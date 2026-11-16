Inmunizar de la bronquiolitis a los recién nacidos evitará 6 de cada 10 ingresos por virus respiratorios este año

Porque la estimada incidencia de hospitalización por VRS en lactantes es menor en España que en países como Francia o Italia, lo que eleva el número de dosis necesarias para prevenir cada ingreso.

¿Por qué en España hacen falta más dosis para evitar un ingreso por VRS que en otros países europeos?

En las primeras temporadas con nirsevimab España alcanzó coberturas superiores al 90%, con descensos de la hospitalización infantil próximos al 75% y reducción de la demanda en atención primaria cerca del 45%.

¿Qué consecuencias ha tenido en España la introducción de nirsevimab en las últimas temporadas?

Porque los modelos usados estiman una eficacia mayor para los anticuerpos monoclonales (87%) que para la vacuna materna (71,3%), y calculan menos dosis necesarias por ingreso evitado en escenarios de alta cobertura.

¿Por qué los anticuerpos monoclonales tienen mayor impacto por dosis que la vacunación materna según el análisis?

El ECDC modela que inmunizar al 90% de los recién nacidos con anticuerpos monoclonales frente al VRS evitaría aproximadamente un 61% de los ingresos por este virus en la temporada. Esa cifra es un promedio de distintos modelos matemáticos aplicados a la UE.

¿Qué propone el ECDC y cuánto reduciría los ingresos por VRS si se inmuniza al 90% de los recién nacidos?

España fue pionera en este tipo de inmunización, alcanzando coberturas superiores al 90% a nivel nacional, aunque persisten disparidades significativas entre comunidades autónomas.

Los modelos muestran que los anticuerpos monoclonales logran un impacto superior por dosis administrada, concentrando el 80% del beneficio en bebés de hasta dos meses.

La alternativa de la vacunación a mujeres embarazadas prevendría el 52% de los ingresos infantiles durante sus primeros dos meses de vida.

Un análisis del ECDC indica que alcanzar un 90% de inmunización con anticuerpos monoclonales en recién nacidos evitaría el 61% de las hospitalizaciones por virus respiratorio sincitial (VRS).

Un análisis realizado por el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) calcula que inmunizar al 90% de los recién nacidos esta temporada de virus invernales evitará un 61% de los ingresos causados por el virus respiratorio sincitial (VRS).

Este patógeno es el protagonista de las bronquiolitis, las infecciones pulmonares comunes en los niños menores de dos años.

El beneficio se lograría al utilizar anticuerpos monoclonales frente al VRS, algo en que España fue pionera, comenzando a inmunizar a los bebés en la temporada 2023-2024.

El informe compara, mediante modelos matemáticos, el beneficio obtenido del uso de anticuerpos monoclonales frente a la vacunación en embarazadas, que transmiten los anticuerpos al niño.

En este segundo caso, se podría evitar el 52% de las hospitalizaciones en los primeros dos meses de vida.

Estas cifras son el promedio de las proyecciones estimadas por diversos modelos matemáticos y se calculan para una cobertura del 90%, es decir, si se llegase a una cobertura prácticamente universal.

Sin embargo, de alcanzar una cobertura baja, del 20%, la reducción proyectada desciende al 14% con los anticuerpos monoclonales y al 12% para la vacunación materna.

Aproximadamente, el 80% de toda la carga hospitalaria evitada con ambas estrategias se concentra en los bebés de hasta dos meses de vida, mientras que un 15% adicional corresponde a lactantes de entre tres y cinco meses.

La inmunización frente al VRS en España tiene como objetivo a los bebés de hasta seis meses, e incluye a todos los nacidos en temporada de virus respiratorios invernales (octubre a marzo) y a los aquellos que nacieron desde abril del año en curso.

Sin inmunidad de grupo

Los modelos matemáticos utilizados por el ECDC se basan en una eficacia frente al virus del 87%, mientras que para la vacuna es del 71,3%.

Los autores no han hecho un análisis de las dos estrategias conjuntas pero señalan que, debido a que el impacto observado se debe casi en su totalidad a la protección directa del recién nacido y no a la llamada inmunidad de grupo, la eficacia de una estrategia combinada tendería a escalar de manera lineal predecible a partir de los resultados individuales.

También calculan las dosis necesarias para evitar un ingreso, es decir, cuántos bebés (o madres) deben recibir una por cada hospitalización potencial evitada.

En escenarios de alta cobertura, el número mínimo necesario para inmunizar es de 37 dosis para los anticuerpos monoclonales, por 44 de la vacuna.

De forma consistente entre los modelos (11 independientes: 3 estáticos, 6 dinámicos compartimentales y 2 basados en agentes - ABM), los anticuerpos monoclonales lograron un impacto ligeramente mayor por dosis administrada que la vacunación materna.

La inmunización con anticuerpos monoclonales se basa en una inyección intramuscular, igual que una vacuna pero, en lugar de administrar antígenos para que el bebé desarrolle anticuerpos, se introducen estos directamente.

El análisis evalúa y genera estimaciones para los 28 países de la Unión Europea. Aunque no desglosa el porcentaje de ingresos evitados por país, sí señala que, en un escenario de alta cobertura, se evitarían 23,67 hospitalizaciones por cada 1.000 dosis administradas del anticuerpo monoclonales.

Asimismo, se prevendrían 19,19 ingresos por cada 1.000 dosis de vacuna frente al VRS administradas a mujeres embarazadas.

En un escenario de baja cobertura, las cifras se reducirían a 23,56 y 19,24 ingresos, respectivamente.

El número de dosis necesarias para evitar un ingreso en el caso de España es más alto que el de otros países de nuestro entorno, como Alemania, Francia o Italia.

Por ejemplo, en nuestro país harían falta 42,24 dosis de anticuerpos monoclonales para evitar un ingreso de bebé, por 29,96 en Francia, 36,59 en Italia o 37,98 en Alemania (la media de la UE es de 37 dosis).

En el caso de la vacunación materna, serían necesarias 52,11 dosis en España, por 36,92 en Francia, 45,09 en Italia o 45,90 en Alemania (la media de la UE es de 44 dosis por cada hospitalización evitada).

Cobertura dispar

Estas variaciones no se deben a la efectividad del medicamento o de la vacuna sino, entre otras cosas, de la incidencia estimada de la hospitalización en lactantes: en España es menor que en Francia o Italia, por lo que hacen falta más dosis para evitar un ingreso.

La aceptación de la inmunización frente al VRS en nuestro país ha sido muy alta. En la temporada 2025-2026, la cobertura nacional alcanzó el 97,6% en los lactantes nacidos durante la temporada y el 90,1% en los que nacieron antes de su comienzo.

En las tres temporadas que lleva usándose nirsevimab, que era el único anticuerpo monoclonal autorizado hasta ahora, se han inmunizado 860.675 recién nacidos, según un informe del Ministerio de Sanidad del pasado julio.

Pese a la alta cobertura general, hay comunidades donde la inmunización llega a situarse por debajo del 90%. Por ejemplo, entre los que han nacido en la última temporada de virus invernales, solo se alcanzó una cobertura del 73,1% en Aragón, del 77,7% en Asturias y del 85,9% en La Rioja.

Entre los nacidos antes de que comenzara la última temporada, se observó una buena cobertura en general, con las salvedades de Baleares (80,6%), Madrid (81,5%), Navarra (85,4%) o País Vasco (42,4%).

Este año se ha autorizado en la Unión Europea un nuevo anticuerpo monoclonal, clesrovimab, con una vida media prolongada. En España está incluido en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud desde el pasado 30 de julio.