El registro de la Asociación Española de Síndrome de Rett contabiliza unos 400 casos, pero la asociación estima que pueden llegar a dos mil porque muchas familias no se asocian y faltan registros oficiales consolidados.

¿Cuántos casos de síndrome de Rett hay en España y por qué no hay cifras fiables?

El acceso depende de la comunidad autónoma: el comunicador cuesta unos tres mil euros y la cobertura de la Seguridad Social es desigual, lo que genera diferencias en atención, listas de espera y gastos pagados por las familias.

¿Qué barreras hay en España para acceder a un comunicador y otras ayudas para el síndrome de Rett?

Ya reconocida, la discapacidad refleja pérdida significativa de autonomía: necesita alimentación por botón gástrico, silla de ruedas y dispositivos de comunicación, y su madre tuvo que dejar de trabajar y pedir la prestación CUME.

En su caso las primeras pruebas genéticas dieron negativas y los síntomas iniciales no encajaban con el patrón clásico, por eso el diagnóstico llegó tras nuevas pruebas y la valoración en Neurología y Atención Temprana.

¿Por qué a Patricia le diagnosticaron síndrome de Rett con casi cuatro años y no antes?

El síndrome de Rett es una enfermedad genética del neurodesarrollo ligada al cromosoma X que causa pérdida progresiva de habilidades motrices y del habla. Afecta mayoritariamente a niñas porque los varones, al tener una sola copia del cromosoma X, suelen presentar formas no compatibles con la vida.

¿Qué es el síndrome de Rett y por qué afecta sobre todo a niñas?

Los cuidadores se ven obligados a dejar sus trabajos para atender de forma continua a las pacientes debido al alto nivel de dependencia y cuidados médicos que requieren.

En España hay unos 400 casos registrados, aunque la Asociación Española de Síndrome de Rett estima que la cifra real podría alcanzar las 2.000 personas afectadas.

El síndrome de Rett es una enfermedad genética rara del neurodesarrollo que afecta principalmente a niñas y causa la pérdida progresiva de las capacidades motrices.

"Es como la ELA, poco a poco te quita capacidades motrices". Soraya tiene una hija, Patricia, de 12 años con síndrome de Rett. La menor es una de las 400 niñas que padece esta rara enfermedad que se diagnostica en los primeros años de vida.

Se trata de una enfermedad genética poco frecuente del neurodesarrollo que afecta principalmente a niñas (representan el 98% de los casos). Aunque también se están empezando a identificar algunos casos en niños, pero la mayoría suelen morir o tienen una esperanza de vida muy reducida.

Esto ocurre porque la mutación se encuentra en el cromosoma X. Como los varones sólo tienen una copia de este cromosoma, cuando se produce la mutación no tienen otra copia sana que compense el fallo, por lo que en la mayoría de los casos no llega a ser compatible con la vida.

A Patricia le diagnosticaron Rett con casi cuatro años. Ahora, tiene reconocida una discapacidad del 94%: ha perdido gran parte de sus funcionalidades. No puede comer sola, ni hablar y ha dejado de caminar y de mover prácticamente todo su cuerpo. La enfermedad le impide tragar y masticar y por riesgo a atragantamiento se alimenta a través de un botón gástrico.

"Al principio, fue muy duro porque aunque yo veía cosas raras. Tampoco era nada significativo como para que realmente incluso los médicos le dieran importancia. Hasta que llegó el momento de ir a la guardería ahí nos pidieron un informe médico y la pediatra ese día detectó unas cosas que le llamaron la atención y nos mandó a Neurología y al Centro de Atención Temprana Infantil", cuenta la madre a este diario.

"De allí, yo salí confirmando mis inquietudes. Y me maldecía por tener razón. Así empezó nuestro calvario: médicos, terapeutas, etc. Al principio, se descartó esta enfermedad porque no cumplía en aquella época no tan lejana con lo que se conocía como síndrome de Rett. Es más, le hicieron una primera prueba genética buscándolo y dio negativo y fue en la segunda cuando encontraron la mutación que le estaba provocando esta patología".

"Era síndrome de Rett clásico. Además, con un alto nivel de afectación. Los médicos nos han reconocido que la enfermedad evidentemente no va a evolucionar en positivo, no es neurodegenerativa, pero sí es progresiva, o sea, no va a mejorar", precisa.

Soraya cuenta que esta enfermedad les ha hecho pasar por muy malas rachas. En la mayoría de personas afectadas, el síndrome de Rett les provoca epilepsia, síntomas que "son muy difíciles de controlar".

Esto le ha afectado mucho a nivel físico, ha perdido mucha fuerza y le cuesta mucho mover su cuerpo. Va en silla de ruedas, no habla, pero se comunica a través de un aparato electrónico, conocido como el comunicador. "Una especie de ordenador que maneja con los ojos. Gracias a esta tecnología que es como un ratón de mirada está aprendiendo a leer y escribir".

"Con esto te das cuenta que es mucho más inteligente que lo que su cuerpo le permite demostrar. Es como una especie de ELA que te va quitando funcionalidades. Pero, tu estás ahí dentro atrapado, viviendo, sintiendo, escuchando", relata Soraya.

Además, las personas con esta enfermedad rara presentan con frecuencia episodios de hiperventilación y apnea. Por ello, "tenemos una bombona de oxígeno de rescate en casa y otros aparatos para poder facilitarle la respiración en caso de que se resfríe o coja alguna gripe".

Ayudas

Soraya ha tenido que solicitar las ayudas CUME, una prestación económica a la que acceden los familiares por el cuidado a menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

"He tenido que dejar de trabajar, he tenido que solicitar la CUME porque Patricia necesita tantos cuidados, visitas médicas, terapias que no se puede compaginar con el trabajo sus horarios y la presencialidad obligatoria", precisa.

Para dar visibilidad a esta enfermedad rara, se creó la Asociación Española de Síndrome de Rett (AESR). Gracias a su fundación, los miembros han conseguido tener un registro de los casos de personas afectadas con esta patología en nuestro país.

"Hemos conseguido que lleguen terapias, más comunicadores a todas las niñas y, por otro lado, trabajar a nivel europeo en un registro porque no sabemos cuántos casos hay. Necesitamos cifras para hacernos visibles delante de los laboratorios y lograr una investigación científica en regla", cuenta Soraya que también está en la Junta Directiva de la Asociación.

Por su parte, Pedro Rocha, presidente de la asociación española y europea y padre de dos niñas con síndrome de Rett, asegura a este diario que aún queda mucho camino por recorrer en materia de ayudas e investigación.

"Nos falta de todo. El comunicador cuesta unos 3.000 euros en total. Tienes que comprar el soporte, el adaptador, la tablet y el ratón de mirada. La Seguridad Social lo cubre en algunas comunidades. Y ahí es donde empieza el primer el concepto de lotería del código postal: depende de dónde vivas tienes un tipo de atención u otra", denuncia Rocha.

"Y no sólo eso, en términos de acceso a especialidades y a centros para la atención del día a día también. Ahora mismo, estamos muy cerca de la transición a la vida adulta. Sara tiene 21 años y ha dejado de ir al colegio de Educación Especial y tiene que ir a un centro de día. Pues estamos en lista de espera. Entonces del día a la mañana la tenemos en casa y hemos tenido que contratar ayuda pagándola de nuestro bolsillo", continúa.

Entonces, ¿qué falta? "Falta de todo, porque nos toca pelear cada recurso: el autobús, una silla de ruedas o unas ayudas a la dependencia que hoy son irrisorias para cubrir todos los gastos reales. Mientras algunas familias logran subvenciones según su comunidad autónoma, otras esperan meses y acaban pagando el material o reciben sillas poco funcionales para el día a día. En España, el apoyo es claramente insuficiente".

Rocha cuenta a este diario que actualmente hay un registro de 400 casos con síndrome de Rett en España. No obstante, calcula que pueden ser muchos más. "Igual, alcanzan los 2.000. Ningún país lo sabe con seguridad, porque muchas familias nunca se asocian", indica.

Tampoco tienen datos estadísticos fiables en cuanto a la esperanza de vida. "Hay personas que llegan a ser mayores, con 50 años y más. Otras fallecen de vez en cuando muy jóvenes. Creemos que hay un porcentaje de niñas que no llegan a la mayoría de edad. Podría ser un 10% o 15%. Pero las que llegan suelen estabilizarse bastante", precisa.