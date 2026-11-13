El hantavirus entró en el MV Hondius por un solo contagiado y se propagó por contacto directo entre la tripulación

Además de la transmisión entre humanos, los expertos plantean la existencia de poblaciones virales mixtas o múltiples infecciones zoonóticas que podrían explicar ciertas variaciones genéticas observadas.

Las secuencias del virus en los pasajeros se relacionan estrechamente con cepas de hantavirus Andes detectadas cerca de Villa Melquina, en el norte de la Patagonia, donde hubo brotes previos en 2018 y 2025.

Los investigadores hallaron un vínculo directo entre el caso 5 y el caso 11 porque comparten la misma mutación en la secuencia viral, lo que sugiere transmisión epidemiológica entre esos pacientes.

Porque las secuencias genómicas de la mayoría de los casos muestran coincidencia entre sí y con cepas patagónicas, y el último caso apareció sesenta días tras la salida, fuera del máximo incubación de cuarenta y cinco días, lo que apunta a contagios entre tripulantes y pasajeros.

¿Por qué los científicos creen que la transmisión en el barco fue de persona a persona y no solo zoonótica?

La investigación concluye que el virus probablemente entró por un único viajero contagiado procedente del norte de la Patagonia, un hombre neerlandés que comenzó con síntomas dos días después de zarpar.

El origen de la cepa se sitúa genéticamente en el norte de la Patagonia argentina, relacionada con brotes registrados en la región en 2018 y 2025.

Investigadores españoles del Centro Nacional de Microbiología contribuyeron con la secuenciación genómica para demostrar la transmisión de persona a persona.

El virus se propagó a bordo principalmente mediante el contacto directo entre personas, confirmado al detectarse síntomas hasta 60 días después de zarpar de Ushuaia.

Una investigación en Science concluye que el brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, que causó 13 contagios y tres muertes, se originó por un único caso en tierra.

Una investigación internacional ha desentrañado el origen del hantavirus que causó un brote en el barco MV Houndius entre abril y mayo de este año, causando 13 contagios y tres muertes. Su conclusión: el virus entró probablemente por un único caso contagiado en tierra y se extendió a través del contacto de persona a persona.

En dos estudios, publicados este jueves en la revista Science, trazan el camino del virus desde el norte de la Patagonia en los últimos meses de 2025 hasta propagarse por el barco.

En ellos participan investigadores del Centro Nacional de Microbiología, del Instituto de Salud Carlos III, que realizaron la secuenciación genómica de los casos españoles, contribuyendo a demostrar epidemiológicamente la transmisión de persona a persona.

Desde noviembre del año pasado, una pareja neerlandesa de entre 69 y 79 años estuvo viajando por Chile. El 31 de enero cruzaron los Andes hacia Argentina, ingresando en el país por la provincia del Neuquén, en la zona centro-oeste.

Siguieron viajando por los dos países hasta el 29 de marzo, cinco días antes del inicio de los síntomas, cuando llegaron a Ushuaia. El 1 de abril zarpó de sus aguas el crucero MV Hondius, y dos días después, el hombre de la pareja comenzó a mostrar síntomas (fiebre, cefalea, dolor abdominal y, finalmente, insuficiencia respiratoria). Fallecería el 11 de abril.

El 24 de abril desembarcaron en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, 30 pasajeros, entre ellos la esposa del fallecido, para repatriar sus restos vía Sudáfrica. Tanto ella como un pasajero británico comenzaron a mostrar síntomas. El 26 de abril la mujer moría en un hospital de Sudáfrica.

El 2 de mayo, una pasajera alemana de 79 años que había empezado con síntomas de neumonía murió en el barco. La naviera notificó el brote a la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El 10 de mayo, el barco llegó a Granadilla (Tenerife), donde desembarcaron 122 personas para su repatriación y aislamiento. En total, serían 13 los casos confirmados y tres las muertes registradas.

El equipo internacional, coordinado desde la Escuela Icahn de Medicina Mount Sinai de Nueva York, ha podido secuenciar las muestras de casi la mayoría de los casos menos del primero, lo que impide distinguir de forma definitiva cuándo y dónde se produjo la infección por zoonosis (transmisión de animal a humano).

Principales hipótesis

Sin embargo, las secuencias del virus halladas en los pasajeros del barco muestran una estrecha relación con cepas de hantavirus Andes detectadas cerca de Villa Melquina, en el norte de la Patagonia, donde se había producido un brote en 2018.

El análisis de casos históricos y datos epidemiológicos de la provincia de Neuquén mostraron coincidencias con los casos de 2018 y otro brote en 2025. Al no poder tener datos directos del viaje de los dos primeros fallecidos, cotejaron registros de paso de fronteras, visitas a lugares de observación de aves y otra información para reconstruir sus movimientos y apuntalar la relación.

Por otro lado, la coincidencia de las muestras obtenidas del resto de pasajeros y el hecho de que el último caso empezó a mostrar síntomas 60 días después de que el barco zarpara de Ushuaia (cuando el tiempo máximo de incubación del virus es de 45 días), hace que la explicación más probable de cómo se extendió el virus por el MV Hondius es la de la transmisión persona a persona.

La forma más frecuente de infección en humanos es la zoonosis, es decir, el salto desde animales que sirven de reservorio (principalmente, roedores). Sin embargo, la transmisión directa entre humanos se documentó a finales de los años 90.

Los investigadores, además, han hallado un vínculo genético directo entre el caso 5 y el caso 11 del MV Hondius, al compartir una misma mutación.

A pesar de que estas hipótesis son las más probables, Consuelo Giménez Pardo, profesora titular de Parasitología en la Universidad de Alcalá, explica que "también se plantean otras hipótesis relacionadas con la infección como la existencia de poblaciones virales mixtas o de más de una infección zoonótica".