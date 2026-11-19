La tramitación urgente busca dar cumplimiento rápido a la recomendación europea y cerrar la formalización del reconocimiento de la Covid como enfermedad profesional antes de la cita electoral del 29 de noviembre.

¿Por qué el Gobierno quiere aprobar este real decreto con urgencia antes de las elecciones del 29 de noviembre?

Se incorporarán patologías musculoesqueléticas para camareras de piso y limpieza, la distonía focal en músicos y docentes, y el cáncer de ovario vinculado a la exposición al amianto.

¿Qué otras patologías se van a incluir en el catálogo además de la Covid?

Ya ocurrirá que los profesionales afectados podrán tramitar prestaciones y reconocimientos como enfermedad profesional en la Seguridad Social; en el futuro podría facilitar indemnizaciones, acceso a incapacidad y mayor protección preventiva en centros sanitarios.

¿Qué consecuencias tiene ya esta decisión para los sanitarios afectados y cuáles podrían producirse después?

La medida se aplicará a profesionales sanitarios, personal de laboratorio, cuidadores, trabajadores del sector de la dependencia y al personal penitenciario y de orden público.

El Ministerio de Inclusión está tramitando de urgencia un real decreto para incorporar la Covid al catálogo oficial de enfermedades profesionales y así formalizar una medida que ya quedó reconocida por real decreto-ley durante la pandemia. Esto responde además a una recomendación de la Comisión Europea de 2022.

¿Por qué el Gobierno regulariza ahora que la Covid sea enfermedad profesional para sanitarios y cuidadores?

El decreto también añadirá como enfermedad profesional patologías musculoesqueléticas en personal de limpieza, distonía focal en músicos y docentes, y cáncer de ovario por amianto.

La regulación da cumplimiento a una recomendación realizada por la Comisión Europea en el año 2022.

La medida beneficiará a sanitarios, personal de laboratorio, cuidadores, trabajadores de dependencia, personal penitenciario y de orden público.

El Ministerio de Seguridad Social tramita un real decreto para incluir oficialmente la Covid en el catálogo de enfermedades profesionales.

Hace unos años, en medio del fragor de la pandemia de la Covid, el Gobierno reconoció con un real decreto-ley que esta patología fuera considerada enfermedad profesional para profesionales sanitarios y cuidadores.

Sin embargo, esto no se había incluido formalmente en catálogo oficial de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. Hasta ahora.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está tramitando de urgencia un real decreto para solventar esta situación y que la Covid se incorpore formalmente al cuadro de enfermedades profesionales.

Se trata de una recomendación que en 2022 había hecho la propia Comisión Europea. Y todo parece indicar que el Ejecutivo quiere darle cumplimiento antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Así, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la consideración de enfermedad profesional se aplicará para todos los profesionales sanitarios, de laboratorio, cuidadores y trabajadores del sector de la dependencia y al personal penitenciario y de orden público.

Similar medida se va a tomar con las camareras de piso y el sector de la limpieza y las patologías musculoesqueléticas.

Además, también se van a incluir, como enfermedades profesionales, la distonía focal en músicos y docentes y el cáncer de ovario provocado por la exposición al amianto.