Detrás está un problema político e institucional: la falta de lealtad y cooperación entre administraciones, no solo deficiencias legales, que impide respuestas coordinadas.

¿Qué hay detrás del principal obstáculo para responder a una nueva crisis sanitaria, según los ponentes del congreso de la Aedvs?

Afecta a la distribución de competencias y dificulta decisiones coordinadas porque el CISNS actuó sin un reparto claro entre Ministerio y comunidades durante la pandemia y ese vacío no se ha corregido.

¿Cómo afecta a la coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas que el Consejo Interterritorial no tenga naturaleza jurídica clara?

Los jueces tendrían que tomar decisiones de gran calado sin seguridad jurídica porque el Constitucional anuló la reforma que elevaba esas resoluciones a tribunales colegiados.

Hubo desconcierto sobre si aplicar el estado de alarma o el de excepción y sobre qué órgano judicial debe avalar medidas urgentes, debido a la jurisprudencia contradictoria del Tribunal Constitucional.

Porque la ley actual no desarrolla instrumentos claros para limitar o suspender derechos con criterios técnicos y de proporcionalidad, lo que dejó vacíos jurídicos durante la Covid y en la crisis de Ceuta.

¿Por qué dice Federico De Montalvo que la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública es un "traje pequeño" para afrontar futuras pandemias?

Expertos advierten que, más allá del vacío legal, la falta de lealtad institucional y cooperación entre administraciones es el principal obstáculo para afrontar futuras emergencias.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional genera incertidumbre sobre el uso adecuado del estado de alarma o el de excepción ante emergencias o crisis sociosanitarias.

La falta de desarrollo normativo deja en el aire grandes debates legales, como la imposición de restricciones de derechos o qué tribunal debe avalar las medidas urgentes.

España no cuenta con un marco jurídico adecuado para responder a crisis sanitarias graves seis años después del inicio de la pandemia de Covid.

Hace seis años, España afrontó el paso de la pandemia que puso en jaque el marco legal ya que los jueces tuvieron que decidir sobre continuas limitaciones de derechos, por ejemplo, el confinamiento. Sin embargo, parece que las lecciones aprendidas han caído en saco roto: el marco legal sigue obsoleto y no está listo para futuras crisis sanitarias.

Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del coloquio inaugural del XXXII Congreso de la Asociación Española Sobre Derecho Sanitario (Aedvs) sobre si estamos realmente preparados para afrontar nuevos retos de salud pública.

Así, los expertos han aclarado que estas carencias en la legislación actual se han evidenciado en la reciente crisis migratoria sufrida el pasado verano en Ceuta.

España no cuenta hoy con un marco jurídico adecuado para afrontar una futura crisis sanitaria de gran magnitud "porque, seis años después de la pandemia, los grandes debates legales que surgieron entonces siguen sin resolverse", ha indicado Federico De Montalvo Jääskeläinen, vicepresidente segundo de la Asociación.

Aunque la Constitución prevé instrumentos para limitar o suspender derechos bajo criterios de racionalidad formal (evidencia científica y técnica) y material (test de proporcionalidad), el desarrollo normativo es insuficiente.

"Tenemos un traje pequeño que nos lo compramos para la primera comunión", indica Montalvo en referencia a la obsoleta Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública.

En relación con Ceuta, el ponente ha señalado que podría haberse decretado un estado excepcional ante la crisis fronteriza, pero advierte de que hoy existe un enorme desconcierto sobre si aplicar el estado de alarma o el de excepción debido a la jurisprudencia "contradictoria" del Tribunal Constitucional.

A esta inseguridad sobre los estados constitucionales se suma en Ceuta el problema de qué órgano judicial debe avalar medidas urgentes y de gran calado cuando no se declara ninguno de ellos.

Montalvo ha planteado directamente la duda que surgió cuando la pandemia y, ahora, con Ceuta: "¿Puede un juez adoptar una decisión o tiene que ser un tribunal judicial?", subrayando que "en el caso de Ceuta un juez puede adoptar una decisión, pero esa es compleja para él".

Aunque durante la Covid se aprobó una reforma para elevar estas decisiones de los juzgados unipersonales a los tribunales superiores de justicia e incluso al Tribunal Supremo, demostrando que "en determinadas circunstancias graves era bueno que actuara un órgano judicial" colegiado, la posterior anulación de esa reforma por parte del Constitucional ha dejado de nuevo el sistema sin resolver.

En la práctica, si hoy estallara una nueva emergencia, los jueces volverían a enfrentarse a decisiones de enorme calado sin seguridad jurídica, tras haberse tumbado la reforma que elevaba estas decisiones (por ejemplo, los confinamientos perimetrales por comunidades) a los tribunales superiores.

Todo ello sin que se haya aclarado legalmente si se pueden restringir derechos o, por ejemplo, imponer vacunaciones a colectivos no identificados individualmente.

A esto se suma que órganos clave como el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (el CISNS) funcionaron durante la pandemia sin tener clara su naturaleza jurídica ni el reparto exacto de competencias entre el Ministerio y las comunidades autónomas, un vacío que tampoco se ha corregido pese a la creación de nuevos organismos como la recién aprobada Agencia de Salud Pública.

"Es cierto que esta Agencia no va a limitar derechos pero puede ayudar a los jueces. Igualmente, aún no tenemos ese marco definido", ha argumentado.

Más allá de las reformas legales pendientes y de la necesidad de aportar evidencia científica a las decisiones (como los protocolos de la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico) el mayor obstáculo para responder a una crisis en España es de carácter político e institucional.

Durante la pandemia, la situación se sostuvo en gran medida gracias a la "buena voluntad de muchos jueces" y a que la maquinaria administrativa respondió sobre la marcha, pero el sistema autonómico exige un compromiso de colaboración que hoy está roto.

"No es un problema de legalidad solo, sino también de lealtad", ha precisado el jurista, señalando que en un Estado descentralizado los mecanismos de coordinación fracasan porque "no se quiere ni coordinar ni cooperar. Se espera a que el fracaso sea imputable a los demás, y la lealtad está absolutamente desaparecida, y eso sí que nos destruye".