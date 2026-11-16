Sanidad se abre a analizar la viabilidad del cribado de cáncer de pulmón tras el rechazo del órgano científico asesor

Lo ocurrido: Sanidad ha solicitado la actualización del informe y puede crear un grupo de trabajo para estudiar la nueva evidencia. Lo que podría ocurrir: si la evaluación resulta favorable, el cribado podría incorporarse a la cartera común tras acuerdo autonómico.

¿Qué consecuencias tiene para la población que Sanidad abra la revisión del cribado de cáncer de pulmón?

Castilla‑La Mancha y Cataluña han anunciado programas para 2027; esas iniciativas regionales impulsan la revisión nacional porque muestran factibilidad local y generan datos que RedETS y Sanidad pueden usar para reevaluar la implantación en el SNS.

Cassandra es un piloto liderado por Separ que combina cribado con tomografía computarizada de baja dosis y programas de deshabituación para detectar precozmente cáncer de pulmón. Propone incluir fumadores o exfumadores mayores de 50 años con al menos 20 paquetes-año.

RedETS concluyó en 2023 que el cribado no era factible ni eficiente porque, pese a reducir algo las muertes por cáncer de pulmón, no mejoraba la mortalidad global y conllevaba muchos falsos positivos, sobrediagnóstico y altos costes.

¿Qué dijo RedETS en 2023 sobre implantar el cribado de cáncer de pulmón en el SNS?

Porque el Ministerio quiere revisar la evidencia tras el desarrollo de programas piloto como Cassandra y evaluar si nueva evidencia cambia la conclusión previa de RedETS. Apoya la medida el interés en combinar cribado y prevención como plantea Separ.

¿Por qué ha decidido Sanidad pedir a RedETS que actualice el informe de 2023 sobre el cribado de cáncer de pulmón?

Comunidades autónomas como Castilla-La Mancha y Cataluña ya han anunciado que implantarán sus propios programas de cribado de cáncer de pulmón a partir de 2027.

La inclusión del cribado en la cartera común del SNS requerirá la evaluación favorable de la evidencia científica y el consenso de las comunidades autónomas junto a políticas de prevención del tabaquismo.

Sanidad sigue con interés el proyecto piloto Cassandra, impulsado por sociedades científicas para evaluar la viabilidad de la detección precoz mediante tomografías computarizadas de baja dosis.

El Ministerio de Sanidad solicitará a la RedETS que actualice su informe de 2023, el cual desaconsejaba el cribado de cáncer de pulmón en el SNS por falta de eficiencia y riesgo de falsos positivos.

El Ministerio de Sanidad revisará la evidencia científica sobre el cribado poblacional de cáncer de pulmón en el Sistema Nacional de Salud y solicitará a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS) que actualice el informe de 2023 que desaconsejaba su implantación.

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio a Europa Press. Sanidad trasladará esta solicitud a RedETS tras seguir "con interés" el desarrollo del programa Cassandra, una iniciativa piloto impulsada por sociedades científicas para evaluar la viabilidad, la factibilidad y la coste-efectividad del cribado del cáncer de pulmón mediante tomografía computarizada de baja dosis en población de riesgo.

En 2023, RedETS consideró que no era factible ni eficiente implantar el cribado de cáncer de pulmón en el SNS. Aunque reconocía que reducía ligeramente las muertes por este cáncer, subrayaba que no mejoraba la mortalidad global y que tenía riesgos para los pacientes sanos, como una elevada tasa de falsos positivos y el sobrediagnóstico. Además de suponer un coste económico elevado.

Ahora, Sanidad quiere revisar este informe, ha adelantado el diario ABC. Además, desde el Ministerio señalan que el próximo año se podrá plantear un grupo de trabajo específico para abordar las dudas que surjan y revisar el informe a la luz de la nueva evidencia disponible.

Según explican desde Sanidad, la posible incorporación del cribado a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud debe seguir el procedimiento establecido, lo que requiere una evaluación favorable de la evidencia científica y el consenso de las comunidades autónomas en los órganos correspondientes, entre ellos la Ponencia de Cribado Poblacional y la Comisión de Salud Pública.

En esta línea, el Ministerio considera "fundamental" que este debate avance en paralelo al refuerzo de la prevención primaria del cáncer de pulmón. Así, defiende la prevención del tabaquismo y el impulso de las medidas previstas en la reforma de la legislación sobre el tabaco. "El cribado debe valorarse junto con estas políticas de prevención", añaden desde Sanidad.

El Proyecto Cassandra ('Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment') es una iniciativa liderada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ). Su objetivo es reducir la mortalidad por cáncer de pulmón a través del cribado con tomografía computarizada (TC) de baja dosis, combinando la detección precoz con programas de prevención y abandono del tabaco.

Según Separ, se ha demostrado que el cribado con TAC de baja dosis permite la detección precoz del cáncer de pulmón en estadios tempranos y reduce la mortalidad en ensayos clínicos aleatorizados de elevado tamaño muestral llevados a cabo en Europa y Estados Unidos.

El proyecto propone incluir en el cribado a personas fumadoras o exfumadores, mayores de 50 años con una exposición tabáquica acumulada de al menos 20 paquetes al año.

En esta línea, el pasado octubre, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, avanzó que la comunidad autónoma contará, a partir del 1 de enero de 2027, con un sistema de cribado de cáncer de pulmón.

Según explicó, el programa se ha estado estudiando en Albacete y presenta una especial complejidad, al estar dirigido a detectar un tipo de cáncer "más difícil de identificar que otros, no solo por edad sino por otras condiciones".

Por su parte, Cataluña también anunció recientemente que comenzará a llevar a cabo este cribado en 2027 en personas mayores de 60 años y que hayan fumado en los últimos años.