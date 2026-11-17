Los ginecólogos aconsejan pactar con el médico prescriptor los beneficios y riesgos antes de cambiar método, valorar alternativas no orales y vigilar efectos gastrointestinales que puedan comprometer la absorción.

Porque tirzepatida actúa sobre dos receptores (GLP-1 y GIP), produciendo un retraso gástrico más marcado que los análogos solo GLP-1 como Ozempic, y por eso altera más la absorción oral.

¿Por qué la tirzepatida tendría más impacto en los anticonceptivos que Ozempic u otros GLP-1?

El riesgo es mayor en las primeras cuatro semanas tras iniciar tirzepatida y en las cuatro semanas siguientes a cada aumento de dosis, y también si hay vómitos o diarrea que expulsen la píldora antes de su absorción.

¿En qué situaciones concretas la tirzepatida afecta más a la eficacia de la píldora?

La EMA recomienda añadir un método de barrera (condón, diafragma) o cambiar a un anticonceptivo no oral, especialmente durante las primeras cuatro semanas y tras subidas de dosis.

La EMA señala que la tirzepatida ralentiza el vaciado gástrico y puede retrasar o reducir la absorción intestinal de las hormonas de los anticonceptivos orales, lo que baja sus concentraciones máximas en sangre.

¿Por qué la EMA advierte de que Mounjaro (tirzepatida) puede reducir la eficacia de la píldora anticonceptiva?

Además de la menor absorción por retraso gástrico, la pérdida de peso puede restaurar la ovulación en mujeres con ciclos irregulares, aumentando el riesgo de embarazo si falla la píldora.

El efecto es más pronunciado con la tirzepatida que con otros fármacos como Ozempic debido a su mecanismo de acción dual sobre los receptores GLP-1 y GIP.

Se recomienda a las mujeres que toman Mounjaro usar un método de barrera adicional o cambiar a anticonceptivos no orales, especialmente al iniciar el tratamiento o subir la dosis.

La EMA advierte de que el fármaco anti-obesidad Mounjaro (tirzepatida) puede ralentizar el vaciado gástrico y alterar la absorción de los anticonceptivos orales.

El Comité de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) ha emitido una comunicación a los profesionales sanitarios para advertirles de un efecto no deseado de Mounjaro, el fármaco para la diabetes y el control del peso que ha superado en ingresos al famoso Ozempic.

La comunicación advierte de que el consumo de este medicamento puede afectar la eficacia de los anticonceptivos orales y recomienda a las mujeres que los estén tomando al mismo tiempo añadan un método de barrera (condón, diafragma, etc.) o cambien directamente a un anticonceptivo no oral.

El titular de la autorización de comercialización, la compañía estadounidense Eli Lilly, tendrá que difundir la ficha técnica del producto a los profesionales sanitarios y publicarla en la web de la EMA y de los registros nacionales de los Estados miembros.

No obstante, la propia agencia reconoce que "la información disponible sobre el efecto de la tirzepatida [el principio activo de Mounjaro] en la farmacocinética y la eficacia de los anticonceptivos orales en mujeres con obesidad, sobrepeso o diabetes mellitus tipo 2 es limitada".

Los medicamentos de la familia de Ozempic y Mounjaro han revolucionado el tratamiento de la diabetes tipo 2 y el control del peso a nivel farmacológico. Pero esto viene con unas consecuencias. Entre ellas, posibles interacciones con otros medicamentos.

"El riesgo no figura en la ficha técnica pero se sabe que este medicamento es muy potente a la hora de ralentizar el proceso gástrico, por lo que puede cambiar la absorción de la píldora", explica Raquel Oliva, presidenta de la Sección de Asistencia Privada de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO).

"La idea es añadir un método de barrera, sobre todo, en las primeras cuatro semanas tras empezar a consumir tirzepatida y en las cuatro siguientes a subir la dosis", indica.

Con todo, antes de cambiar de método anticonceptivo, Oliva recomienda a las usuarias "que pacten con su médico prescriptor los beneficios y los riesgos de combinar ambos fármacos, algo que los ginecólogos ya hacíamos desde hace tiempo".

En los ensayos clínicos, se comenzaba con una dosis baja de Mounjaro y se iba ascendiendo cada cuatro semanas hasta la dosis máxima tolerable, si bien "en la práctica clínica hemos comprobado que la mayoría de pacientes permanece con una pérdida de peso estable con una dosis de 5 miligramos", por lo que no serían necesarias tantas modificaciones de anticonceptivos.

Los fármacos de la familia de Ozempic y Mounjaro logran su efecto de pérdida de peso haciendo que el estómago se vacíe más lentamente hacia el intestino delgado, que es donde se absorben los medicamentos y, por tanto, los anticonceptivos orales.

Esto reduce las concentraciones máximas de las hormonas en sangre y retrasa el tiempo en que tardan en alcanzar su pico de concentración.

Además, estos fármacos pueden provocar vómitos y diarrea que, si ocurren en las horas posteriores a la toma del anticonceptivo, pueden expulsar el fármaco antes de absorberlo por completo.

Efecto dual

Por otro lado, la pérdida de peso puede regularizar ciclos menstruales y restaurar la ovulación en mujeres que previamente tenían infertilidad o ciclos irregulares, elevando la probabilidad de embarazo si falla la absorción de la píldora.

Con todo, sería tirzepatida el fármaco con un mayor impacto en los anticonceptivos orales, ya que su efecto dual (no solo actúa solo el receptor GLP-1, como Ozempic, sino también a otro llamado GIP) provoca un retraso gástrico más marcado.

En cambio, fármacos como Ozempic y otros similares no comprometerían la eficacia de los anticonceptivos por sí solos.

Con todo, Oliva recuerda que el tratamiento con medicamentos análogos de GLP-1 y relacionados se tiene que combinar con reajustes y modificaciones del estilo de vida, acompañándolos de "una nutrición adecuada y ejercicio físico de fuerza que nos asegure que, cuando ocurra una pérdida importante de peso, no se acompañe también de pérdida de la masa muscular".

La ginecóloga subraya que, cada vez que se receta un anticonceptivo oral, "se valoran las interacciones con otros fármacos para reajustar la medicación".

Aun así, hay otras circunstancias que comprometen la efectividad de la anticoncepción oral, como las enfermedades inflamatorias intestinales, que reducen la absorción.

Mounjaro fue el segundo medicamento de marca más vendido en 2025 en todo el mundo por nivel de ingresos, superando los 23.000 millones de dólares (21.000 millones de euros) y se prevé que se convertirá en el primero -superando al oncológico Keytruda- en el año 2030.