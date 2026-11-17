La falta de registro dificulta la planificación de servicios y la garantía de que haya profesionales disponibles en centros públicos, lo que puede obligar a derivaciones y limitar la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público.

¿Cómo puede afectar la ausencia del registro a la atención pública del aborto en las comunidades que no lo han creado?

La ley de 2023 exige un registro de profesionales objetores de conciencia a la IVE y el pleno del CISNS aprobó por unanimidad en 2024 un protocolo para su creación, que marca el procedimiento que deben seguir las comunidades.

¿Qué establece la ley de 2023 y el protocolo del CISNS sobre el registro de objetores que obliga a las comunidades?

Sanidad ya solicitó en septiembre a la Abogacía del Estado que obligara a Madrid a crear el registro porque la tramitación estaba paralizada pese a una resolución del TSJM; el requerimiento a Andalucía y Baleares sigue la misma línea de cumplimiento.

¿Qué relación tiene este requerimiento con la actuación de Sanidad en la Comunidad de Madrid en septiembre de 2026?

El proyecto de decreto de Baleares abrió audiencia e información pública en febrero de 2026 y desde entonces sigue en tramitación sin avances registrables, motivo por el que Sanidad ha enviado un requerimiento para que se complete.

¿Qué ha pasado en Baleares con la creación del registro de objetores al aborto?

Porque la Dirección General de Ordenación Profesional detectó que Andalucía no ha desarrollado el registro previsto en la ley de 2023 y la tramitación del decreto, aunque sometida a audiencia en marzo de 2025, no ha concluido; por eso Sanidad exige su puesta en marcha.

¿Por qué el Ministerio de Sanidad ha requerido a la Junta de Andalucía que cree el registro de objetores al aborto?

El protocolo para este registro fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 2024.

Mónica García denuncia que el Partido Popular sigue bloqueando la aplicación de la ley del aborto de 2023 en varias regiones.

El Ministerio de Sanidad exige a Andalucía y Baleares la puesta en marcha del registro de objetores de conciencia al aborto.

El Ministerio de Sanidad ha enviado un requerimiento a Andalucía y Baleares para que pongan en marcha el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), tal y como establece la ley del aborto de 2023. Un movimiento que ya hizo con la Comunidad de Madrid en octubre de 2025.

"El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición", ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, en un mensaje publicado en la red social 'X'.

En dos cartas dirigidas a las consejerías de Sanidad de Andalucía y Baleares, García recuerda que el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó por unanimidad en 2024 el protocolo para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia, establecido en la ley del aborto de 2023.

En el escrito al que ha tenido acceso este diario, la ministra de Sanidad señala que la Dirección General de Ordenación Profesional, a través de la Subdirección General de Cohesión y Alta Inspección, ha realizado un seguimiento de la implantación del registro de objetores y ha constatado que ni Andalucía ni Baleares lo han desarrollado.

En el caso de Andalucía, el último informe de seguimiento, fechado en septiembre de 2026, recoge que el proyecto de decreto fue sometido a audiencia pública en marzo de 2025, sin que hasta la fecha haya culminado su tramitación.

Por su parte, en Baleares, el proyecto de decreto fue sometido a audiencia e información pública en febrero de 2026 y desde entonces continúa en tramitación, sin que se hayan registrado nuevos avances.

"Dado lo expuesto anteriormente, le envío el presente requerimiento para que se proceda a su creación, finalizando la tramitación actualmente en curso", añade García en ambas misivas.

Enviamos un requerimiento a Andalucía y Baleares para que creen el registro de objetores que exige la ley para garantizar el aborto en la pública. El PP sigue bloqueando su aplicación, también en Madrid. Las leyes no son opcionales y los derechos de las mujeres no están a su disposición. — Mónica García (@Monica_Garcia_G) November 17, 2026

Por su parte, en el caso de Madrid, el Ministerio de Sanidad solicitó el pasado septiembre la intervención de la Abogacía del Estado para que la región crease el registro de objetores de conciencia al aborto, cuya tramitación permanecía paralizada pese a una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).