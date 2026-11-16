Obesidad y cáncer protagonizan el negocio de las grandes farmacéuticas: J&J, Lilly y MSD coronan el ranking de ventas

Novo Nordisk informa que el número de pacientes tratados con GLP-1 creció notablemente: incorporó 1,3 millones en el trimestre y alcanzó alrededor de 48 millones en diabetes y obesidad, con 5,6 millones para obesidad.

Ya ocurrido: el auge ha desplazado la contribución relativa de otras áreas y concentrado ventas en empresas como Lilly y Novo Nordisk; posible: puede intensificar la competencia por mercado y precios y acelerar lanzamientos de píldoras orales.

¿Qué consecuencias tiene para el mercado farmacéutico el auge de los tratamientos contra la obesidad?

J&J y MSD mantienen altos ingresos por sus divisiones oncológicas y otros negocios: J&J impulsada por Darzalex y Tremfya; MSD por Keytruda, que sigue generando casi la mitad de sus ventas.

Mounjaro ha catapultado los ingresos y el beneficio de Lilly; sus ventas se cuentan en miles de millones y explican gran parte del aumento interanual de la compañía.

¿Qué impacto ha tenido Mounjaro en las cuentas de Eli Lilly este año?

Lilly ha aumentado sus ventas gracias al fuerte rendimiento de sus fármacos contra la obesidad y la diabetes, especialmente los inyectables Mounjaro y Zepbound, que concentran buena parte del crecimiento.

¿Por qué Lilly lidera el crecimiento en el Top 10 de las farmacéuticas por ingresos?

La mayoría de las grandes 'big pharmas' revisan al alza sus previsiones de facturación para el cierre del ejercicio gracias a sus nuevos lanzamientos.

Lilly destaca por su fuerte expansión interanual del 39% impulsada por Mounjaro y Zepbound, superando a J&J si se comparan únicamente ingresos por fármacos.

Los tratamientos destinados a la oncología, la obesidad y la diabetes se consolidan como los principales motores del crecimiento de la facturación.

Johnson & Johnson, Lilly y MSD lideran la clasificación global de ventas del sector farmacéutico en el tercer trimestre de 2026.

El cáncer, la obesidad y las enfermedades inmunológicas impulsan el negocio de las grandes farmacéuticas. En los resultados del tercer trimestre del año, la mayoría de las big pharmas han elevado su facturación siendo Johnson & Johnson (J&J), Lilly y MSD las que coronan el podio del Top 10. Así, mantienen el liderato con respecto al mismo periodo del año anterior.

J&J anotó unas ventas de 25.400 millones de dólares (unos 23.030 millones de euros al cambio actual), un 6% más. El principal motor de crecimiento de su facturación fue el área oncológica. En concreto, por el impulso de su fármaco contra el melanoma múltiple: Darzalex que facturó 4.239 millones de dólares, un 15,6% más.

Otro de sus medicamentos estrella es Tremfya, cuyas ventas crecieron un 68%, hasta aproximadamente los 2.400 millones. Se trata de un fármaco inmunológico para tratar la psoriasis en placas, la colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. De hecho, la expansión de este fármaco contribuyó a compensar parte de la pérdida de ingresos de Stelera, que enfrenta la competencia de los genéricos.

La compañía también incluye en su facturación su negocio de tecnología médica. Por tanto, si se comparan únicamente los ingresos procedentes de medicamentos, Lilly ya supera a J&J, según asegura un reciente análisis de BiopharmaWatch.

El negocio de Lilly no para de crecer. En este periodo, ingresó 24.397 millones de dólares (unos 22.114 millones de euros) con un aumento interanual del 39%.

Sobre todo, las cuentas de la farmacéutica estadounidense se han visto impulsadas por el éxito de sus medicamentos contra la obesidad y la diabetes: los inyectables Mounjaro (ingresos de 10.723 millones de dólares) y Zepbound (5.352 millones de dólares).

La compañía mantiene una posición dominante frente a Novo Nordisk que ocupa el décimo lugar del Top 10 con mayor facturación. Según su presentación de resultados, Lilly alcanzó una participación del 63% en el mercado estadounidense de medicamentos contra la obesidad y la diabetes, frente al 36,6% de su principal competidor.

Sin embargo, Foundayo, su nueva píldora contra la obesidad, generó solamente 184 millones de dólares durante el trimestre, por debajo de los aproximadamente 229 millones previstos por los analistas.

A pesar de ello, las recetas estadounidenses y los nuevos pacientes se duplicaron respecto al trimestre anterior. Y los analistas confían en que la píldora de Lilly se convierta en un motor relevante a medida que empiece a comercializarse en más mercados internacionales.

MSD es la tercera en este ranking tan peculiar. La farmacéutica estadounidense facturó 18.100 millones de dólares (unos 16.420 millones de euros), un 5% más que el mismo trimestre de 2025. Ocupa una posición destacada en esta clasificación por su división oncológica.

Aunque está diversificando su negocio hacia enfermedades respiratorias, inmunización y salud animal, su tratamiento contra el cáncer, Keytruda, sigue otorgándole grandes cosechas. Al menos, hasta la pérdida de su patente.

Los ingresos de Keytruda supusieron casi la mitad de las ventas totales de la compañía. En concreto, de unos 8.601 millones de dólares.

Cabe destacar que esta clasificación toma como referencia el volumen de facturación y no el beneficio neto, dado que varias compañías (especialmente las europeas en sus reportes trimestrales) utilizan diferentes métricas para desglosar sus ganancias netas, lo que impide establecer una comparativa exacta por rentabilidad.

Abbvie, que ocupa el cuarto puesto, creció un 10,3% hasta los 17.400 millones de dólares (15.783 millones de euros). Se vio principalmente impulsada por la facturación de Skyrizi (5.776 millones de dólares) para la enfermedad de Crohn y Rinvoq ( 2.706 millones de dólares) para la artritis que suponen el 49% de las ventas totales del laboratorio americano.

Le sigue Pfizer. La farmacéutica estadounidense anotó 16.600 millones de dólares (unos 15.061 millones de euros), reduciendo sus ingresos un 0,4% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Los nuevos productos y los adquiridos representaron 3.800 millones de dólares en ingresos durante el trimestre. Los mayores contribuidores fueron Padcev (para el carcinoma urotelial), que aportó 255 millones de dólares; Nurtec (para la prevención de la migraña), que aportó 175 millones de dólares; y Lorbrena (para tratar un tipo específico de cáncer de pulmón), que aportó 114 millones de dólares.

Así, la compañía destacó la fortaleza sostenida de los productos no relacionados con la COVID, que aumentaron un 7% en términos operativos.

Esto es relevante porque los inversores han estado observando si Pfizer puede construir una base de crecimiento más estable a medida que las ventas relacionadas con la pandemia se desvanecen. Es cierto que las vacunas de la Covid siguen aportando importantes beneficios a la farmacéutica pero continúan ligadas a la demanda estacional.

En sexta posición está Sanofi que ingresó 14.440 millones de euros, un 16,2% más que en el mismo periodo de 2025. Su negocio ha crecido gracias a las ventas de Dupixent, un fármaco para tratar enfermedades inflamatorias (dermatitis, asma, EPOC). Sus ventas se dispararon un 34,8%: sólo con ello facturó 5.700 millones de euros.

Las ventas de la farmacéutica gala crecieron a gran velocidad gracias también al empuje de nuevos medicamentos como ALTUVIIIO (para la hemofilia de tipo A), Ayvakit (para tumores del estroma gastrointestinal y mastocitosis sistémica) y Rezurock (medicamento que frena el rechazo postrasplante), cuyos ingresos aumentaron un 31,4%, hasta los 1.400 millones de euros.

Detrás de ella está AstraZeneca con una facturación de 16.210 millones de dólares (unos 14.707 millones de euros), un 7% más interanual.

La oncología sigue siendo la división más grande y de mayor crecimiento de la multinacional. Así, sus ingresos aumentaron un 17% en el tercer trimestre. La empresa también registró sólidos avances en respiratorio e inmunología y enfermedades raras.

Ese crecimiento ayudó a compensar la debilidad en los medicamentos cardiovasculares, renales y metabólicos, donde los ingresos cayeron un 18% al enfrentarse Farxiga a la pérdida de exclusividad en EEUU y a la presión de precios en China.

La dirección indicó que la empresa confía en sus perspectivas de crecimiento para el conjunto del año y espera que el pipeline (cartera de productos) compense con creces las futuras pérdidas de patentes a lo largo de los años.

Así, AstraZeneca anunció una reestructuración de hasta 2.000 millones de dólares que generará ahorros anuales de 1.500 millones.

Novartis y BMS

Novartis y Bristol Myers Squibb (BMS) ocupan la octava y novena posición del ranking, tras anotar unas ventas de 14.522 millones de dólares (13.176 millones de euros) y 13.070 millones (11.860 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 4,4% y del 7%, respectivamente.

El crecimiento de la facturación de Novartis estuvo liderado por Kisqali, fármaco contra el cáncer de mama, cuyas ventas aumentaron un 37%; Kesimpta, tratamiento para la esclerosis múltiple, que subió un 22%; y Scemblix, que avanzó un 67%. Los ingresos del fármaco contra el colesterol Leqvio se dispararon un 63%.

La facturación de nuevos lanzamientos de BMS aumentó un 12%, hasta los 7.700 millones de dólares, impulsada por el sólido rendimiento de sus medicamentos para el cáncer (Opdivo, Qvantig, Breyanzi, Reblozyl y Opdualag), así como por los ingresos de Camzyos ( para tratar la miocardiopatía hipertrófica obstructiva).

Por su parte, las ventas de sus medicamentos más veteranos repuntaron un 1%, hasta los 5.400 millones de dólares, sostenidas principalmente por el anticoagulante Eliquis.

El cierre del Top 10 lo protagoniza Novo Nordisk, tras mantener un estrecho pulso con Bristol Myers Squibb por el noveno puesto de la clasificación mundial. La farmacéutica ingresó 79.195 millones de coronas danesas (unos 10.594 millones de euros).

Los medicamentos GLP-1 continúan teniendo el principal protagonismo, especialmente en el ámbito de la obesidad. Los ingresos de esta área crecieron un 22% en el trimestre.

La empresa indicó que el número de pacientes continuó aumentando, con 1,3 millones incorporados durante el trimestre y un total de aproximadamente 48 millones de personas tratadas en diabetes y obesidad. Los pacientes con obesidad alcanzaron los 5,6 millones, casi el doble que un año antes.

Además, su píldora Wegovy -que recibió su aprobación por parte de la FDA antes que la de Lilly- continuó ganando terreno, con más de 8 millones de recetas acumuladas en Estados Unidos y lanzamientos en siete mercados.

Con todo, el optimismo marca la pauta entre las grandes del sector. La mayoría de las farmacéuticas de este ranking ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para el conjunto de 2026.