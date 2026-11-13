La jubilación masiva de médicos de familia en 2027 amenaza con disparar las listas de espera en centros de salud

La Atención Primaria sufre un déficit estructural: según el Ministerio de Sanidad faltan alrededor de 4.500 médicos de AP y desde 2024 sólo se incorporaron pocos especialistas nuevos; muchos residentes optan por hospitales, la privada o el extranjero por mejores condiciones laborales y retributivas.

Qué hay detrás de la falta de relevo generacional en Atención Primaria que agrava la crisis prevista para 2027?

Quienes estén compatibilizando pensión y trabajo al 31 de diciembre podrán mantener esa condición hasta cesar en activo, pero los nuevos jubilables no podrán acceder a la modalidad mejorada y deberán optar por jubilación demorada o retiro ordinario.

Cómo afecta a los médicos de familia que cumplen la edad ordinaria si no se prorroga la jubilación activa mejorada?

Ya provocó alerta sobre una jubilación masiva prevista para 2027 que puede aumentar las listas de espera en centros de salud; el Barómetro Sanitario refleja una espera media cercana a diez días para ver al médico de familia. En lo inmediato, supone riesgo de pérdida de plantilla y mayor demora en consultas.

Qué consecuencias ha tenido ya la falta de prórroga de la jubilación activa mejorada para la Atención Primaria y las listas de espera?

La jubilación activa mejorada permite compatibilizar de inmediato sueldo y el 75% de la pensión, mientras la jubilación demorada obliga a retrasar el cobro de la pensión y añade un 4% adicional por cada año cotizado. Esa diferencia explica por qué muchos veteranos prefieren la modalidad activa mejorada.

¿Qué diferencia hay entre la jubilación activa mejorada y la jubilación demorada para los médicos de familia?

Fuentes cercanas al Ministerio de Sanidad confirman a El Español que el Ejecutivo descarta prorrogar un año más la medida excepcional que vence el 31 de diciembre de 2026. La decisión se vincula a la evaluación política y presupuestaria previa a las elecciones generales.

¿Por qué el Gobierno no va a prorrogar la jubilación activa mejorada para médicos de familia en 2027?

La falta de incentivos para retener al personal sénior empeorará la saturación del sistema sanitario, donde los ciudadanos ya sufren una espera media cercana a los 10 días para ser atendidos.

Atención Primaria enfrenta un déficit estimado de 4.500 médicos, acrecentado por la falta de relevo generacional y la fuga de nuevos especialistas hacia hospitales, el sector privado o el extranjero.

Fuentes cercanas a Sanidad afirman que el Gobierno descarta prorrogar la medida, dejando como única alternativa la jubilación demorada, una opción menos atractiva para los profesionales veteranos.

El fin de la jubilación activa mejorada a partir de 2027 amenaza con desencadenar una jubilación masiva de médicos de familia, agravando las listas de espera en los centros de salud.

El próximo 31 de diciembre vence el plazo para que los médicos de familia y pediatras puedan acceder a la jubilación activa mejorada y alarguen su vida laboral. Una medida excepcional (de tres años) que el Gobierno implantó en 2022 para dar tiempo al sistema sanitario a solucionar el déficit de facultativos en Atención Primaria (AP).

En 2025 ya se cumplió este plazo, pero el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió prorrogarlo un año más. Algo que parece que no va a ocurrir en esta ocasión.

Por tanto, España se enfrenta a una jubilación masiva de médicos de familia a partir de 2027 que amenaza con disparar las listas de espera en los centros de salud.

Así lo alerta un reciente informe de la Fundación Centro de Estudios Vicente Matas del Sindicato Médico de Granada (SIMEG).

Esta área lleva años sufriendo una falta grave de relevo generacional, por la cantidad ingente de jubilaciones que se están produciendo y el menor número de nuevos especialistas que han terminado su formación en estos años. Según las estimaciones del Ministerio de Sanidad, hay un déficit de 4.500 médicos de Atención Primaria.

Además, muchos de los que terminan prefieren ejercer en los hospitales, la sanidad privada o el extranjero donde las condiciones laborales, profesionales e incluso retributivas son mucho mejores.

El estudio alerta de que este problema se agravará aún más de no prorrogarse la jubilación activa mejorada.

"Como los resultados han sido muy satisfactorios es necesario prolongar el tiempo algunos años más, ya que el problema en Atención Primaria persistirá pasado el 2026", indica el informe.

Aunque hay una proposición no de ley (PNL) en la comisión de sanidad para la prolongación de esta clase de jubilación y posible ampliación a otras especialidades y hasta los 72 años y no los 70 de ahora, el Gobierno aún no se ha manifestado al respecto.

Sin embargo, según confirman fuentes cercanas a Sanidad a este diario, el Ejecutivo descarta prorrogar un año más esta medida. Eso sí, quienes estén compatibilizando pensión y trabajo en esa fecha podrán mantenerla hasta que cesen en el servicio activo.

"Su eventual continuidad deberá ser valorada por el Gobierno que corresponda tras la celebración de elecciones generales, atendiendo a las necesidades del sistema sanitario y a la situación de los profesionales", aclaran dichas fuentes.

En caso de optar por prolongar su permanencia en el servicio activo tras cumplir la edad ordinaria de retiro, la única opción será acogerse a la jubilación demorada, que conlleva un incremento adicional del 4% en la pensión por cada año completo cotizado.

Así, la diferencia entre ambas modalidades de jubilación radica en el momento en el que se empieza a percibir la pensión y el tipo de incentivo económico que ofrecen.

Mientras que la jubilación activa mejorada permite compatibilizar de inmediato el salario con el cobro del 75% de la pensión, la jubilación demorada implica retrasar el cobro de la pensión hasta el retiro definitivo.

En esta última sólo se percibe el sueldo a la vez que se trabaja a cambio de sumar un incremento vitalicio del 4% en la futura prestación por cada año completo cotizado de más.

De ahí, que el colectivo de facultativos de Atención Primaria necesite la prórroga. Una solución, según el informe, para que les permita jubilarse y seguir en activo.

"Para la asistencia sanitaria en los centros, sería un desastre que el 31 de diciembre no pudieran incorporarse nuevos médicos a esta modalidad para seguir prestando servicios a los ciudadanos que ya vienen sufriendo importantes demoras", denuncia el informe.

Listas de espera

Es más, en la actualidad, la Atención Primaria no está pasando por su mejor momento. Los españoles ya esperan una media de casi 10 días para ser atendidos por su médico de familia, según lo exponen los datos más recientes de la segunda oleada del Barómetro Sanitario. Esto supone un 9,71% con respecto al mismo periodo de hace un año.

Con todo, poner fin en este momento a la modalidad de jubilación activa mejorada podría agravar la crisis estructural que sufre esta área ya que la jubilación demorada no logra frenar esta sangría.

Esta modalidad no responde a lo que buscan los médicos veteranos. Tras décadas de desgaste, seguir trabajando al 100 % sin flexibilizar la jornada y viendo cómo Hacienda absorbe casi la mitad del incentivo económico hace que el retiro ordinario sea, hoy por hoy, la opción más lógica para muchos profesionales.