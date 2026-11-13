Reig Jofre gana un 46% menos hasta septiembre pero mantiene sus ventas en 241 millones de euros

Ya ocurrido: la deuda financiera neta subió hasta 122 millones y la ratio deuda/Ebitda escaló a 4,8 veces por las inversiones y el impacto en Ebitda. Podría ocurrir: la recuperación parcial de Ebitda mediante seguros y la puesta en marcha de nuevas líneas podrían reducir la presión sobre la deuda si se traduzen en mayor generación de caja.

¿Qué consecuencias tiene para la salud financiera de Reig Jofre el ciclo de inversiones y los impactos extraordinarios?

Specialty Pharmacare fue el motor, con ventas hasta 95 millones (+10%), especialmente en osteoarticular; Consumer Healthcare bajó 12% hasta 50 millones por Forté Pharma; Pharmaceutical Technologies facturó 96 millones (-2%), con inyectables y antibióticos mostrando ligeras caídas.

¿Qué peso tienen las distintas unidades de negocio en las ventas y cuáles crecieron más?

La reciente autorización reactivará la fabricación de inyectables liofilizados en Barcelona, lo que permitirá recuperar capacidad productiva y contribuir a los ingresos de Pharmaceutical Technologies tras las inversiones realizadas en esa zona.

¿Cómo afecta la autorización de la Zona Estéril 2 por la AEMPS al negocio de inyectables?

El incendio provocó disrupciones en Francia y Bélgica durante seis meses, que redujeron ventas de Forté Pharma y la capacidad productiva; las ventas de esa división cayeron un 15% en el acumulado, aunque el suministro se normalizó en junio y el tercer trimestre mostró una recuperación del 37% respecto al segundo.

¿Qué efectos tuvo el incendio de marzo en las ventas y la producción de Reig Jofre?

La caída se explica por el impacto operativo del incendio en marzo que interrumpió la cadena de suministro de Forté Pharma y restó 4 millones de euros al Ebitda, además de efectos temporales en ingresos y costes de proyectos (Emintech y adaptación de la Zona Estéril 2). También influyó la mayor inversión en biotecnología, que altera la cuenta de resultados a corto plazo.

¿Por qué ha caído un 46% el beneficio neto de Reig Jofre en los nueve primeros meses?

La compañía realizó inversiones por valor de 28,5 millones de euros, lo que elevó la deuda financiera neta hasta los 122 millones de euros.

Los resultados financieros se vieron condicionados por el impacto negativo de un incendio en Francia sobre Forté Pharma, con un coste de 4 millones de euros en el Ebitda.

La facturación se mantuvo estable en 241 millones de euros, con un incremento del 5% de las ventas en España (107 millones) que compensó el descenso del 4% en el mercado internacional.

Reig Jofre registró un beneficio neto de un millón de euros hasta septiembre, lo que representa una caída del 46% en comparación con los 1,9 millones ganados en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía farmacéutica Reig Jofre registró un beneficio neto consolidado de un millón de euros en los nueve primeros meses, lo que supone un descenso del 46% respecto a las ganancias de casi 1,9 millones obtenidas en el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este viernes.

Por su parte, el importe neto de la cifra de negocios se mantuvo prácticamente estable en 241 millones de euros, frente a los 242 millones de euros contabilizados entre enero y septiembre de 2025.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 18,7 millones de euros hasta septiembre, un 22% menos que los casi 24 millones del mismo periodo de 2025.

El margen bruto alcanzó los 142 millones de euros, un 3% inferior, situándose sobre ventas en el 59% (-1,5 puntos porcentuales), afectado por el cambio en el 'mix' de ventas tras la caída de Forté Pharma.

La evolución del periodo estuvo condicionada por el incendio ocurrido en marzo en Francia, que provocó disrupciones en la cadena de suministro de Forté Pharma en Francia y Bélgica durante seis meses, hasta su normalización en junio.

Este incidente tuvo un impacto negativo de 4 millones de euros en el Ebitda, que la compañía prevé recuperar parcialmente mediante las coberturas de riesgo asegurado.

Asimismo, la comparativa del Ebitda se vio influida por la distinta imputación temporal de ingresos y costes del proyecto Emintech (IPCEI), finalizado en agosto (-6 millones de euros), y la adaptación de la Zona Estéril 2 de Barcelona (-1 millón).

Unidades de negocio

Por el contrario, el crecimiento orgánico aportó 2 millones de euros (+7%) y la recuperación de capacidad productiva de antibióticos sumó 3 millones.

El resultado consolidado del ejercicio recoge además el efecto positivo de las deducciones fiscales por I+D generadas por la mayor inversión en biotecnología, con un ingreso por impuesto sobre las ganancias de 4,9 millones de euros, frente a un gasto de 333.000 euros en los nueve primeros meses de 2025.

Por unidades de negocio, Specialty Pharmacare (dermatología y salud osteoarticular) fue el principal motor de crecimiento al elevar sus ventas un 10%, hasta los 95 millones de euros.

Dentro de esta división, el área osteoarticular creció un 9% (54 millones), dermatología aumentó un 1% en el acumulado (27 millones) tras registrar en el tercer trimestre su mejor dato desde 2022, y otros servicios aportaron 14 millones (+36%).

Consumer Healthcare redujo su facturación un 12%, hasta los 50 millones de euros, lastrada por la caída de las ventas en un 15% en Forté Pharma (40 millones) a raíz del incendio.

No obstante, tras restablecerse el suministro en junio, las ventas de esta división repuntaron un 37% en el tercer trimestre frente al segundo.

Pharmaceutical Technologies facturó 96 millones de euros, un 2% menos, con unos ingresos de 55 millones en inyectables y liofilizados (-2%) y de 35 millones en antibióticos (-1%).

Tras el cierre del trimestre, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) autorizó el pasado 5 de noviembre la nueva línea de la Zona Estéril 2 de Barcelona, lo que permitirá reactivar la fabricación de inyectables liofilizados.

En el plano geográfico, las ventas en España crecieron un 5%, hasta los 107 millones de euros (el 44% del total), mientras que el negocio internacional retrocedió un 4%, hasta los 134 millones (el 56% restante).

En el resto de Europa las ventas bajaron un 7% (106 millones), pese a los avances en las filiales de República Checa (+51%), Polonia (+29%), países nórdicos (+17%) y Reino Unido (+17%), mientras que en el resto del mundo crecieron un 10% (28 millones).

Entre enero y septiembre, Reig Jofre realizó inversiones por valor de 28,5 millones de euros, de los que 11,8 millones correspondieron a proyectos de I+D, 11,4 millones a inversiones industriales, 3,1 millones a activos por derecho de uso y 2,2 millones a proyectos digitales.

Del total invertido, 13 millones de euros se destinaron al ámbito biotecnológico (Leanbio y Syna Therapeutics).

Como consecuencia de este ciclo inversor y de los factores extraordinarios sobre el Ebitda, la deuda financiera neta se situó al cierre de septiembre en 122 millones de euros (frente a los 101 millones del cierre de 2025), elevando la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda hasta las 4,8 veces, desde las 3,3 veces de finales del año pasado. La deuda financiera bruta alcanzó los 137 millones de euros.

El consejero delegado de Reig Jofre, Ignasi Biosca, ha destacado que 2026 está siendo "un ejercicio exigente, marcado por importantes retos operativos y un esfuerzo inversor decisivo" para el futuro del grupo, y ha subrayado que la compañía entra en una nueva etapa en la que confluyen sus capacidades industriales, el desarrollo biotecnológico y la expansión internacional para impulsar un crecimiento sostenible y rentable a largo plazo.