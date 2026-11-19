El informe reclama políticas públicas con perspectiva de género y equidad que promuevan modelos de masculinidad centrados en el cuidado, reduzcan conductas de riesgo y faciliten el acceso y la utilización de la atención sanitaria.

El informe muestra mayor consumo entre hombres —más consumo anual, diario intensivo y uso de cocaína—, lo que contribuye a mayor mortalidad y enfermedad por causas relacionadas con sustancias.

¿Cómo afecta el uso de alcohol y otras sustancias a la brecha de salud entre hombres y mujeres en España?

Los hombres registran menor esperanza de vida global, tasas más altas de mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón y broncopulmonares, y mayor prevalencia de hipertensión, diabetes e insuficiencia renal.

Ya ocurrido: retrasa la búsqueda de asistencia sanitaria y reduce la participación en prevención; podría conllevar en el futuro más enfermedad avanzada y mayor mortalidad evitables.

¿Qué consecuencias tiene para los hombres que sigan las normas de fortaleza y autosuficiencia, según el informe?

Porque el informe sostiene que la organización social jerárquica llamada patriarcado genera normas de masculinidad que fomentan la autosuficiencia y el riesgo, lo que aumenta morbilidad y limita el uso de los servicios sanitarios.

¿Por qué el Ministerio de Sanidad atribuye al patriarcado parte de los problemas de salud de los hombres?

Las ideas de fortaleza y autosuficiencia retrasan la búsqueda de ayuda médica: en 2024, la tasa de visitas a Atención Primaria entre las mujeres fue un 34,2% superior a la de los hombres.

Los hombres presentan un mayor consumo de alcohol, tabaco, drogas y juego de azar, asumiendo más comportamientos de riesgo vinculados a la construcción social del género.

La esperanza de vida masculina en 2023 se situó en 81,1 años, frente a los 86,3 de las mujeres, registrando ellos mayor mortalidad por infartos, tumores de pulmón y enfermedades respiratorias.

El Ministerio de Sanidad sostiene en un informe que el patriarcado y los roles tradicionales de masculinidad influyen negativamente en la salud de los hombres y condicionan su acceso al sistema sanitario.

El Ministerio de Sanidad ha vuelto a utilizar el argumento de que el patriarcado es el principal problema de los problemas de salud masculinos. Y, ahora, lo ha hecho a través de un reciente informe que acaba de publicar.

El departamento que dirige Mónica García sostiene que las diferencias de salud no responden únicamente a factores biológicos, sino también a determinantes sociales, entre ellos el género.

El documento explica que la organización de la sociedad establece una jerarquía en la que los hombres ocupan una posición de mayor poder frente a las mujeres, lo que se conoce como el patriarcado, un modelo de masculinidad que puede tener consecuencias negativas para la salud masculina.

Así lo recoge el estudio 'Masculinidad y salud: un análisis del estado de salud de los hombres en España' que analiza las diferencias de salud entre hombres y mujeres y las desigualdades existentes dentro de la población masculina por nivel socioeconómico y país de nacimiento.

De este modo, la construcción cultural y social de la masculinidad no sólo puede incrementar la carga de enfermedad y mortalidad, sino también limitar el uso del sistema sanitario por parte de los hombres.

"La idea de fortaleza y autosuficiencia puede suponer un retraso a la hora de solicitar asistencia sanitaria cuando se presenta un problema de salud", señala el análisis.

Por ello, defiende políticas públicas con perspectiva de género y equidad que promuevan modelos de masculinidad basados en el cuidado y la interdependencia, reduzcan los comportamientos de riesgo y mejoren el acceso a la atención sanitaria.

El documento señala que las sociedades más igualitarias, tanto en términos de género como sociales, presentan mejores resultados de salud también entre los hombres.

De esta manera, el estudio indica que los hombres viven menos que las mujeres, acuden con menor frecuencia a los servicios sanitarios y presentan hábitos de vida menos saludables, con un mayor consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, así como una mayor participación en juegos de azar y posible juego problemático.

Además, registran mayores tasas de mortalidad para la mayoría de las causas analizadas y una mayor prevalencia de distintos problemas de salud física.

La esperanza de vida de los hombres se situó en 81,1 años en 2023, frente a los 86,3 años de las mujeres, una diferencia de 5,2 años. Sin embargo, los hombres presentaron una esperanza de vida en buena salud ligeramente superior, de 62,4 años, frente a los 61,8 de las mujeres.

En cuanto a la mortalidad, los hombres registran tasas superiores para nueve de las causas específicas analizadas, especialmente en las enfermedades isquémicas del corazón, los tumores de bronquios y pulmón, las causas externas y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. Las mujeres, por su parte, presentan tasas más elevadas de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares y neurodegenerativas.

También, se identifica una mayor prevalencia masculina de nueve de los trece problemas de salud física estudiados. Entre ellos figuran la hipertensión no complicada, la diabetes mellitus y la insuficiencia renal. Las diferencias más marcadas respecto a las mujeres se observan en el infarto agudo de miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

No obstante, las mujeres presentan una mayor prevalencia de tres o más problemas de salud crónicos y de trastornos de ansiedad y depresivos.

Los hombres registran tasas superiores de trastornos hipercinéticos y esquizofrenia, aunque su prevalencia absoluta es reducida. La tasa de suicidios también es mayor entre los hombres, mientras que la de intentos de suicidio es superior en las mujeres.

Más consumo de alcohol

Las diferencias entre hombres y mujeres son especialmente visibles en los hábitos de consumo.

Según los datos de la encuesta Edades recogidos en el informe, el 81,7% de los hombres había consumido alcohol en el último año, frente al 71,2% de las mujeres.

En el caso del tabaco, los porcentajes fueron del 40,9% y el 32,7%, respectivamente, mientras que para el cannabis alcanzaron el 16% entre los hombres y el 9,2% entre las mujeres.

También se observan diferencias en el consumo intensivo de alcohol: el 15,4% de los hombres había bebido diariamente durante el último mes, frente al 5,7% de las mujeres. La proporción masculina también fue superior en el consumo en atracón y en las intoxicaciones etílicas.

En cuanto a la cocaína, el documento señala que casi uno de cada cinco hombres la había consumido alguna vez en la vida, frente a menos de una de cada diez mujeres. Asimismo, los hombres presentan una mayor participación en juegos de azar y una proporción superior de posible juego problemático.

El Ministerio señala que las normas de género y la construcción social de la masculinidad hacen que los hombres sean más propensos a asumir comportamientos de riesgo, lo que repercute en el consumo de sustancias y las adicciones.

Menos visitas al médico

Pese a presentar peores resultados en numerosos indicadores de salud, los hombres utilizan con menor frecuencia los servicios sanitarios.

En 2024, la tasa de visitas a Atención Primaria fue de 7.944 por cada 1.000 hombres asignados, frente a 10.662 en las mujeres. La tasa femenina fue, por tanto, un 34,2% superior.

También registran menos interconsultas hospitalarias y un menor uso de consultas hospitalarias, urgencias y servicios de salud mental. La proporción de ingresos hospitalarios, en cambio, es similar en ambos sexos.

El informe relaciona esta menor utilización de los servicios con determinados estereotipos de género asociados a la autosuficiencia y la resistencia al malestar. Según el documento, la idea de fortaleza puede retrasar la solicitud de asistencia sanitaria cuando aparece un problema de salud y limitar la participación masculina en actividades de prevención y promoción de la salud.

Asimismo, identifica desigualdades dentro de la población masculina. Los hombres con menor nivel educativo o de renta presentan mayores tasas de mortalidad, más problemas de salud física y mental y tasas de suicidio superiores a las de aquellos con una posición socioeconómica más favorable.

Además, los nacidos en España presentan peores resultados de salud física y mental, un mayor consumo de sustancias y una mayor interacción con el sistema sanitario que los nacidos en otros países.