 0,18% del total.

Así, el 49,4% de las mujeres que interrumpieron su embarazo declaró no utilizar ningún método anticonceptivo.Esta proporción fue mayor en Castilla-La Mancha (66,8%) y el País Vasco (64,2%), y menor en Galicia (33%) y Cantabria (40,7%).

Entre los métodos anticonceptivos declarados, los más frecuentes fueron los de barrera (24,8%) y los hormonales (14,4%). También se registraron otros métodos (3,4%), los naturales (2,9%) y los mecánicos (0,7%); en el 4,6% de los casos no constaba esta información. Además, el 68,1% de las mujeres no había tenido una IVE previa y el 52,9% no tenía hijos.

Entre las medidas desarrolladas para mejorar el acceso figura la aprobación, en 2025, de la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, que establece pautas homogéneas de atención.

El documento recuerda también la obligación de las comunidades autónomas de disponer de registros de personas objetoras de conciencia. En noviembre de 2026, Andalucía, Baleares y la Comunidad de Madrid siguen pendientes de culminar su desarrollo.

El Ministerio de Sanidad insiste en la importancia de integrar la interrupción voluntaria del embarazo como una prestación sanitaria más del Sistema Nacional de Salud, garantizar la continuidad de la atención y reducir las desigualdades territoriales que todavía persisten.