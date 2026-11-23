El PSOE propone elevar la sanidad hasta el 7 por ciento del PIB, y Frente Amplio plantea llegar al 8 por ciento; ambos vinculan mayores recursos a ampliar prestaciones como odontología y capacidades de primaria.

Señalan la falta de un plan de contingencia frente a crisis, ausencia de un modelo integral de atención crónica, carencias en geriatría y atención domiciliaria y la falta de medidas sobre salud laboral y ambiental.

Vox propone un plan de choque, el PP un plan urgente coordinado con comunidades, Frente Amplio un real decreto contra los maquillajes y el PSOE confía en aumentar la inversión pública; las fórmulas varían entre medidas inmediatas y más inversión estructural.

¿Qué propuestas concretas ofrecen los partidos para reducir las listas de espera y en qué difieren?

Domínguez destaca la insuficiente capacidad del Ingesa y reclama una Dirección Territorial y una Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta con capacidad de contratar, planificar y coordinar con el Servicio Andaluz de Salud.

Matesanz sostiene que el SNS está en situación de gravedad y que la Ley General de Sanidad de 1986 ya no responde a una población envejecida y con más cronicidad; por eso pide una reestructuración centrada en el paciente y en la cronicidad.

Profesionales del sector señalan ausencias clave en los programas, como la atención sanitaria en residencias, planes ante crisis pandémicas y la coordinación entre servicios sociales y salud.

Expertos sanitarios critican la falta de propuestas para actualizar la Ley General de Sanidad de 1986 y adaptarla al envejecimiento actual y al aumento de enfermedades crónicas.

Surgen diferencias ideológicas marcadas en temas como la gestión pública, la universalidad sanitaria, el alcance de la cobertura bucodental y visual, y el abordaje del aborto o la eutanasia.

Los programas electorales de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio coinciden en reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y mejorar la atención a la salud mental.

Aunque en el debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo apenas salió a relucir, la sanidad tiene un papel relevante en los programas electorales de los cuatro grandes partidos nacionales: PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

Un análisis de sus propuestas encuentra similitudes temáticas. Por ejemplo, la atención primaria, la reducción de las listas de espera, la necesidad de planes nacionales de salud mental, la atención al cáncer y a colectivos como los celíacos.

También hay diferencias entre bloques. La izquierda habla de priorizar la gestión pública del sistema sanitario, garantizar su universalidad, blindar legalmente el derecho al aborto, ampliar las leyes antitabaco y los planes de salud bucodental y visual.

La derecha, por su parte, coincide en unificar tarjetas sanitarias y garantizar el acceso a la historia clínica, o potenciar los cuidados paliativos frente a la eutanasia (aunque el PP no la menciona explícitamente en su programa).

También hay omisiones, olvidos y temas que pasan de moda. EL ESPAÑOL-Invertia ha hablado con profesionales de amplia experiencia en el sector sanitario para hablar de lo que figura y lo que no figura en las propuestas sanitarias con las que los partidos nacionales quieren atraer a votantes.

Los cuatro programas abordan problemas acuciantes del Sistema Nacional de Salud, como su financiación, la gestión, la situación de la atención primaria y cómo acabar con las listas de espera.

Para esto último, los partidos ofrecen fórmulas más o menos vagas, desde un plan de choque (Vox) o uno urgente y coordinado con las comunidades autónomas (PP) hasta un real decreto que busca eliminar los maquillajes (Frente Amplio) o, simplemente, confiar en que el aumento de la inversión en sanidad lo solucione (PSOE).

En este último punto, los partidos de izquierda proponen un incremento del porcentaje que ocupe la sanidad pública en el PIB: los socialistas hablan de un 7%, mientras los de Ada Colau lo elevan hasta el 8%.

Respecto a la atención primaria, los de Núñez Feijóo proponen incrementar en 4.500 médicos la plantilla, aumentar las plazas de formación sanitaria especializada y mejorar las retribuciones.

El PSOE apunta a incrementos multidisciplinares y mejoras en la capacidad diagnóstica del primer nivel asistencial, mientras que Vox se centra en reforzar las zonas rurales y las de difícil cobertura. Por su parte, Frente Amplio se compromete a blindar que al menos del 25% del presupuesto sanitario vaya destinado a la primaria.

En cuanto a la salud mental, el PP propone un plan nacional con financiación garantizada, mayor presencia de psicólogos y psiquiatras en la primaria y una especial atención a los problemas en la infancia y adolescencia, así como el suicidio.

La primera consulta psicológica en 30 días es la bandera del PSOE en este aspecto, mientras que Frente Amplio propone un fondo que logre una tasa de 10 profesionales por cada 100.000 habitantes. Por su parte, Vox subraya la necesidad de reforzar la Estrategia Nacional de Salud Mental, pero sin mayores concreciones.

Las diferencias surgen a la hora de ampliar la cartera de servicios. Los de Pedro Sánchez apuestan por continuar ampliando las prestaciones bucodentales, incluyendo empastes, endodoncias y reconstrucciones, mientras que los de Colau hablan de extender la atención hasta, al menos, el 50% de la población.

Ambos hablan de potenciar el Plan Veo, que financia gafas a menores con hasta 100 euros. El PSOE las elevará hasta 200 euros y Frente Amplio habla de universalización e incluye, por otro lado, la financiación de audífonos y un banco público de prótesis.

Los partidos de la derecha no incluyen estas medidas, si bien el PP propone una reducción del IRPF por gastos derivados de cuidados en cáncer, ELA u otras enfermedades graves, así como la continuidad de la prestación por cuidado del menor (CUME) más allá de los 26 años.

Vox, por su parte, reduce: la universalidad del sistema de salud se reserva únicamente en casos de urgencia grave, dejando fuera de la atención sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular. PP no se pronuncia al respecto, pero PSOE y Frente Amplio buscan reforzar la universalidad.

Los dos temas espinosos del catálogo sanitario, aborto y eutanasia, son los que generan más disparidad en las propuestas. Los socialistas y los de Colau proponen incluir el derecho al aborto en la Constitución Española. Ni los de Feijóo ni los de Abascal mencionan explícitamente la palabra aborto, pero estos últimos hablan de "defensa del derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural y fin de la cultura de la muerte".

Eutanasia

Sobre la eutanasia, los dos partidos de derecha (que no incluyen dicha palabra) buscan garantizar la objeción de conciencia y los cuidados paliativos. La izquierda la menciona explícitamente para garantizar su derecho; Frente Amplio, además, creará un permiso retribuido de 15 días para acompañar a un familiar en cuidados paliativos, y los socialistas quieren garantizar el acceso universal a los mismos.

Al examinar detenidamente los programas de los cuatro grandes partidos, Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Universitario de Ceuta, apunta que "son fuertes en listas de espera, Atención Primaria y salud mental, pero presentan vacíos importantes en la sostenibilidad y la coordinación del sistema".

Domínguez forma parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Ceuta (Adesce), y considera que los partidos no abordan como deberían las necesidades sanitarias de la ciudad autónoma.

Así, señala que el Ingesa (órgano dependiente del Ministerio de Sanidad que gestiona la salud de las ciudades autónomas), "por su pequeña estructura no puede ponerse a la altura de otros servicios de salud autonómicos, y no puede abordar gran parte de temas de forma individual".

Así, propone que debería crearse una Dirección Territorial reforzada y una Gerencia de Atención Sanitaria de Ceuta "con capacidad de contratar, planificar y coordinar con el Servicio Andaluz de Salud", con quien habría que mantener un convenio a tres bandas (ciudad-comunidad-Estado), "que fije rutas clínicas, salud pública, interoperabilidad, formación, investigación y financiación".

Domínguez no se queda ahí y señala varias carencias en todos los programas electorales. No hay un plan de contingencia frente a crisis sanitarias: aunque hay propuestas para garantizar reservas de medicamentos esenciales, no incluyen planes estratégicos completos.

También señala la atención en salud en las residencias y para las personas mayores. "La coordinación entre sanidad, servicios sociales y cuidados de larga duración es insuficiente. Faltan compromisos concretos sobre geriatría, atención domiciliaria, equipos de atención a mayores frágiles, prevención de caídas y delirium y estándares sanitarios en residencias".

Asimismo, aunque los programas mencionan algunas patologías crónicas, se olvidan de otras de alta prevalencia y "no ofrecen un modelo general de atención crónica". Tampoco se habla de salud laboral y ambiental, ni "un plan medible contra desigualdades por renta, discapacidad, barrio, origen o género".

Ley General de Sanidad

Para Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), las medidas que proponen los partidos "son más o menos razonables, aunque muchas son repetitivas de otras elecciones y no han sido cumplidas".

Lo que le preocupa, sin embargo, es que "la situación del Sistema Nacional de Salud en este momento es de tal gravedad que lo que realmente se echa en falta para todos los partidos es una propuesta de reestructuración total del sistema acorde a la realidad actual, centrada en el paciente, con una población envejecida con un gran componente de cronicidad, muy diferente de la de 1986, cuando se promulgó la Ley General de Sanidad".

"Es necesario", continúa, "promulgar otra ley que sustituya a aquella y sorprende la cortedad de miras de todos los partidos, centrados en propuestas pequeñas y cortoplacistas".

Similar visión comparte Amando Martín Zurro, médico, catedrático, autor de varios libros y excoordinador general del Programa de Medicina de Familia y Comunitaria de Cataluña y co-director del Plan de Innovación de Atención Primaria y Salud Comunitaria del Departamento de Salud, así como asesor para la reforma de atención primaria del Ministerio de Sanidad.

"Desde la crisis de 2008, en España y otros países de su órbita cultural y política, se han ido incrementando los déficits de los pilares del estado de bienestar con referencia especial a las políticas de educación, protección social y de salud y sanitarias".

Las iniciativas de los distintos gobiernos han consistido en "actuaciones que podríamos denominar de 'parcheo' sin entrar a abordar los problemas de fondo que están propiciando un deterioro que, cada vez con mayor probabilidad, puede llegar a ser irreversible".

Para Martín Zurro, el análisis de las propuestas electorales de los distintos partidos "es una muestra convincente de esta afirmación", y ve necesario combinar "propuestas de acción estratégicas con otras más sectoriales y concretas", ya que "el éxito de estas últimas será mucho menos probable y efectivo si no se abordan las primeras".

Considera necesario replantear la Ley General de Sanidad, pues, 40 años después, la población española tiene unas características muy diferentes (más envejecida, con más enfermedades crónicas).

En este sentido, "ningún partido político plantea una reconsideración en profundidad de las interacciones entre los recursos hospitalarios y de atención primaria y comunitaria en el territorio y, con ello, del papel, estructura, recursos, competencias y actuaciones que han de tener los hospitales regionales, comarcales o locales y los superespecializados de referencia en este tema".

"El modelo de atención primaria y comunitaria de los años 80 del siglo XX necesita también una reconsideración en profundidad que potencia la integración territorial de los recursos sanitarios, comunitarios y de otros sectores relacionados con la salud junto con los de internamiento de los hospitales comarcales y residencias sociosanitarias en un contexto de integración progresiva sanitaria y social de base territorial".

Martín Zurro acaba con un punto polémico. "Nadie habla tampoco de la necesidad de incidir sobre la ciudadanía a partir de los medios de comunicación y nuevas tecnologías para inducir cambios razonables en sus expectativas en relación a las posibilidades de los servicios sanitarios en términos de eliminación o control de determinados problemas de salud. Es preciso luchar contra la sobreutilización innecesaria, peligrosa y potencialmente perjudicial del sistema sanitario".