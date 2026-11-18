Hacen falta ensayos clínicos aleatorizados que confirmen eficacia y seguridad en personas, evaluar efectos en mujeres, y desarrollar alternativas que aprovechen la vía BIG2 sin provocar anticoagulación sistémica.

El efecto fue comparable en reducir inflamación y daño articular, pero dabigatrán es una pastilla que actúa sobre ambas dianas a la vez, mientras anakinra e infliximab son biológicos dirigidos a cada diana por separado y requieren inyección.

¿En qué se diferencia el efecto de dabigatrán del de los fármacos biológicos anakinra e infliximab en artrosis?

La inyección intraarticular redujo la dosis necesaria y mantuvo beneficios: menor pérdida de cartílago y mejora funcional, lo que sugiere menor riesgo de anticoagulación sistémica.

¿Qué han observado los autores cuando inyectaron dabigatrán directamente en la articulación de los animales?

El principal riesgo es la hemorragia por su efecto anticoagulante sistémico, especialmente en pacientes mayores y con comorbilidades; además hay que evaluar riesgo de infecciones y tolerancia a largo plazo.

Porque en modelos animales el fármaco inhibe dos citoquinas vinculadas a la degeneración articular (TNF‑alfa e IL‑1β) al unirse a la proteína BIG2, y esa doble diana redujo pérdida de cartílago e inflamación en ratones y macacos.

¿Por qué los investigadores de la Universidad de Nueva York y Yale están probando dabigatrán contra la artrosis?

El hallazgo abre la puerta a nuevas terapias capaces de ralentizar la degeneración articular, más allá de limitarse a aliviar el dolor.

Para evitar el riesgo de hemorragias por la anticoagulación por vía oral, los investigadores plantean administrarlo mediante inyecciones en la articulación.

El fármaco actúa sobre dos dianas moleculares inflamatorias a la vez, logrando efectos similares a los de varios tratamientos biológicos combinados.

Un estudio revela que el anticoagulante dabigatrán frena el deterioro del cartílago y la inflamación en ratones y primates con artrosis.

Un medicamento anticoagulante de uso común, dabigatrán, se ha convertido en una de las grandes promesas para millones de pacientes afectados por la artrosis, la enfermedad causada por el desgaste progresivo del cartílago de las articulaciones.

Un estudio reciente ha mostrado en ratones y primates no humanos cómo su mecanismo de acción ataca dos dianas moleculares simultáneamente.

Se conocía que estas dos dianas estaban relacionadas con la degeneración de las articulaciones, pero los ensayos clínicos con fármacos que se dirigían a alguna de ellas mostraron beneficios mínimos.

Los autores, comandados por Guodong Sun, del Departamento de Cirugía Ortopédica de la Universidad de Nueva York, y Chuan-ju Liu, del Departamento de Ortopedia y Rehabilitación de la Universidad de Yale, buscaron entre los medicamentos ya aprobados en EEUU cuál abordaba ambas dianas al mismo tiempo.

Lo hallaron en uno de los medicamentos antitrombóticos más utilizados. Dabigatrán pertenece al grupo de los llamados anticoagulantes orales de acción directa o ACOD, que supusieron un gran salto respecto a anticoagulantes clásicos como Sintrom, al permitir un mejor control en la prevención del ictus o la embolia pulmonar, entre otras.

Comercializado por Boehringer Ingelheim con el nombre de Pradaxa, perdió la patente en enero de 2024, momento en el que entraron versiones genéricas. En los dos años completos transcurridos desde entonces, ha generado unas ventas de 77 millones de euros en nuestro país.

El medicamento inhibe las citoquinas TNF-alfa e interleuquina-1beta, dos moléculas relacionadas con la inflamación, en células de cartílago humano. Lo hace uniéndose a BIG2, una proteína que regula el tráfico de receptores inflamatorios.

Al probarlo en modelos animales de artrosis (ratones y macacos cangrejeros), observaron que se atenuó la pérdida de cartílago articular, la inflamación de la membrana sinovial (que recubre las articulaciones) y la formación de osteofitos, los espolones óseos que se forman en el borde de los huesos y son característicos de esta enfermedad.

Los investigadores observaron, además, cómo mejoró la función motora de los animales, corrigiendo la rigidez y restableciendo la longitud de la zancada y los patrones naturales de movimiento en los macacos. También mejoraron los marcadores asociados al dolor.

El efecto era similar al que obtuvieron al utilizar una combinación de dos fármacos biológicos dirigidos a cada una de las dianas, anakinra e infliximab. Pero, frente a la administración intravenosa o por inyección de estos fármacos, dabigatrán es una pastilla que se toma por vía oral.

Los autores son conscientes de que el uso de un antitrombótico para tratar la artrosis puede generar un riesgo grave de hemorragia general, sobre todo en pacientes como los de artrosis, que suelen ser mayores y con comorbilidades.

Inyección en la articulación

La buena noticia es que el efecto benéfico del fármaco es independiente de la inhibición de la trombina, su función principal, por lo que abre una vía clara de investigación de opciones que utilicen la vía de BIG2 sin necesidad de generar un riesgo hemorrágico, y así lo proponen en su trabajo, que ha sido publicado en la revista científica Science Translational Medicine.

Como esto llevará su tiempo, lanzan una solución intermedia: una inyección directa del fármaco en la articulación, lo que reduce la dosis total requerida y mitiga los efectos adversos asociados a la anticoagulación sistémica.

Así lo validaron los autores del trabajo en los ratones del estudio, tanto en el menisco como en el ligamento cruzado anterior. No obstante, todavía queda comprobar que los beneficios observados en animales se trasladan a los humanos en ensayos clínicos aleatorizados.

Con todo, los investigadores apuntan a varias limitaciones en su estudio. Más allá del riesgo de sangrado por una anticoagulación sistémica, es importante evaluar las infecciones y la tolerancia del tratamiento a largo plazo.

Además, indican que sólo se llevaron a cabo experimentos en animales macho, tanto en ratones como en macacos, por lo que se desconoce de momento si tendría el mismo efecto en hembras.

El reposicionamiento de fármacos ya conocidos es algo habitual en la investigación farmacéutica. Por ejemplo, la aspirina ha pasado de ser el analgésico más común a utilizarse principalmente como antitrombótico.

Aunque el uso directo de dabigatrán para la artrosis parece poco probable por su riesgo de hemorragia, supone un gran avance al mostrar una nueva vía de tratamiento en una patología muy común (se estima que en España la padecen más de 10 millones de personas) y con pocas opciones terapéuticas.

En la actualidad, el tratamiento farmacológico está dirigido al manejo del dolor. Sin embargo, poco se ha avanzado en la ralentización del deterioro de las articulaciones. Ahora, los investigadores saben que hay una forma de lograrlo.