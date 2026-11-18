Las compañías rechazaron la oferta formalizada pero mantienen disposición a negociar porque la continuidad del mercado y los volúmenes de pólizas son relevantes; el aumento presupuestario puede convertir una negociación en un acuerdo comercial aceptable.

¿Qué hay detrás de la decisión de las aseguradoras de dejar abierta la puerta a negociar pese a que rechazaron el contrato?

Isfas debe incluir el incremento en la nueva convocatoria y publicar la oferta en la Plataforma de Contratación del Estado en los próximos días para abrir la licitación con el nuevo presupuesto de 659,3 millones.

¿Cómo va a materializar Isfas el aumento presupuestario aprobado por el Consejo de Ministros?

Actualmente SegurCaixa Adeslas y Asisa gestionan la asistencia, y rechazaron la oferta previa porque la licitación no ofrecía condiciones económicas suficientes, incluida una subida de primas limitada al 2%, que no justificaba asumir el contrato en 2027.

¿Quiénes prestan ahora la asistencia sanitaria de Isfas y por qué rechazaron la oferta previa?

Lo ocurrido dejó en riesgo la cobertura sanitaria a partir de 2027; lo ya decidido es la tramitación de un nuevo concierto con 50 millones más, y lo posible es que esa subida facilite que aseguradoras negocien y eviten la interrupción del servicio.

¿Qué consecuencias tiene para los mutualistas que el concurso de Isfas quedara desierto y se aumente ahora el presupuesto?

Porque el concurso anterior quedó desierto y la mutualidad necesita una oferta económica más atractiva para garantizar la continuidad de la asistencia a 530.000 personas en 2027. El aumento busca corregir la oferta previa, que solo contemplaba un alza de primas del 2% y no atrajo aseguradoras.

¿Por qué el Gobierno ha subido un 8,2% el presupuesto del concierto sanitario de Isfas?

Isfas detallará las condiciones de la nueva licitación en la Plataforma de Contratación del Estado en los próximos días.

La medida busca asegurar la atención médica de 530.000 beneficiarios a partir de 2027 y atraer de nuevo a aseguradoras como SegurCaixa Adeslas y Asisa.

El Gobierno incrementa el presupuesto un 8,2%, aportando 50 millones adicionales para alcanzar un total de 659,3 millones de euros.

El Consejo de Ministros autoriza a Isfas a tramitar una nueva licitación sanitaria tras haber quedado desierta la anterior oferta.

El Gobierno organiza sus recursos para formular una nueva licitación para mantener la asistencia sanitaria del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) en 2027.

La oferta anterior quedó desierta hace unas semanas y ha dejado al borde del precipicio la asistencia sanitaria de 530.000 personas a partir del próximo año.

El Consejo de Ministros de este martes ha dado luz verde a que Isfas tramite un nuevo concierto con un mayor presupuesto.

Para ello, el Ejecutivo ha elevado el presupuesto del futuro concierto un 8,2%, hasta los 659,3 millones de euros.

Es decir, 50 millones más que en la licitación que quedó desierta.

Toda una inyección económica que debería permitir a Isfas mejorar su oferta anterior, que no atrajo a ninguna aseguradora. Entre otras cosas porque sólo recogía un aumento de primas del 2%.

Cabe recordar que a día de hoy la asistencia sanitaria de Isfas está en manos de SegurCaixa Adeslas y Asisa.

Pero el concierto con ambas caduca a finales de año. Y las dos rechazaron la oferta que puso sobre la mesa la mutualidad. Con todo, ambas han dejado la puerta abierta a negociar y cerrar un acuerdo en un nuevo concierto.

Ahora falta que Isfas concrete el aumento presupuestario en una oferta que presente en la Plataforma de Contratación del Estado. Algo que ocurrirá en próximos días.