El nuevo estatuto crea una Dirección Adjunta y un Departamento de Tecnologías de la Información, reorganiza comités (incluye uno contra la resistencia a antimicrobianos y un Comité de Partes Interesadas) y le da competencias para elaborar listados de medicamentos estratégicos y participar en evaluaciones coordinadas de tecnologías sanitarias.

La Reserva Estratégica Nacional será un almacenamiento central complementario a las reservas autonómicas para suministros y medicamentos; la memoria económica estima de forma preliminar un coste inicial de 80 millones de euros.

Hasta su constitución y nombramientos, la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud asumirá las funciones que el real decreto asigna a la Aesap, incluida la elaboración de guías, apoyo técnico y el informe de evaluación de riesgos.

Ya ocurrido: las autonomías y Ceuta y Melilla deben diseñar planes coordinados con el estatal en el plazo de un año desde la publicación de las guías de la Aesap. Podría ocurrir: la armonización dependerá de la Comisión de Salud Pública y del Pleno del Consejo Interterritorial, lo que puede retrasar o uniformar su implantación.

El Ejecutivo lo ha aprobado por la necesidad de reforzar la preparación tras la pandemia y para cumplir compromisos del Reglamento Sanitario Internacional y la normativa europea sobre amenazas transfronterizas. El retraso se atribuye a la compleja coordinación con las comunidades autónomas.

¿Por qué el Gobierno ha aprobado ahora el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a emergencias sanitarias seis años después de anunciarlo?

El nuevo estatuto de la Aemps adapta su estructura organizativa, crea una Dirección Adjunta y constituye el Comité de las Partes Interesadas para colaborar con pacientes e industria.

El plan establece un plazo de un año para que las comunidades autónomas elaboren sus propios planes coordinados y fija la notificación de amenazas al sistema en menos de 24 horas.

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros los reales decretos del Plan Estatal de Preparación y Respuesta ante emergencias sanitarias y el nuevo estatuto de la Aemps.

El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros los reales decretos que despliega el Plan Estatal de Preparación y Respuesta frente a amenazas de salud y el que aprueba el nuevo estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

El Plan Estatal de Preparación y Respuesta es un proyecto que lleva anunciándose desde hace seis años y que ha sufrido un gran retraso por la compleja coordinación con las comunidades autónomas. Además, está estrechamente ligado a otras normativas como la creación de la Agencia de Salud Pública que hace precisamente una semana se aprobó su Estatuto.

Con todo, este plan se aplicará al conjunto del sector público y abarcará, además de las amenazas biológicas, químicas, ambientales, nucleares y radiológicas, las de origen desconocido y cualquier otra situación que pueda provocar una crisis con gran impacto en el sistema asistencial.

Su aprobación responde a la necesidad de reforzar la preparación y la respuesta ante emergencias sanitarias, puesta de manifiesto durante la pandemia de Covid-19.

También desarrolla los compromisos establecidos en el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud y en la normativa de la Unión Europea sobre amenazas transfronterizas graves para la salud.

El Ministerio de Sanidad coordinará la planificación de la preparación y la respuesta del Sistema Nacional de Salud. La Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) prestará el asesoramiento y el apoyo técnico necesarios. Hasta su constitución efectiva y el nombramiento de las personas titulares de sus órganos de dirección, sus funciones previstas en el real decreto serán asumidas por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.

El real decreto crea la Comisión Estatal de Coordinación, adscrita al Ministerio de Sanidad, para articular la participación de los departamentos y organismos de la Administración General del Estado. Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, junto con el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y en colaboración con los sectores responsables, deberán elaborar sus planes en coordinación con el estatal, en el plazo de un año desde la publicación de las guías y directrices de la Aesap. Los planes se compartirán en la Comisión de Salud Pública y en el Pleno del Consejo Interterritorial para favorecer su armonización y coherencia con el Plan Estatal.

El Plan incorpora el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida. Las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y la Administración General del Estado detectarán y seguirán las amenazas en sus respectivos ámbitos y comunicarán al sistema, en menos de 24 horas desde su identificación, aquellas que puedan suponer un riesgo para la salud pública nacional o internacional.

La Agencia Estatal de Salud Pública elaborará el informe de evaluación de riesgos y lo trasladará al Ministerio de Sanidad. Tras valorarlo, la persona titular del Ministerio podrá declarar formalmente una Emergencia de Salud Pública de Importancia Nacional. En ese supuesto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud actuará como órgano de coordinación y cooperación.

La declaración permitirá a las autoridades sanitarias adoptar las medidas necesarias para prevenir y controlar el riesgo. Entre ellas figuran la distribución acelerada de suministros y la compra centralizada de medicamentos, productos sanitarios y otros materiales necesarios. También podrán movilizarse recursos humanos y materiales de salud pública y asistenciales, y activarse equipos de apoyo técnico y operativo de la Agencia Estatal de Salud Pública y de otras administraciones. La situación de emergencia será objeto de seguimiento continuo y la Agencia revisará, al menos cada tres meses, si se mantienen las circunstancias que motivaron su declaración.

El Ministerio de Sanidad establecerá una Reserva Estratégica Nacional, complementaria a las reservas que puedan crear las comunidades autónomas y otros sectores de la Administración General del Estado. La memoria económica que acompaña al real decreto estima de forma preliminar y provisional en 80 millones de euros el coste inicial de esta reserva.

El plan contempla además una plataforma digital para disponer de información en tiempo real sobre las capacidades asistenciales y una red de profesionales y equipos de salud pública de respuesta rápida. También prevé una Red de Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel para atender casos de enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Los Laboratorios Nacionales de Referencia deberán contar con pruebas diagnósticas para identificar y caracterizar las amenazas, así como con procedimientos que garanticen el envío seguro y rápido de las muestras y la comunicación de los resultados. La Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública establecerá un plan para aumentar la capacidad de respuesta de los laboratorios cuando una amenaza supere su capacidad habitual.

La norma no supone un impacto presupuestario directo por la estructura organizativa prevista. Sin embargo, la reserva estratégica, las capacidades de laboratorio y los equipos de respuesta rápida requerirán recursos presupuestarios específicos.

Una vez entre en vigor el real decreto, la Agencia Estatal de Salud Pública dispondrá de un año para elaborar, con la participación del Comité Técnico del Sistema de Alerta Precoz y Respuesta Rápida, los indicadores de seguimiento del Plan Estatal y de los planes autonómicos. Cada tres años, la Agencia Estatal de Salud Pública elaborará y publicará un informe sobre la planificación y las capacidades disponibles. Este seguimiento servirá para actualizar y mejorar el Plan Estatal y los planes autonómicos.

Estatutos de la Aemps

Por otro lado, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que establece el nuevo Estatuto de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que sustituye al aprobado en 2011 y que adapta el régimen de la agencia a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, actualizando su estructura para responder a las funciones que ha asumido en los últimos años.

El Estatuto crea una Dirección Adjunta y un Departamento de Tecnologías de la Información, así como reorganiza los comités de la agencia: crea el Comité del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antimicrobianos y el Comité de las Partes Interesadas, suprime el Comité de Seguridad de Medicamentos Veterinarios y modifica la composición de otros.

El Comité de Partes Interesadas será un órgano de interlocución estable con pacientes, ciudadanía, profesionales sanitarios e industria. Permitirá establecer vías de colaboración y favorecer la participación de estos colectivos en las actividades de la Aemps.

El Estatuto otorga a la agencia la competencia de desarrollar iniciativas para conocer los problemas de disponibilidad de medicamentos y elaborar el listado de medicamentos estratégicos. También explicita sus funciones respecto a la nueva norma de evaluación de tecnologías sanitarias.

Esto incluye la categorización del beneficio clínico relativo de los medicamentos de uso humano frente a las alternativas disponibles y la participación en una evaluación coordinada que incorpore las evaluaciones clínicas conjuntas europeas.