Introducir formación práctica recurrente para el personal, realizar simulacros de gestión de crisis, habilitar acceso compartido a historias clínicas y contar con equipos sanitarios capaces de prescripción electrónica y vigilancia activa. Esas medidas mejoran detección temprana y respuesta ante brotes.

¿Qué debe cambiar en la práctica diaria de una residencia para cumplir las recomendaciones del Índice FES2026?

Recomienda conectar historia clínica, Atención Primaria, hospitales y sistemas de información poblacional; implantar sistemas automatizados y analítica avanzada para anticipar riesgos y estratificar poblaciones. El objetivo es pasar de registros aislados a inteligencia operativa y modelos predictivos.

¿Cómo se propone el informe mejorar la vigilancia epidemiológica en los centros residenciales?

El Índice FES2026 señala deficiencias en acceso compartido a la historia clínica, escaso despliegue de equipos con capacidad de prescripción electrónica y baja implantación de modelos analíticos para vigilancia epidemiológica. Estas carencias impiden una gestión preventiva integrada entre residencias y Salud Pública.

¿Qué puntos concretos del sistema sanitario critican en el informe para las residencias?

Ya ocurrido: centros con protocolos sin implantación real incrementan el riesgo de contagios y muertes entre mayores institucionalizados. Podría ocurrir: la falta de formación limita la capacidad de respuesta y aumenta la probabilidad de rebrotes y saturación asistencial en futuros episodios epidémicos.

¿Qué consecuencias tiene para los residentes que las plantillas no estén formadas en prevención y control de brotes?

El informe valora los planes desplegados como “papel mojado” porque la mayoría de centros no ha implantado formación continuada ni simulacros prácticos para prevención y control de brotes. El Índice FES2026 puntúa baja la capacitación y recomienda formación continuada, simulacros y evaluación sistemática.

¿Por qué dice el Índice FES2026 que las residencias no han formado a su plantilla ante nuevos brotes?

La Fundación Económica y Social aconseja la realización de formación continua, simulacros y una mejor integración de los sistemas de vigilancia epidemiológica con Atención Primaria y hospitalaria.

Los datos del Imserso reflejan que desde el comienzo de la pandemia han fallecido 30.240 personas por Covid en residencias, lo que representa cerca del 25% del total nacional.

El informe Índice FES2026 advierte de un empeoramiento en las medidas de prevención, el acceso compartido a la historia clínica y la capacidad de emisión de recetas electrónicas.

La mayoría de las residencias en España no capacitan a sus trabajadores sanitarios ante posibles brotes de coronavirus u otras epidemias seis años después de la Covid.

La repentina llegada de la Covid golpeó a uno de los eslabones más débiles de la población: los mayores que vivían en residencias. Durante los peores meses de la crisis sanitaria, la falta de medios, el aislamiento y la ausencia de preparación convirtieron estas instalaciones en el epicentro de la mortalidad, evidenciando las graves carencias estructurales de un modelo de cuidados que se vio completamente desbordado.

Así, en España han fallecido 30.240 personas por coronavirus en residencias desde el inicio de la pandemia, de las que 29.592 han sido en centros de mayores, según los datos más recientes del Imserso. Esto supone cerca del 25% de todas las muertes del país.

Es cierto que a lo largo de estos seis años, estos centros han ido desplegando planes de vigilancia epidemiológica. Sin embargo, estos protocolos se han quedado en papel mojado ya que la gran mayoría de residencias españolas sigue sin formar a sus profesionales sanitarios ante nuevos brotes epidémicos.

A ello se suma una falta de acceso compartido a la historia clínica en varias comunidades y carencias de equipos profesionales capacitados para emitir recetas electrónicas. Todo esto evidencia el riesgo de que los protocolos ante emergencias sanitarias se queden en cambios meramente documentales en lugar de suponer una mejora efectiva, sostenida y evaluada.

Así lo advierte un reciente informe de la Fundación Económica y Social (FES), el conocido como Índice FES2026 que puntúa y analiza la gestión sanitaria y sociosanitaria por comunidades autónomas.

El estudio alerta de una relajación de las medidas que se tomaron para capacitar a los centros residenciales ante epidemias o pandemias, que este año puntúa sólo con un 4,96.

El acceso a la historia clínica de salud en centros sociales y residencias se queda en 5,38 puntos. Así, la implantación de equipos sanitarios con capacidad de prescripción se ha visto mermada con una puntuación de 5,90.

Y el seguimiento de buenas prácticas en centros sociales para una gestión preventiva también se ha visto reducido a 5,27 puntos.

Con todo, estos resultados apuntan a la necesidad de consolidar los mecanismos de vigilancia epidemiológica y reforzar especialmente las actuaciones formativas en prevención y control de brotes infecciosos.

Según recomienda el informe de la FES, se considera prioritario potenciar la formación de los profesionales sanitarios de los centros residenciales en prevención y control de riesgos epidemiológicos, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta.

"Esta formación debería tener un carácter continuado y práctico, incorporando simulacros, actualización de protocolos y capacitación en gestión de crisis, así como la evaluación sistemática y la implantación homogénea de programas preventivos", aclara el estudio.

Vigilancia epidemiológica

En general, el índice establece como prioritario avanzar en la consolidación de modelos analíticos para la vigilancia epidemiológica no sólo en las residencias sino en el conjunto de centros sanitarios.

La Covid evidenció la necesidad de disponer de sistemas ágiles, automatizados y conectados que permitan anticipar riesgos, detectar patrones y responder con mayor rapidez ante situaciones de salud pública.

Sin embargo, los resultados del Índice FES 2026 muestran que esta medida sigue estando entre las menos desarrolladas.

Por ello, el estudio recomienda reforzar la conexión entre historia clínica, salud pública, Atención Primaria, hospitalaria y sistemas de información poblacional.

El objetivo es evolucionar desde esquemas tradicionales hacia modelos de vigilancia más proactivos, interoperables y basados en información actualizada.

"Resulta llamativo que en un contexto de creciente interés institucional por la IA, los resultados de este informe continúen mostrando un nivel limitado de implantación de capacidades analíticas avanzadas y modelos predictivos en los servicios regionales de salud", aclaran desde la Fundación.

La lectura conjunta de estos resultados señala un desequilibrio claro: España ha avanzado en la digitalización e intercambio de información clínica, pero todavía tiene mucho camino por recorrer para convertir esos datos en inteligencia operativa.

"El principal desafío de la transformación digital no reside ya en acumular e intercambiar registros, sino en explotar esa información para anticiparse a las necesidades de salud, estratificar riesgos poblacionales y orientar la toma de decisiones estratégicas", concluye el estudio.