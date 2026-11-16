Guerra abierta en los médicos: inmunólogos y genetistas acusan a los de laboratorio de apropiarse de competencias

Ya ocurrido: la polémica puede generar incertidumbre en los circuitos clínicos y en la organización hospitalaria; posible futuro: si no se aclaran competencias, los colectivos advierten de riesgo para la calidad diagnóstica y para la coordinación en trasplantes y asesoramiento genético.

¿Cómo afecta a los ciudadanos la discusión sobre quién debe interpretar pruebas genéticas y de laboratorio?

El Ministerio mantiene abierto el trámite de audiencia hasta el 26; tras evaluar las aportaciones Sanidad publicaría el programa definitivo en el BOE, y las sociedades que se oponen han anunciado que valoran medidas administrativas y judiciales si no se corrigen los puntos que les afectan.

¿Qué pasos administrativos quedan antes de que el programa sea definitivo y cómo pueden reaccionar los colectivos contrarios?

Semedlab sostiene que las competencias controvertidas ya venían ejerciéndose desde las antiguas especialidades (Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica), que la nueva redacción refleja la evolución científica desde 2006 y que el Consejo Nacional de Especialidades ya ha revisado y ratificado el texto.

¿Qué argumentos dan los médicos de laboratorio para defender el programa y la nueva especialidad?

La Asociación Española de Genética Humana afirma que el programa incorpora competencias de genética clínica que requieren formación en citogenética, genómica, interpretación de variantes, asesoramiento genético y ética, y pide que se modifiquen esos apartados.

Porque el programa atribuye a los especialistas de Laboratorio Clínico competencias en diagnóstico de patologías autoinmunes, alergias, seguimiento de inmunodeficiencias e histocompatibilidad que ahora realizan inmunólogos tras casi un año de rotaciones y alrededor de 1.000 informes, y consideran que tres meses de rotación no son equivalentes.

La Organización Nacional de Trasplantes ha respaldado a los inmunólogos en la defensa del modelo actual para garantizar la seguridad en los diagnósticos y los procedimientos quirúrgicos.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (Semedlab) defienden el programa asegurando que no añade competencias nuevas, sino que refleja las tareas que estos profesionales llevan años realizando.

Inmunólogos y genetistas critican la falta de formación específica en el nuevo plan y advierten con recurrir a medidas judiciales si el Ministerio de Sanidad no rectifica el texto antes de su publicación definitiva.

La Sociedad Española de Inmunología (SEI) y la Asociación Española de Genética Humana (AEGH) acusan a la nueva especialidad de Laboratorio Clínico de invadir sus competencias profesionales en el programa formativo.

La publicación, hace unos días, del programa formativo de la nueva especialidad médica de Medicina de Laboratorio ha desatado una guerra que amenaza con llegar a los tribunales.

Ya son dos sociedades científicas (que representan a los facultativos interesados en un área concreta, sean especialistas o no) las que han alzado la voz en su contra y es probable que se vayan sumando más en los próximos días.

Mientras, la que representa a los nuevos especialistas se defiende y afirma que todo aquello incluido en el nuevo programa ya se estaba haciendo desde hace años.

Empecemos por el principio. A principios del año pasado, el Real Decreto 101/2025 fusionaba dos especialidades sanitarias: Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica pasaban a ser Laboratorio Clínico.

En la práctica, las dos especialidades llevaban años asemejándose cada vez más, hasta el punto de convocar sus plazas de formación sanitaria especializada de forma indistinta.

Una vez conformada la especialidad, quedaba por definir los contenidos formativos para los futuros sanitarios. Al igual que las anteriores, se podrá acceder desde diferentes grados universitarios: Biología, Bioquímica, Farmacia, Medicina o Química.

El nuevo programa formativo ha sido elaborado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Laboratorio Clínico y ratificado por el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, donde se encuentran representadas las comisiones de todas las especialidades.

Trámite de audiencia

El 4 de noviembre, el Ministerio de Sanidad inició el trámite de audiencia e información pública del programa, por el que las partes interesadas pueden enviar aportaciones hasta el próximo día 26.

Ha sido al revisar las competencias asociadas a los futuros especialistas cuando muchos se han llevado una desagradable sorpresa.

"Tenemos un claro conflicto", sostiene Yvelise Barrios, tesorera de la Sociedad Española de Inmunología (SEI). Se refiere a varias de las competencias incluidas en el programa, como colaborar en el diagnóstico de patologías autoinmunes, analizar los resultados de laboratorio sobre alergias, hacer el seguimiento de inmunideficiencias o interpretar los estudios de histocompatibilidad necesarios para realizar trasplantes.

"Para ejercer estas responsabilidades, los inmunólogos en formación tienen una rotación de casi un año y tienen que realizar en torno a 1.000 informes, siempre supervisados. Eso no es intercambiable por tres meses de rotación" de la nueva especialidad.

Barrios sostiene que, hasta ahora, las especialidades que se fusionaron "tenían unas competencias genéricas y poco delimitadas, que no incluían muchas cosas que se han incluido ahora", y pone el ejemplo de un quirófano: "En él pueden trabajar un traumatólogo y un cirujano general, pero uno no puede ejercer las competencias del otro".

La situación es tal que, si el texto no se corrige, "haremos las acciones legales que sean necesarias porque se pone en riesgo grave la atención a los pacientes y la organización de los hospitales. Creemos que va a empeorar todo el circuito de la especialidad".

Los inmunólogos no son los únicos que se han posicionado fuertemente en contra del programa formativo de Laboratorio Clínico tal cual está. La Asociación Española de Genética Humana (AEGH) también ha emitido un comunicado denunciando que el texto incorpora competencias de genética clínica.

"El diagnóstico genético requiere conocimientos sólidos de citogenética, genómica, genética bioquímica y biología molecular, además de capacidad para interpretar variantes e integrar los resultados con el contexto clínico y familiar", señalan desde su junta directiva.

"Sus implicaciones diagnósticas, pronósticas y reproductivas exigen también una formación específica en asesoramiento genético y en los aspectos éticos de la atención a pacientes y familias", reivindican.

Esa formación no existe en la actualidad, pero está en marcha: el mes pasado, el Ministerio de Sanidad publicó los proyectos de real decreto para la creación de las especialidades de Genética Médica y Genética de Laboratorio.

Programa de 2006

La AEGH indica, en su comunicado, que es "incoherente" promover especialidades de genética con una formación mínima de cuatro años "y, al mismo tiempo, atribuir responsabilidades de alcance comparable dentro de un programa generalista sin delimitar su nivel de autonomía".

Por eso, exigen al ministerio la modificación de los puntos que les conciernen. De no hacerlo, al igual que la SEI, estudiarán "las medidas administrativas y judiciales que procedan".

Desde el lado opuesto, lo ven de otra manera. "No creemos que haga falta una nueva especialidad de Genética de Laboratorio", zanja Nerea Bastida, vocal de la junta directiva de Semedlab, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, que nació con la fusión de tres sociedades científicas que representaban a los especialistas de Análisis y Bioquímica Clínica.

"Nosotros veíamos más razonable haber esperado a este programa formativo para evaluar si se necesitaba, en realidad, una especialidad como Genética de Laboratorio".

Bastida defiende que las competencias que están en el centro de la polémica ya las llevan ejerciendo desde hace años y considera la reacción de los inmunólogos "poco realista".

"El programa no contiene ninguna competencia nueva, engloba las de las anteriores especialidades. La cuestión es que los programas de estas databan de 2006 y, desde entonces, la ciencia ha avanzado y el nuevo programa refleja la evolución natural de la especialidad".

También apunta que el programa ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Especialidades, donde "todas las comisiones han tenido la oportunidad para revisarlo y hacer sus aportaciones. Los trámites internos han sido superados".

En principio, una vez cerrado el trámite de audiencia, sólo quedaría la evaluación de las mismas por parte de Sanidad y publicar el programa definitivo en el BOE.

Los que se oponen a él no tienen pensado dar su brazo a torcer hasta entonces. "Ya hemos solicitado reunión con el ministerio para exponer nuestra preocupación", explica Yvelise Barrios, que señala que se han puesto en contacto con varias sociedades científicas que también están valorando su rechazo.

"Además, la Organización Nacional de Trasplantes nos ha dado su apoyo, se ha posicionado a favor de preservar el modelo que teníamos. El éxito internacional se basa, en parte, en que cada uno mantiene sus competencias establecidas. Vamos a movilizar a todos los profesionales y trabajar en unión para que el programa no salga como está. Creemos que se ha hecho por desconocimiento y todavía puede ser reconducido".